Autos 0 Km con créditos a tasa 0%: estos son los vehículos disponibles y cuánto dinero se puede financiar

La mayoría de las marcas ofrecen planes de financiamiento. Los montos y la cantidad de cuotas, según cada modelo.

Para quienes busquen cambiar de auto o acceder a su primer 0 KM , las automotrices más importantes del país mantienen en octubre 2026 sus promociones de financiación con tasa de 0% sobre determinados montos que pueden llegar hasta los $40 millones . Según la marca, el modelo y la modalidad del préstamo, los planes van desde 12 hasta 36 meses.

Las propuestas incluyen vehículos compactos, SUV, utilitarios y camionetas , con topes que varían de acuerdo al modelo, la versión elegida y el plazo de devolución. Se trata de una herramienta que busca atraer compradores en un mercado en el que el crédito es cada vez más relevante para cerrar operaciones.

La automotriz mantiene durante octubre una oferta amplia que alcanza a buena parte de su gama. Entre las opciones con tasa 0% están:

Onix & Onix Plus

Hasta $25.000.000 en 12 meses

Hasta $22.000.000 en 18 meses

Hasta $20.000.000 en 24 meses

Chevrolet Onix.

Sonic

Hasta $28.000.000 en 12 meses

Hasta $25.000.000 en 18 meses

Hasta $22.000.000 en 24 meses

Tracker

Hasta $27.000.000 en 12 meses

Hasta $26.000.000 en 18 meses

Hasta $19.000.000 en 24 meses

Tracker RS

Hasta $28.000.000 en 18 meses

Hasta $22.000.000 en 24 meses

Montana

Hasta $30.000.000 en 12 meses

Hasta $18.000.000 en 18 meses

Montana (Premier y RS)

Hasta $25.000.000 en 18 meses

S10 (WT, Z71 y Trail Boss)

Hasta $30.000.000 en 12 meses

Hasta $25.000.000 en 18 meses

S10 (LTZ y HC) y Trailblazer

Hasta $43.000.000 en 12 meses

Hasta $30.000.000 en 18 meses

Silverado y Spark EUV

Hasta $15.000.000 en 12 meses

Captiva PHEV

Hasta $30.000.000 en 12 meses

Hasta $26.500.000 en 18 meses

Ford: hasta $40 millones para comprar una Ranger

La filial argentina de la firma estadounidense presenta alternativas para sus camionetas y SUV. La financiación máxima corresponde a las versiones V6 de la Ranger:

Ranger V6: hasta $40 millones en 18 meses a tasa 0%.

hasta $40 millones en 18 meses a tasa 0%. Ranger con otras motorizaciones: hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%.

hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%. Ford Everest: hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%.

hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%. Territory Titanium: hasta $25 millones en 24 meses a tasa 0%.

hasta $25 millones en 24 meses a tasa 0%. Territory HEV híbrida: hasta $25 millones en 18 meses a tasa 0%.

Ford Ranger.

Volkswagen: planes para autos, SUV y Amarok

El fabricante alemán cuenta con dos canales de financiación: el programa Financiá+ y las propuestas de Volkswagen Compañía Financiera. Los montos varían según el modelo y el plazo seleccionado:

Programa Financiá+

Polo Comfortline e Highline; Tera Comfort, High y Outfit; Nivus ; T-Cross Comfortline, Highline y Extreme; Virtus Sense ; y Tiguan Life : hasta $28 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses.

Comfortline e Highline; Comfort, High y Outfit; ; Comfortline, Highline y Extreme; ; y : hasta $28 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses. Amarok , excepto Trendline: hasta $36,5 millones en 12 meses, $24,5 millones en 18 meses o $16,5 millones en 24 meses.

, excepto Trendline: hasta $36,5 millones en 12 meses, $24,5 millones en 18 meses o $16,5 millones en 24 meses. Taos Highline y Bi-Tono: hasta $15 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses.

Volkswagen Amarok. Volkswagen

Volkswagen Compañía Financiera

Vento GLI, Tiguan, Taos, Nivus, Saveiro, T-Cross, Polo, Virtus y Tera: hasta $23 millones a 12 meses o $15,5 millones a 18 meses, con tasa 0%.

Renault: financiación para Kardian, Boreal, Duster y otros modelos

La marca de origen francés mantiene sus opciones Mobilize Financial Services (MFS) y el canal digital Renault Store. La primera contempla planes de hasta 30 meses, mientras que la segunda ofrece cupos limitados con cuotas fijas para determinados modelos:

Mobilize Financial Services

Boreal : hasta $30 millones en 12 meses, $27 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $14 millones en 30 meses.

: hasta $30 millones en 12 meses, $27 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $14 millones en 30 meses. Kardian : hasta $28 millones en 12 meses, $24 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $15 millones en 30 meses.

: hasta $28 millones en 12 meses, $24 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $15 millones en 30 meses. Arkana : hasta $27 millones en 12 meses, $22 millones en 18 meses, $15 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.

: hasta $27 millones en 12 meses, $22 millones en 18 meses, $15 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses. Duster : hasta $25 millones en 12 meses, $17 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.

: hasta $25 millones en 12 meses, $17 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses. Kangoo utilitario (VU): hasta $25 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses, $16 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.

(VU): hasta $25 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses, $16 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses. Kangoo pasajeros (VP): hasta $17 millones en 12 meses, $15 millones en 18 meses, $13 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.

(VP): hasta $17 millones en 12 meses, $15 millones en 18 meses, $13 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses. Oroch : hasta $20 millones en 12 meses o $18 millones en 18 meses.

: hasta $20 millones en 12 meses o $18 millones en 18 meses. Kwid : hasta $18 millones en 12 meses, $16 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $10 millones en 30 meses.

: hasta $18 millones en 12 meses, $16 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $10 millones en 30 meses. Master: hasta $30 millones en 12 meses.

Renault Boreal. Renault

Renault Store

Kardian y Arkana : hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

y : hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas fijas. Duster y Boreal : hasta $17 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

y : hasta $17 millones en 12 o 18 cuotas fijas. Kangoo utilitario : hasta $16 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

: hasta $16 millones en 12 o 18 cuotas fijas. Kwid: hasta $14 millones en 12 o 18 cuotas fijas.

Toyota: hasta $30 millones para Hilux y otros modelos

La marca japonesa tiene diferentes propuestas de financiación para sus modelos. Los siguientes son los planes más destacados y los montos máximos:

Yaris y Yaris Cross : financiación de hasta $15.000.000 en un plazo de 12 cuotas a TNA 0% (con un cupo total de 800 unidades).

y : financiación de hasta $15.000.000 en un plazo de 12 cuotas a TNA 0% (con un cupo total de 800 unidades). Hilux, Corolla, Corolla Cross y SW4 : financiación a 12 meses con TNA 0% por un monto máximo de $25.000.000 y nueva línea a 18 meses con TNA 0% por un monto máximo de $30.000.000.

y : financiación a 12 meses con TNA 0% por un monto máximo de $25.000.000 y nueva línea a 18 meses con TNA 0% por un monto máximo de $30.000.000. Todos los demás modelos: 12 meses con TNA 0% sobre un máximo de $25.000.000.

Toyota Yaris Cross. Toyota

Nissan: créditos para Kicks, Sentra, X-Trail y Kait

La otra marca nipona también ofrece financiación prendaria a tasa 0% para distintos modelos de su gama, con opciones que alcanzan los 24 meses:

Kicks , Sentra y X-Trail : hasta $20 millones en 12 o 24 meses.

, y : hasta $20 millones en 12 o 24 meses. Kait: hasta $18 millones en 12 meses.

Stellantis: financiación para varias marcas

El grupo Stellantis reúne varias automotrices con propuestas propias. Para octubre, las opciones a tasa 0% incluyen créditos tradicionales y, en algunos casos, líneas UVA que permiten financiar montos superiores o extender los plazos:

Peugeot

Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses mediante la denominada Tasa Express, con tasa 0%.

Toda la gama: hasta $26 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

Citroën

Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses a tasa 0% mediante Tasa Express.

Toda la gama: hasta $26 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

Fiat

Cronos , Pulse y Fastback : hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.

, y : hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%. Toro : hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.

: hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%. Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

Jeep

Renegade , Compass y Commander : hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.

, y : hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%. Compass Sport: hasta $28 millones en 24 meses a tasa 0%.

hasta $28 millones en 24 meses a tasa 0%. Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $30 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

DS Automobiles

Toda la gama: hasta $26 millones en 18 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

Leapmotor

Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses a tasa 0%.

Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.

MG se suma con un plan de ahorro de 84 cuotas

La marca de fabricación china lanzó su propio plan de ahorro denominado MG PLAN. Se trata de un esquema de 84 meses donde el 70% del valor del vehículo se financia en cuotas y el 30% restante se integra por el suscriptor. Entre los modelos incluidos en este plan se encuentran: