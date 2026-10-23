Autos 0 Km con créditos a tasa 0%: estos son los vehículos disponibles y cuánto dinero se puede financiar

La mayoría de las marcas ofrecen planes de financiamiento. Los montos y la cantidad de cuotas, según cada modelo.
Para quienes busquen cambiar de auto o acceder a su primer 0 KM, las automotrices más importantes del país mantienen en octubre 2026 sus promociones de financiación con tasa de 0% sobre determinados montos que pueden llegar hasta los $40 millones. Según la marca, el modelo y la modalidad del préstamo, los planes van desde 12 hasta 36 meses.
Las propuestas incluyen vehículos compactos, SUV, utilitarios y camionetas, con topes que varían de acuerdo al modelo, la versión elegida y el plazo de devolución. Se trata de una herramienta que busca atraer compradores en un mercado en el que el crédito es cada vez más relevante para cerrar operaciones.
Chevrolet: tasa cero para autos, SUV y camionetas
La automotriz mantiene durante octubre una oferta amplia que alcanza a buena parte de su gama. Entre las opciones con tasa 0% están:
Onix & Onix Plus
- Hasta $25.000.000 en 12 meses
- Hasta $22.000.000 en 18 meses
- Hasta $20.000.000 en 24 meses
Sonic
- Hasta $28.000.000 en 12 meses
- Hasta $25.000.000 en 18 meses
- Hasta $22.000.000 en 24 meses
Tracker
- Hasta $27.000.000 en 12 meses
- Hasta $26.000.000 en 18 meses
- Hasta $19.000.000 en 24 meses
Tracker RS
- Hasta $28.000.000 en 18 meses
- Hasta $22.000.000 en 24 meses
Montana
- Hasta $30.000.000 en 12 meses
- Hasta $18.000.000 en 18 meses
Montana (Premier y RS)
- Hasta $25.000.000 en 18 meses
S10 (WT, Z71 y Trail Boss)
- Hasta $30.000.000 en 12 meses
- Hasta $25.000.000 en 18 meses
S10 (LTZ y HC) y Trailblazer
- Hasta $43.000.000 en 12 meses
- Hasta $30.000.000 en 18 meses
Silverado y Spark EUV
- Hasta $15.000.000 en 12 meses
Captiva PHEV
- Hasta $30.000.000 en 12 meses
- Hasta $26.500.000 en 18 meses
Ford: hasta $40 millones para comprar una Ranger
La filial argentina de la firma estadounidense presenta alternativas para sus camionetas y SUV. La financiación máxima corresponde a las versiones V6 de la Ranger:
- Ranger V6: hasta $40 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Ranger con otras motorizaciones: hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Ford Everest: hasta $30 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Territory Titanium: hasta $25 millones en 24 meses a tasa 0%.
- Territory HEV híbrida: hasta $25 millones en 18 meses a tasa 0%.
Volkswagen: planes para autos, SUV y Amarok
El fabricante alemán cuenta con dos canales de financiación: el programa Financiá+ y las propuestas de Volkswagen Compañía Financiera. Los montos varían según el modelo y el plazo seleccionado:
Programa Financiá+
- Polo Comfortline e Highline; Tera Comfort, High y Outfit; Nivus; T-Cross Comfortline, Highline y Extreme; Virtus Sense; y Tiguan Life: hasta $28 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses.
- Amarok, excepto Trendline: hasta $36,5 millones en 12 meses, $24,5 millones en 18 meses o $16,5 millones en 24 meses.
- Taos Highline y Bi-Tono: hasta $15 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses o $17 millones en 24 meses.
Volkswagen Compañía Financiera
- Vento GLI, Tiguan, Taos, Nivus, Saveiro, T-Cross, Polo, Virtus y Tera: hasta $23 millones a 12 meses o $15,5 millones a 18 meses, con tasa 0%.
Renault: financiación para Kardian, Boreal, Duster y otros modelos
La marca de origen francés mantiene sus opciones Mobilize Financial Services (MFS) y el canal digital Renault Store. La primera contempla planes de hasta 30 meses, mientras que la segunda ofrece cupos limitados con cuotas fijas para determinados modelos:
Mobilize Financial Services
- Boreal: hasta $30 millones en 12 meses, $27 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $14 millones en 30 meses.
- Kardian: hasta $28 millones en 12 meses, $24 millones en 18 meses, $20 millones en 24 meses o $15 millones en 30 meses.
- Arkana: hasta $27 millones en 12 meses, $22 millones en 18 meses, $15 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.
- Duster: hasta $25 millones en 12 meses, $17 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.
- Kangoo utilitario (VU): hasta $25 millones en 12 meses, $20 millones en 18 meses, $16 millones en 24 meses o $13 millones en 30 meses.
- Kangoo pasajeros (VP): hasta $17 millones en 12 meses, $15 millones en 18 meses, $13 millones en 24 meses o $11 millones en 30 meses.
- Oroch: hasta $20 millones en 12 meses o $18 millones en 18 meses.
- Kwid: hasta $18 millones en 12 meses, $16 millones en 18 meses, $14 millones en 24 meses o $10 millones en 30 meses.
- Master: hasta $30 millones en 12 meses.
Renault Store
- Kardian y Arkana: hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas fijas.
- Duster y Boreal: hasta $17 millones en 12 o 18 cuotas fijas.
- Kangoo utilitario: hasta $16 millones en 12 o 18 cuotas fijas.
- Kwid: hasta $14 millones en 12 o 18 cuotas fijas.
Toyota: hasta $30 millones para Hilux y otros modelos
La marca japonesa tiene diferentes propuestas de financiación para sus modelos. Los siguientes son los planes más destacados y los montos máximos:
- Yaris y Yaris Cross: financiación de hasta $15.000.000 en un plazo de 12 cuotas a TNA 0% (con un cupo total de 800 unidades).
- Hilux, Corolla, Corolla Cross y SW4: financiación a 12 meses con TNA 0% por un monto máximo de $25.000.000 y nueva línea a 18 meses con TNA 0% por un monto máximo de $30.000.000.
- Todos los demás modelos: 12 meses con TNA 0% sobre un máximo de $25.000.000.
Nissan: créditos para Kicks, Sentra, X-Trail y Kait
La otra marca nipona también ofrece financiación prendaria a tasa 0% para distintos modelos de su gama, con opciones que alcanzan los 24 meses:
- Kicks, Sentra y X-Trail: hasta $20 millones en 12 o 24 meses.
- Kait: hasta $18 millones en 12 meses.
Stellantis: financiación para varias marcas
El grupo Stellantis reúne varias automotrices con propuestas propias. Para octubre, las opciones a tasa 0% incluyen créditos tradicionales y, en algunos casos, líneas UVA que permiten financiar montos superiores o extender los plazos:
Peugeot
- Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses mediante la denominada Tasa Express, con tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $26 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.
Citroën
- Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses a tasa 0% mediante Tasa Express.
- Toda la gama: hasta $26 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.
Fiat
- Cronos, Pulse y Fastback: hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Toro: hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.
Jeep
- Renegade, Compass y Commander: hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Compass Sport: hasta $28 millones en 24 meses a tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $30 millones en 24 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.
DS Automobiles
- Toda la gama: hasta $26 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.
Leapmotor
- Toda la gama: hasta $24 millones en 12 meses a tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $18 millones en 18 meses a tasa 0%.
- Toda la gama: hasta $30 millones en 36 meses mediante un crédito UVA a tasa 0%.
MG se suma con un plan de ahorro de 84 cuotas
La marca de fabricación china lanzó su propio plan de ahorro denominado MG PLAN. Se trata de un esquema de 84 meses donde el 70% del valor del vehículo se financia en cuotas y el 30% restante se integra por el suscriptor. Entre los modelos incluidos en este plan se encuentran:
- MG3 Luxury ICE (hatchback naftero): precio de referencia de US$ 21.900, con cuotas estimadas desde US$ 224 mensuales.
- MG ZS Comfort ICE (SUV naftero): precio de referencia de US$ 23.900, con cuotas estimadas desde US$ 255 mensuales.
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