Pese a los últimos aumentos de precios, aún hay tres modelos que se consiguen por menos de $30.000.000. Cuáles son y sus valores.

Estos son los 3 autos 0 km más baratos de Argentina en octubre 2026 y cuestan menos de $30.000.000

Tras varios meses de precios congelados o con mínimos movimientos, el mercado automotriz argentino mostró en octubre 2026 un alza en las principales marcas y modelos. Mientras algunas automotrices actualizaron los valores por encima de la inflación , otras optaron por atenuar sus aumentos, especialmente en un contexto donde las ventas de 0 KM no repuntan .

De todos modos, pese a estos incrementos, aún se pueden conseguir vehículos nuevos por menos de $30.000.000. Entre ellos se encuentran un eléctrico chino , un hatchback que llega desde Brasil y un auto urbano de Renault . A continuación, los modelos más económicos y sus precios.

El modelo chino 100% eléctrico se ubica como el 0 KM más barato de la actualidad , siendo la principal alternativa para quienes buscan ingresar al mundo de la movilidad sin combustión. El modelo incorpora un propulsor eléctrico que desarrolla 68 CV de potencia y 125 Nm de torque , asociado a una transmisión automática y tracción delantera. Su respuesta inmediata al acelerador resulta especialmente útil para los desplazamientos urbanos.

JMEV Easy 3.

El sistema eléctrico utiliza una batería de litio de 30,24 kWh. Según los datos difundidos por la marca, ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros.

En materia de dimensiones, el Easy 3 mide aproximadamente 3,72 metros de largo, 1,64 metros de ancho y 1,535 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,39 metros y el baúl ofrece una capacidad cercana a los 250 litros.

Hyundai HB20: desde $28.500.000

Este hatchback de cinco puertas, que se ubica en el segundo lugar del ránking, combina dimensiones compactas con un habitáculo preparado para transportar hasta cinco ocupantes, por lo que se adapta tanto a los recorridos urbanos como a los viajes por ruta.

Hyundai HB20.

El modelo cuenta con un motor naftero Gamma 1.6 de cuatro cilindros, 16 válvulas y 1.591 cm³ de cilindrada, capaz de entregar 123 CV a 6.300 rpm y aproximadamente 152 Nm de torque a 4.850 rpm. La transmisión puede ser manual de seis velocidades o automática de seis marchas, según la versión.

El HB20 tiene unos 4,015 metros de largo, 1,72 metros de ancho y 1,47 metros de alto. La distancia entre ejes y el diseño de su carrocería permiten ofrecer un espacio interior apropiado para el uso familiar.

Renault Kwid: desde $28.580.000

El automóvil urbano del segmento A cierra el podio, pero apenas $80.000 por encima del HB20. En este caso, su carrocería compacta, su bajo peso y una mecánica sencilla lo convierten en una alternativa para conductores que priorizan la facilidad de estacionamiento y los desplazamientos cotidianos.

Renault Kwid. Renault

El Kwid utiliza un propulsor naftero de tres cilindros y 999 cm³ que desarrolla 66 CV de potencia a 5.500 rpm y 93 Nm de torque a 4.250 rpm. Está asociado a una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. Su configuración mecánica apunta a un uso principalmente urbano.

En cuanto a las dimensiones, mide aproximadamente 3,68 metros de largo, 1,59 metros de ancho sin espejos y 1,48 metros de alto. Su distancia entre ejes es de unos 2,42 metros. El baúl tiene una capacidad aproximada de 290 litros, mientras que el tanque de combustible alcanza los 38 litros. Estas características permiten combinar un tamaño exterior reducido con una capacidad de carga razonable para las compras, los bolsos y otros objetos de uso cotidiano.

Cuáles fueron los autos 0 KM más vendidos en septiembre 2026

El noveno mes del año mostró resultados dispares, con 49.814 vehículos 0 km patentados, lo que representa una baja interanual del 11,4% respecto a las 56.241 unidades registradas en septiembre de 2025. Sin embargo, hubo un alza de 10,7% respecto a agosto de 2026.

“La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad”, precisó Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

La venta de autos 0 KM tuvo en septiembre una caída interanual superior al 11%.

En cuanto al ranking mensual de los más vendidos, el top ten de septiembre mostró nuevamente una heterogeneidad que ya es una constante en el mix de vehículos que lo conforman, con tres pickups, tres autos de pasajeros y cuatro SUV, dos de segmento B y dos de segmento C. Son 5 modelos argentinos, 4 brasileños y uno chino.

Estos fueron los diez modelos más vendidos en septiembre 2026: