La pintura en los cordones de las veredas se emplea para reforzar la señalización vertical. Saber qué significa el color rojo puede evitar multas .

Qué significa el cordón rojo en la vereda: lo que tenés que saber sí o sí para evitar multas

La pintura en los cordones de las veredas se emplea para reforzar la señalización vertical . Los colores más usuales son el rojo , el amarillo y el blanco. ¿Qué significa el color rojo y por qué es importante saberlo para evitar multas ?

Con el color blanco, por ejemplo, se identifican los espacios reservados para el estacionamiento, incluyendo los exclusivos. Además, este color se emplea para marcar bordes de calzada y cruces peatonales. Es importante tomar nota de cada una de estas señalizaciones , pues su inadvertencia podría acarrearle dolores de cabeza a un conductor. ¿Un ejemplo de ello? Las multas .

El cordón rojo de la vereda indica una restricción absoluta que le impide al conductor tanto estacionar como detenerse, incluso por un instante para que suba o baje un pasajero.

La pintura en los cordones de las veredas se emplea para reforzar la señalización vertical.

En el Sistema de Señalización Vial Uniforme, incorporado a la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, se establece un código cromático específico que alude a esta cuestión, incluida en un apartado denominado Demarcación Horizontal. Tipificados como H15, los cordones pintados deben ser respetados por los conductores como sucede, por ejemplo, con las diversas señales de tránsito.

Específicamente, el color rojo en un cordón de la vereda le advierte al conductor que está prohibido estacionar o detenerse allí. Por lo general, se emplea en sectores donde la presencia de vehículos puede dificultar la circulación, los giros o la visibilidad. La demarcación debe abarcar la cara superior del cordón y la que mira hacia la calzada.

Además del color rojo, ¿cuáles son los otros colores que indican disposiciones de tránsito?

Además del color rojo del cordón de la vereda, existen otros tres colores que advierten sobre disposiciones de tránsito. Como se mencionó más arriba, con el color blanco se identifican los espacios reservados para el estacionamiento, incluyendo los exclusivos. En tanto, el color amarillo permite detenerse siempre con el uso de las balizas, solo para ascenso y descenso de pasajeros, pero no se permite estacionar en los sectores delimitados por el color.

Asimismo, en jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, el color naranja identifica espacios reservados para motos y bicicletas. Por otro lado, en determinadas jurisdicciones del país es frecuente observar un cordón pintado con un cebrado de color azul acompañado de color blanco. Esta combinación de colores establece estacionamientos exclusivos frente a los garajes o cocheras particulares que se encuentren activos, a solicitud del propietario del inmueble, el cual tiene un costo anual.

También se presenta en los cordones el cebrado de color amarillo complementado con el negro. Establece la prohibición de estacionar en: