Qué significan y por qué son importantes estas señales de tránsito: son similares pero muy diferentes

Ambas pertenecen al grupo de señales reglamentarias de prohibición y utilizan el clásico círculo rojo con una franja diagonal.

Las señales de tránsito cumplen una función clave para ordenar la circulación y reducir riesgos en calles, rutas y caminos. Sin embargo, muchas veces los conductores se encuentran con carteles que no ven habitualmente y desconocen qué indican exactamente.

Entre las señales que suelen generar confusión aparecen dos que comparten prácticamente el mismo diseño: un círculo blanco con borde rojo y una franja diagonal roja que atraviesa una figura negra . A simple vista parecen transmitir el mismo mensaje, pero en realidad prohíben el paso de vehículos muy diferentes .

Conocer el significado de estos carteles no solo ayuda a evitar multas, sino que también permite circular de forma más segura y respetar las restricciones específicas de cada camino o zona.

La señal que prohíbe circular con carro de mano

Esta señal muestra la silueta de un carro de mano dentro de un círculo rojo con una banda diagonal. Al tratarse de una señal reglamentaria de prohibición, indica que está prohibida la circulación de carros de mano en ese sector.

Senal carro de mano Esta señal simobliza la prohibición de llevar un carro de mano por la calzada. IA

Suele encontrarse en avenidas, rutas, accesos urbanos o zonas donde este tipo de vehículos podría interferir con el tránsito vehicular o generar situaciones de riesgo.

El objetivo es evitar que elementos de tracción manual compartan espacios diseñados para vehículos que circulan a velocidades más elevadas.

La señal que prohíbe circular con acoplado o tráiler

Aunque el diseño general es idéntico, la figura central cambia completamente. En este caso aparece un acoplado o tráiler, lo que indica que los vehículos que arrastran este tipo de remolques no pueden continuar por esa vía.

La restricción suele aplicarse en caminos con curvas pronunciadas, puentes, túneles, zonas urbanas congestionadas o sectores donde las dimensiones de los conjuntos vehiculares podrían dificultar la circulación.

senal acoplado Esta señal simobliza la prohibición de circular con un acoplado por la calzada. IA

También es frecuente encontrarla en accesos donde existe una limitación de espacio o donde se busca reducir el tránsito pesado.

Por qué es fácil confundirlas

La similitud entre ambas señales radica en que pertenecen a la misma familia de señales de prohibición. Todas utilizan:

Círculo blanco

Borde rojo

Franja diagonal roja

Símbolo negro en el centro

La diferencia está exclusivamente en la figura representada. Por eso es fundamental observar con atención el pictograma y no quedarse únicamente con el formato general del cartel.

Qué pasa si no se respeta una señal de prohibición

Las señales reglamentarias son de cumplimiento obligatorio. Ignorarlas puede derivar en sanciones económicas, retención del vehículo o situaciones de riesgo para el conductor y terceros.

Además de evitar infracciones, comprender correctamente cada señal permite anticipar restricciones y planificar mejor el recorrido, especialmente en rutas, accesos urbanos y zonas de tránsito intenso.

Por ese motivo, aunque estas dos señales parezcan prácticamente iguales, identifican situaciones muy diferentes: una restringe el paso de carros de mano, mientras que la otra impide la circulación de vehículos con acoplado o tráiler. Conocer esa diferencia puede evitar errores y contribuir a una circulación más segura para todos.