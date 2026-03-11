Qué significa esta señal de tránsito con una flecha blanca y por qué es tan importante

Está vigente en la Ley Nacional de Tránsito de Argentina y suele aparecer antes de un peligro que no tiene una señal específica.

La señal de tránsito con un signo de admiración en un triángulo: qué significa. Foto: IA

Las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para mantener el orden y la seguridad vial en calles, avenidas y rutas. Algunas son muy conocidas por los conductores, como la de “Pare” o “Ceda el paso”, pero existen otras menos populares que también transmiten advertencias importantes y vale la pena tener en cuenta.

Una de ellas es la señal triangular con un signo de admiración en su interior y borde rojo , que suele generar dudas entre quienes la ven por primera vez. Aunque es frecuente en rutas y caminos interurbanos , muchos conductores no saben exactamente qué significa cuando la ven al costado del camino.

Esta señal pertenece al grupo de las señales preventivas y se identifica como P6 dentro del sistema de señalización vial. Su función es advertir que el conductor debe prestar especial atención porque existe un peligro o situación particular en la vía que no está especificada por otra señal.

Qué significa la señal P6 con un signo de admiración

La señal P6 indica “Atención” o “Peligro general”. Se utiliza cuando existe un riesgo en el camino que no puede representarse con una señal preventiva específica. En otras palabras, funciona como una advertencia general para que el conductor reduzca la velocidad, aumente la atención y se prepare para reaccionar ante una posible situación de riesgo. Puede aparecer antes de distintos escenarios, por ejemplo:

Tramos de ruta con condiciones peligrosas o irregulares .

. Sectores con obras o cambios temporales en la circulación .

. Zonas donde puede haber obstáculos inesperados o visibilidad reducida .

. Áreas con riesgos particulares que se explican con carteles complementarios.

Senal 2 Cuando se aprecia esta señal de tránsito en las rutas argentinas se debe prestar atención. IA

Por eso, muchas veces esta señal aparece acompañada por un cartel adicional que detalla el motivo específico de la advertencia.

A qué grupo de señales pertenece

Dentro del sistema de señalización vial, la P6 forma parte de las señales preventivas. Este tipo de señales se utiliza para advertir al conductor sobre situaciones que encontrará más adelante en la vía. Las señales preventivas suelen tener forma triangular con borde rojo y fondo claro, y su objetivo es anticipar posibles riesgos para que el conductor pueda reaccionar a tiempo. Entre los ejemplos más comunes de señales preventivas se encuentran:

Curvas pronunciadas.

Puentes angostos.

Cruce de animales.

Zona de escuela.

Calzada resbaladiza.

Senal P 6

La señal de admiración cumple un rol especial dentro de este grupo porque alerta sobre peligros generales que no tienen un símbolo específico.

Por qué es importante respetarla

Aunque pueda parecer una señal genérica, su presencia indica que el conductor debe aumentar el nivel de atención en la conducción.

En muchos casos aparece en lugares donde el riesgo no es evidente a simple vista, como tramos con baja visibilidad, caminos en mal estado o sectores donde puede haber cambios repentinos en la circulación.

Ignorar este tipo de advertencias puede aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en rutas donde las velocidades suelen ser más altas. Por eso, cuando aparece una señal triangular con un signo de admiración en el centro, la recomendación es simple: reducir la velocidad, observar el entorno y estar preparado para cualquier situación en la vía.