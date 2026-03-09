Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es una de las pickups compactas más elegidas de Argentina. Se destaca por su perfil versátil y por estar producida en la misma plataforma del SUV Tracker.

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación donde la versatilidad ya no es un lujo, sino una necesidad. En este escenario, la Chevrolet Montana aparece no solo como una renovación de generación, sino como una abanderada del concepto Smart Utility Pickup . ¿Cuál es su precio en marzo de 2026?

Al fusionar con destreza la robustez mecánica de una chata con el refinamiento y el confort de marcha de un SUV , la Montana -Importada desde Brasil y desarrollada sobre la misma plataforma que la Chevrolet Tracker - ha logrado captar la atención de un público que busca un vehículo capaz de transitar la ciudad con agilidad y enfrentar escapadas de fin de semana sin restricciones.

Uno de los pilares que la diferencian en el segmento de las pickups y explican su gran aceptación local es su equilibrio entre eficiencia y rendimiento . Gracias a su motor 1.2L Turbo de 132 CV , la Montana rompe el mito de que una pick-up debe ser costosa de mantener, ofreciendo consumos de combustible altamente competitivos sin sacrificar la respuesta en el sobrepaso.

Chevrolet Montana: financiación disponible en marzo 2026

Durante marzo de 2026, Chevrolet Montana cuenta con distintas opciones de financiación que buscan facilitar la compra del 0 km en un mercado donde el crédito se volvió una herramienta clave para cerrar operaciones. La propuesta incluye tasas promocionales y montos elevados de financiación, con el objetivo de acercar la pickup a más clientes dentro del segmento.

Entre las alternativas disponibles aparece un plan con tasa 0% a 12 meses con un tope de financiación de hasta $15.000.000. También hay opciones con plazos más largos: hasta $26.500.000 a 18 meses con tasa del 15,9%, $20.000.000 a 24 meses con tasa del 20,9% y $22.000.000 a 30 meses con tasa del 24,9%, lo que permite adaptar la financiación según el nivel de cuota que pueda afrontar cada comprador.

Además, en algunos casos la operación permite comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días, un beneficio que busca hacer más accesible la entrada al 0 km. Con esta estrategia comercial, la marca intenta dinamizar las ventas de su pickup compacta ofreciendo mayor flexibilidad en el financiamiento y facilitando la decisión de compra en un contexto donde el crédito tiene un peso central en el mercado automotor.

Chevrolet Montana: modelos y ficha técnica

La Chevrolet Montana se comercializa en Argentina en cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS, todas con la misma base mecánica y estructural. Desarrollada sobre la plataforma GEM (la misma que utilizan Tracker y Onix), combina arquitectura monocasco con enfoque urbano y laboral liviano.

Motorización y transmisión

Toda la gama está impulsada por el conocido:

Motor 1.2 turbonaftero de tres cilindros

Potencia: 132 CV a 5.500 rpm

Torque: 190 Nm entre 2.000 y 4.500 rpm

Transmisión: automática de seis marchas

Tracción: delantera

Montana 1 Chevrolet Montana: cuál es su precio en marzo 2026. General Motors

Es una configuración orientada a priorizar eficiencia y suavidad de marcha, con buen rendimiento urbano y consumos contenidos, aunque sin opciones 4x4 dentro de la gama local.

Dimensiones y capacidad

En términos estructurales, la Montana ofrece:

Largo: 4.717 mm

Distancia entre ejes: 2.800 mm

Capacidad de carga: hasta 600 kg

Volumen de caja: 874 litros

Caja con sistema de sellado impermeable y lona marítima de serie

La caja es uno de sus diferenciales frente a rivales compactas, con sistema de drenaje y múltiples puntos de anclaje.

Equipamiento y tecnología

Desde la versión base incorpora:

Cabina digital con tablero de 8”

Pantalla multimedia de 11”

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

WiFi nativo

Sistema OnStar

Control de crucero y limitador de velocidad

Seis airbags

Control de estabilidad y tracción

Monitoreo de presión de neumáticos

Las versiones Premier y RS suman:

Llave de presencia y encendido por botón

Climatizador automático

Cargador inalámbrico

Alerta de colisión frontal

Sensor de punto ciego

Detalles estéticos diferenciados (RS con impronta deportiva)

Chevrolet Montana Chevrolet Motana, una Smart Utility Pickup. General Motors

Con esta estructura, la Montana se posiciona como una pickup compacta con fuerte impronta tecnológica, apuntando más al confort y la conectividad que al trabajo pesado extremo.

Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 km en enero 2026

Estos son los precios de lista vigentes de la Chevrolet Montana en Argentina en marzo de 2026: