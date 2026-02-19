Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es una de las pickups compactas con más presencia en el mercado y consolidó su presencia tras la renovación de gama. El ajuste en su precio este mes.

Chevrolet Montana, una pickup con buen volumen de venta en Argentina. Foto: General Motors

La Chevrolet Montana se consolidó como una de las alternativas más modernas dentro del segmento de pickups compactas . Con una propuesta que combina estética SUV, caja de carga versátil y equipamiento tecnológico actualizado, el modelo de General Motors logró posicionarse como una opción intermedia entre una chata tradicional y un vehículo urbano. ¿Cuál es su valor en febrero 2026?

Importada desde Brasil y desarrollada sobre la misma plataforma que la Chevrolet Tracker , la Montana apunta a un usuario mixto: trabajo liviano durante la semana y uso familiar o recreativo el fin de semana. Esa doble personalidad explica buena parte de su crecimiento en el mercado local.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), Chevrolet Montana se ubicó dentro del Top 10 de pickups más patentadas del país, en un mercado liderado por las chatas medianas.

Chevroleet Montana Interior Así es el interior de Chevrolet Montana. General Motors

Las 10 pickups más patentadas – Enero 2026 (Argentina) :

Toyota Hilux – 3.403 unidades Ford Ranger – 2.482 Volkswagen Amarok – 2.145 Fiat Toro – 801 Fiat Strada – 726 Chevrolet Montana – 650 Nissan Frontier – 603 Chevrolet S10 – 561 Ford Maverick – 521

A nivel general, en enero de 2026 se patentaron 66.080 autos 0km en Argentina. Si bien el total mostró una leve baja interanual frente al mismo mes de 2025, el segmento de pickups mantuvo un desempeño sólido y volvió a concentrar una porción importante de las ventas.

Chevrolet Montana: modelos y ficha técnica

La Chevrolet Montana se comercializa en Argentina en cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS, todas con la misma base mecánica y estructural. Desarrollada sobre la plataforma GEM (la misma que utilizan Tracker y Onix), combina arquitectura monocasco con enfoque urbano y laboral liviano.

Montana header Chevrolet Montana, una chata con buenas prestaciones en ruta. General Motors

Motorización y transmisión

Toda la gama está impulsada por el conocido:

Motor 1.2 turbonaftero de tres cilindros

Potencia: 132 CV a 5.500 rpm

Torque: 190 Nm entre 2.000 y 4.500 rpm

Transmisión: automática de seis marchas

Tracción: delantera

Es una configuración orientada a priorizar eficiencia y suavidad de marcha, con buen rendimiento urbano y consumos contenidos, aunque sin opciones 4x4 dentro de la gama local.

Dimensiones y capacidad

En términos estructurales, la Montana ofrece:

Largo: 4.717 mm

Distancia entre ejes: 2.800 mm

Capacidad de carga: hasta 600 kg

Volumen de caja: 874 litros

Caja con sistema de sellado impermeable y lona marítima de serie

La caja es uno de sus diferenciales frente a rivales compactas, con sistema de drenaje y múltiples puntos de anclaje.

Chevrolet Montana Chevrolet Montana, cuál es su precio en febrero 2026. General Motors

Equipamiento y tecnología

Desde la versión base incorpora:

Cabina digital con tablero de 8”

Pantalla multimedia de 11”

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

WiFi nativo

Sistema OnStar

Control de crucero y limitador de velocidad

Seis airbags

Control de estabilidad y tracción

Monitoreo de presión de neumáticos

Las versiones Premier y RS suman:

Llave de presencia y encendido por botón

Climatizador automático

Cargador inalámbrico

Alerta de colisión frontal

Sensor de punto ciego

Detalles estéticos diferenciados (RS con impronta deportiva)

Con esta estructura, la Montana se posiciona como una pickup compacta con fuerte impronta tecnológica, apuntando más al confort y la conectividad que al trabajo pesado extremo.

Cuánto sale una Chevrolet Montana 0 km en enero 2026

Luego del último ajuste aplicado por la terminal, estos son los precios de lista vigentes de la Chevrolet Montana en Argentina en febrero de 2026: