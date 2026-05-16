Chevrolet Tracker en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

Se produce en la planta de General Alvear, Santa Fe, y es uno de los SUV más elegidos de Argentina. Gama y versiones disponibles.

Mientras el mercado de los SUV se recalienta con nuevos jugadores chinos, modelos híbridos y lanzamientos regionales, hay un vehículo fabricado en Argentina que sigue firme entre los más vendidos: el Chevrolet Tracker . El SUV producido en Santa Fe mantiene buenos niveles de patentamientos, caja automática en toda la gama y una propuesta tecnológica que todavía lo deja bien parado frente a muchos rivales más nuevos.

Fa bricado en la planta de General Alvear, Santa Fe , el Tracker es uno de los pilares industriales de General Motors en Argentina y uno de los SUV nacionales con mayor presencia comercial dentro del segmento B-SUV. Su combinación de tamaño urbano, motor turbo eficiente y buen equipamiento de seguridad explica gran parte de su continuidad entre los modelos más elegidos.

El tablero digitial y el sistema multimedia de Chevrolet Tracker.

Además, tras el último rediseño, el Tracker incorporó un interior más tecnológico, con tablero digital de 8 pulgadas y una nueva pantalla multimedia de 11”, un cambio que mejoró la percepción de calidad y lo alineó con la tendencia actual del segmento.

Chevrolet Tracker: cómo viene en patentamientos durante 2026

Según los últimos datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Chevrolet Tracker mantiene un lugar importante dentro del ranking de SUV más vendidos del país. En abril de 2026 patentó 1.209 unidades y alcanzó un acumulado anual de 5.448 vehículos. Esto le permitió mantenerse dentro del Top-3 de SUV más patentados del año.

Ranking: los SUV y crossover más vendidos de Argentina en abril de 2026

Ford Territory: 7.387 unidades

Volkswagen Tera: 6.093

Chevrolet Tracker: 5.448

Peugeot 2008: 4.428

Toyota Corolla Cross: 4.078

Volkswagen Taos: 4.000

Renault Kardian: 2.940

BAIC BJ30: 2.809

Volkswagen Nivus: 2.736

Toyota Yaris Cross: 2.351

Chevrolet Tracker Chevrolet Tracker, cuál es su valor en mayo 2026. General Motors

Durante abril se patentaron 47.564 autos 0 km en Argentina, una caída interanual del 13,6%, mientras que el acumulado anual llegó a 205.114 unidades, con una baja de 5,7% frente al mismo período de 2025.

Chevrolet Tracker: motor, equipamiento y ficha técnica

El Chevrolet Tracker se ofrece en Argentina con un motor naftero 1.2 turbo de tres cilindros que entrega 132 CV y 190 Nm de torque, siempre asociado a una caja automática CVT con relaciones preprogramadas y tracción delantera. Se trata de una configuración enfocada en el uso urbano, con consumos contenidos y una respuesta progresiva.

Dentro del segmento mide 4.270 mm de largo, tiene una distancia entre ejes de 2.570 mm y un baúl de 393 litros. En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, control de estabilidad, control de tracción, ABS, ISOFIX y asistencia al arranque en pendiente. Según versión, agrega ADAS como frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego y mantenimiento de carril.

Techo solar tracker La versión tope de gama de Chevrolet Tracker viene equipada con techo solar. General Motors

A nivel tecnología, uno de los diferenciales históricos del modelo sigue siendo el sistema OnStar con WiFi a bordo. Además, toda la línea suma Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Las versiones disponibles en Argentina son las siguientes:

Tracker LT AT

Incluye seis airbags, cámara de retroceso, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, faros LED, llave presencial y WiFi a bordo.

Tracker LTZ AT

Suma tablero digital de 8 pulgadas, pantalla multimedia de 11”, climatizador automático digital, tapizados de cuero, cargador inalámbrico y alerta de punto ciego.

Tracker Premier AT

Agrega frenado autónomo de emergencia, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, estacionamiento semiautomático Easy Park y techo solar eléctrico.

Tracker RS AT

Es la versión con estética deportiva RS. Incorpora detalles exteriores negros, llantas específicas RS, tapizados exclusivos y paquete completo de asistencias a la conducción.

Cuánto sale un Chevrolet Tracker en mayo 2026

Chevrolet mantuvo sin cambios los valores oficiales de lista para mayo 2026. Los precios vigentes en Argentina son los siguientes: