Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

El citycar de Fiat sigue entre los autos 0km más baratos del mercado argentino y mantiene su lugar dentro del segmento.

El Fiat Mobi continúa siendo una de las puertas de entrada más accesibles al mercado de autos 0 kilómetro en Argentina. Compacto, simple y pensado para el uso urbano, el citycar de Stellantis sigue apareciendo entre las primeras opciones para quienes buscan un vehículo chico, económico y con costos de mantenimiento bajos.

Importado desde Brasil , el Mobi volvió al mercado argentino en 2024 tras haber sido discontinuado por las restricciones a las importaciones y desde entonces recuperó rápidamente su lugar entre los autos más baratos del país, donde compite contra modelos como Renault Kwid, entre otros. En mayo de 2026 , mantiene esa lógica en un contexto donde cada vez quedan menos modelos por debajo de los $30 millones.

Así es la pantalla del Fiat Mobi que se vende en Argentina.

Además, mientras el modelo actual continúa vigente, Fiat ya trabaja en una futura generación que reemplazaría al Mobi hacia 2028 con un cambio importante de concepto: dejaría atrás el formato tradicional de citycar para convertirse en una especie de mini SUV urbano basada en la plataforma CMP de Stellantis.

Fiat Mobi: cómo quedó en el ranking de los autos más baratos

El Fiat Mobi vuelve a ubicarse entre los modelos más accesibles del mercado argentino. Con los precios vigentes en mayo de 2026, continúa dentro del grupo de autos “sub 30 millones”, una franja cada vez más reducida dentro de la industria automotriz local.

Ranking: los 10 autos 0km más baratos de Argentina en mayo 2026 :

1. Renault Kwid: $26.490.000

$26.490.000 2. Jmev Easy EV: $26.838.000)

$26.838.000) 3. Hyundai HB20: $27.800.000

$27.800.000 4. Fiat Mobi: $27.630.000.

$27.630.000. 5. Suzuki Swift Hybrid: $29.678.000

$29.678.000 6. Fiat Argo: $ 30.230.000

$ 30.230.000 7. Fiat Cronos Live: $ 31.120.000

$ 31.120.000 8. Peugeot 208 Active: $ 31.480.000

$ 31.480.000 9. Citroën C3 VTi Feel: $ 31.680.000

$ 31.680.000 10. Chevrolet Onix LT 1.0: $ 31.505.900.

Mobi Header Fiat Mobi, el modelo de entrada a gama de la marca italiana en Argentina. Stellantis

Además, Fiat se mantiene entre las marcas con mayor volumen de patentamientos en Argentina. En abril de 2026 patentó 5.021 unidades y quedó tercera en el ranking nacional de marcas, según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA).

Fiat Mobi: ficha técnica y características

El Fiat Mobi Trekking mantiene una receta conocida y orientada principalmente al uso urbano. Debajo del capot equipa el motor naftero Fire Evo 1.0 de cuatro cilindros, asociado a una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera.

La mecánica entrega 75 caballos de fuerza y 92 Nm de torque, con una velocidad máxima cercana a los 146 km/h. En ciudad registra un promedio cercano a 7,5 litros cada 100 kilómetros, mientras que en ruta ronda los 5,5 L/100 km, cifras que lo mantienen entre los autos más rendidores dentro del segmento de entrada.

Fiat Mobi Así es el interior del Fiat Mobi. Stellantis

A nivel seguridad, incorpora frenos ABS con EBD, discos ventilados delanteros y tambores traseros. También suma neumáticos rodado 14 en medida 175/65. En tecnología y confort ofrece:

Pantalla multimedia táctil de 7 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Sensor de estacionamiento trasero

Tablero digital de 3,5 pulgadas

Aire acondicionado manual

Dirección asistida

Levantavidrios eléctricos delanteros

Computadora de a bordo

Sistema de audio con 4 parlantes y 2 tweeters

Cómo será el próximo Fiat Mobi que prepara Stellantis

Fiat ya trabaja en el reemplazante del Mobi actual bajo un proyecto conocido internamente como F1X. La idea sería transformar al citycar en un vehículo con estética de mini SUV, siguiendo la tendencia que hoy domina gran parte del mercado.

Cómo podría ser el próximo Fiat Mobi Cómo podría ser el próximo Fiat Mobi, tal como lo proyectó el estudio de diseño KDesign. KDesign

Las proyecciones que circularon en Brasil indican que el futuro modelo estaría inspirado en productos como el Hyundai Casper y compartiría rasgos de diseño con el nuevo Grande Panda europeo. La marca buscaría darle una imagen más robusta y moderna, aunque manteniendo dimensiones compactas para uso urbano.

Además, el próximo Mobi utilizaría la plataforma CMP de Stellantis, la misma arquitectura que hoy emplean modelos regionales como Citroën C3, Basalt, Aircross y Peugeot 208. Eso permitiría sumar motorizaciones más modernas e incluso variantes adaptadas a distintos mercados internacionales.

Cuánto sale un Fiat Mobi en mayo 2026

El precio de lista oficial del Fiat Mobi en mayo de 2026 en Argentina se detalla a continuación:

Fiat Mobi Trekking: $27.630.000

La garantía oficial del Fiat Mobi en Argentina es de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). Esta cobertura cubre cualquier defecto de fábrica en materiales o mano de obra, y es válida en toda la red oficial de concesionarios.