Cambia el precio de tu auto usado: cuánto vale en mayo 2026

La guía completa con las referencias de valores de autos usados en Argentina, de acuerdo a la lista elaborada por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

El mercado automotor en los 0km entró en una meseta estabilizada por encima de las 45.000 unidades por mes. Y entre los autos usados hay un leve repunte en el número de transferencias, por lo que siempre es bueno tener a mano una guía para conoce r los precios orientativos de cada uno de los modelos en abril de 2026 .

Aunque se trata de transacciones donde la libertad de mercado tiene mayor injerencia, ya que los 0km salen de fabrica con precios orientativos de las terminales, en el caso de los usados existe una referencia que tiene cariz de oficial al buscar valores: es la lista elaborada todos los meses por la Cámara del Comercio Automotor (CCA) .

Es una nómina que justamente surge como guía para no ser víctima de sobreprecios para el que compra, o para evitar fijar un valor inferior al que establece el mercado, en el caso de los vendedores. Ello, claro, entendiendo que el valor final siempre depende de kilometraje, estado real, historial de mantenimiento y demanda del modelo. Por ello siempre se recomienda estar bien informado y asesorado por expertos antes de cerrar una transacción.

Autos usados: cuánto valen en mayo 2026

La guía de la CCA de mayo 2026 trae, como siempre, un listado de 210 páginas en las que se encuentran autos usados, pickups, SUV, utilitarios y también precios de 0 km. Los valores aparecen discriminados por marca, modelo, versión y año, para que la consulta sea directa y rápida.

Volkswagen Gol Volkswagen Gol, el rey en la venta de autos usados.

Los precios publicados, que tienen como fuente los valores que manejan las agencias, son orientativos del mercado y siempre pueden diferir en la realidad porque entran en juego variables inherentes a cada vehículo: estado de conservación, el funcionamiento y otras circunstancias. También hay que tener en cuenta que dicha cifra no contempla costos extra de la operación, como transferencia, seguros, fletes o deudas que pueda arrastrar la unidad.

A modo de muestra, van algunos valores orientativos de cinco modelos que están entre los más vendidos en Argentina:

Volkswagen Gol Power 1.4 3P (2017): $8.253.000; (2016): $7.937.000; (2015): $7.496.000.

Peugeot 208 5P 1.2 Like (2020): $15.375.000; (2021): $16.143.000; (2022): $16.781.000; (2023): $17.442.000.

Toyota Corolla 4P 1.8 XEI CVT (2018): $22.443.000; (2019): $24.239.000; Corolla 4P 2.0 XEI CVT (2020): $25.340.000.

Toyota Hilux D/C 2.8 TD 4x4 SRX 6AT (2020): $54.508.000; (2021): $57.233.000; (2022): $59.523.000.

Volkswagen Amarok D/C 2.0 TDi 180CV 4x4 Highline (2020): $52.873.000; (2021): $55.516.000; (2022): $57.737.000.

Autos usados: detalles que pueden cambiar el valor final

Se dijo: estos precios referenciales deben tomarse como punto de partida en una negociación que debe contemplar otras aristas, como saber el historial de services, el estado de los neumáticos, detalles estéticos que puedan aparecer y si tiene o no los papeles al día. Todo eso confluirá en el valor final de la transacción.

Incluso hay trámites que se suelen sumar, porque en una compra/venta real aparecen ítems que pesan: informes, verificación, grabado cuando corresponde, la Verificación Técnica Vehicular (o revisión equivalente), y la situación de patentes y multas de tránsito.

Como está el mercado de los usados en 2026

El último registro estadístico difundido por la CCA corresponde a marzo de 2026, con el cierre del primer trimestre. Después de caídas en enero y febrero, el tercer mes se completó con 153.995 transferencias, lo que representó un aumento del 18,25% respecto de febrero y una suba del 8,16% frente a marzo del año anterior.

En el trimestre se comercializaron 437.294 unidades, una baja interanual del 5,23% respecto de igual período de 2025 (461.423). Entre ellos, el ranking de marco fue encabezado por Volkswagen Gol y Trend (8.687 unidades), seguido por Toyota Hilux (6.120), Chevrolet Corsa y Classic (4.478), Ford Ranger (4.039) y Volkswagen Amarok (3.798) entre los cinco primeros.