Planes de ahorro para autos importados: esta marca china es la primera en ofrecerlos

Lanzó esta modalidad de financiación para toda su gama, que incluye al SUV más barato del mercado local.

Más formas de llegar al 0km. La llegada de los planes de ahorro para autos importados representa una bisagra en el mercado automotor local, que ahora ofrece más variantes para la compra de autos nuevos. El nuevo jugador que ahora ofrece su gama bajo esta modalidad es JAC Motors . La automotriz china se convirtió en la primera en Argentina en lanzar este tipo de financiación para todos sus modelos, ampliando las posibilidades de acceso a vehículos 0 km en un contexto donde el crédito sigue siendo limitado.

JAC Motors busca posicionarse con una herramienta tradicional del mercado —los planes de ahorro—, pero aplicada a modelos importados, algo que hasta ahora no existía en el país. Esto abre una nueva alternativa para quienes buscan financiar la compra de un vehículo sin recurrir a créditos bancarios o pagos al contado.

Para reforzar su estrategia de crecimiento en el país , JAC Motors no solo lanzó su propio plan de ahorro, sino que además anunció una batería de herramientas financieras que incluyen financiación directa y otras modalidades comerciales.

JACS2-Luxury-0-1.jpg

Según explicaron desde la compañía, el objetivo es “ampliar las opciones de acceso a nuestros vehículos para más clientes en Argentina”. De esta forma, la marca busca ganar terreno con su oferta de SUVs y pickups.

JAC Motors y los planes de ahorro: qué modelos incluye

El nuevo esquema de planes de ahorro de JAC Motors abarca toda su gama en Argentina, desde el SUV JAC S2 FL, el más accesible del mercado local, hasta el híbrido JAC JS6 PHEV, el JAC JS8 PRO de 7 plazas, o la nueva pickup JACT9 Luxury.

Por ejemplo, el plan para el JAC S2 MT, que tiene un precio de $30.715.650 quedaría así:

Plazo del plan: 84 cuotas

Derecho de suscripción + sellado: $1.128.438,56

Carga administrativa: $4.682.908,00

Impuestos y tasas + Seguro de vida: $1.274.312,97

Valor de la cuota (mayo 2026): $443.700

El sistema funciona bajo el formato tradicional: grupos cerrados de suscriptores que aportan mensualmente una cuota para acceder a la adjudicación del vehículo, ya sea por sorteo o licitación. En este caso, JAC Motors adapta ese modelo a vehículos importados, algo inédito hasta ahora en el país.

JAC JS6

Entre los puntos destacados, la marca confirmó que los planes contarán con plazos flexibles y diferentes alternativas de adjudicación, buscando adaptarse a distintos perfiles de clientes. Esto resulta clave en un contexto económico donde la previsibilidad es un factor determinante para la toma de decisiones.

Además, desde la automotriz remarcaron que el lanzamiento no se limita únicamente a los planes de ahorro. La compañía también presentó nuevas opciones de financiación directa, con tasas competitivas y acuerdos con entidades financieras.

JAC T9 JAC T9. JAC Motors

Otro aspecto importante es que esta iniciativa se alinea con el crecimiento de las marcas chinas en el país. En ese escenario, JAC Motors busca diferenciarse no solo por producto, sino también por herramientas comerciales innovadoras que faciliten el acceso.

En términos de posicionamiento, la marca apuesta a consolidarse como una alternativa concreta frente a competidores tradicionales. "Buscamos que el cliente pueda tener su auto sin vueltas. Nuestro objetivo es que 3 de cada 10 autos de la marca se vendan a través de esta nueva herramienta", sostuvo Daniel Argento, Gerente General de JAC Motors Argentina.