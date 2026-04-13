Cuáles son los 10 autos 0km más baratos de Argentina en abril 2026

Además de autos chicos y citycars, entre los 0km más baratos también aparecen algunos hatchback y hasta un SUV chico.

Los precios de entrada a los autos 0km de cada marca son la referencia que indica cómo se desarrolla el sector automotor. Tras un marzo con una pequeña recuperación en ventas (con 48.972 unidades patentadas), pero con un volumen acumulado en el primer trimestre de 2026 que refleja una caída del 3,1% interanual, en abril las terminales decidieron no mover mucho sus listas. En ese escenario, el Renault Kwid se mantiene como el modelo más accesible del mercado local.

A la vez, el ranking muestra algo que se viene repitiendo en los últimos meses: no hubo movimientos bruscos, sino ajustes leves y varios precios prácticamente congelados.

Entre los 0km más baratos aparecen citycars, hatchbacks, sedanes y hasta un SUV chico, lo que amplía un poco el abanico para el comprador que busca el menor precio posible pero no quiere resignar del todo equipamiento, conectividad o espacio interior.

Los 0km más baratos de Argentina en abril 2026, uno por uno

Renault Kwid: $26.360.000

El Renault Kwid sigue siendo el auto más barato del país. Su propuesta está claramente enfocada en la ciudad: tamaño compacto, motor 1.0, caja manual y un planteo pensado para consumir poco y moverse con agilidad. Además, ofrece pantalla multimedia, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, cámara trasera y asistencias en seguridad.

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JMEV EV3: $26.838.000 (US$18.900)

La gran sorpresa del ranking es el JMEV EV3, un citycar 100% eléctrico que se ubica segundo entre los modelos más accesibles. Se destaca por su propuesta distinta: motor eléctrico, autonomía declarada de hasta 330 kilómetros, carga rápida y cámara 360°. Es una opción de nicho, pero ya aparece como una alternativa real para quien busca un urbano diferente y con costo de uso más bajo.

JMEV Easy 3 JMEV Easy 3.

Fiat Mobi: $27.350.000

El Fiat Mobi sigue siendo uno de los clásicos de entrada de gama. Es un auto chico y práctico, ideal para quienes priorizan maniobrabilidad y bajo costo de acceso. Viene con motor 1.0, caja manual y elementos de conectividad como central multimedia de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Fiat Mobi Fiat Mobi. Stellantis

Hyundai HB20: $27.600.000

El Hyundai HB20 sigue siendo uno de los hatchbacks con mejor relación entre precio, equipamiento y presentación general, por tratarse de un modelo de mayor categoría que los citycars. Tiene motor 1.6, caja de 6 velocidades y una propuesta que busca diferenciarse por calidad percibida, espacio interior y conectividad. Para muchos, es uno de los modelos más equilibrados del mercado. El hatchback de la marca surcoreana que se fabrica en la planta de Piracicaba, en Brasil, fue distinguido por CESVI Argentina como uno de los vehículos más seguros del país.

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Fiat Argo: $29.930.000

El Fiat Argo aparece como una opción intermedia para quienes quieren subir un escalón sin irse demasiado del presupuesto. Tiene mayor tamaño que el de un citycar puro y una propuesta más versátil para uso mixto entre ciudad y ruta. En abril conservó su valor, algo importante en un mercado donde cualquier ajuste cambia posiciones dentro del ranking.

Fiat Argo Fiat Argo. Stellantis

Fiat Cronos: $31.120.000

El Fiat Cronos es, desde hace tiempo, uno de los grandes protagonistas del mercado argentino. Fabricado en el país, conserva una ventaja clara para muchas familias: formato sedán, buen espacio interior y un baúl amplio. Esa combinación hace que, aun perdiendo terreno frente a algunos más baratos, siga siendo una alternativa fuerte para quienes buscan un 0km práctico y de producción nacional.

Fiat Cronos Fiat Cronos. Foto: Stellantis.

Citroën C3: $31.360.000

El Citroën C3 se mantiene en el lote de entrada con una receta que apunta al confort y a la tecnología. Ofrece una pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica y una estética con personalidad propia. En un segmento donde varios compiten solo por precio, el C3 intenta diferenciarse con una propuesta más moderna y funcional.

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Peugeot 208 : $31.460.000

El caso del Peugeot 208 es uno de los más llamativos. Fue el auto más vendido de marzo y, aun así, se mantiene dentro de los 0km más baratos del mercado local. Eso lo vuelve especialmente competitivo: combina buen nivel de aceptación comercial, producción nacional, diseño atractivo y una oferta mecánica conocida, con versiones de entrada que siguen muy cerca del piso del segmento.

peugeot 208 El Peugeot 208 fue uno de los autos más patentados del año: 26.887 unidades registradas entre enero y octubre. Foto: Stellantis

Chevrolet Onix: $31.505.900

El Chevrolet Onix también sigue en la pelea fuerte por precio, pero con una dotación de seguridad que lo ayuda a destacarse. Ofrece 6 airbags y control de estabilidad de serie, un punto fuerte para quienes miran no solo el valor de lista. Además, ofrece un buen equilibrio entre consumo, tecnología y confort de marcha.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix. General Motors

Citroën Basalt: $32.260.000

El Citroën Basalt cierra el top 10 con una particularidad: es el modelo con silueta de SUV coupé que logra meterse entre los más accesibles. Su principal carta es ofrecer una propuesta distinta sin irse demasiado de precio, con 490 litros de baúl, buena altura al suelo y una imagen más aventurera. Para quien busca algo más amplio y con estética SUV, es una de las sorpresas del listado.