Una marca china que se vende en Argentina ahora fabrica autos en Brasil: le apunta a Ford y Toyota

Inició la producción en la región de un SUV mediano, y proyecta sumar a otros dos modelos, uno que ya se vende en el mercado local.

El gigante chino Changan acaba de dar un paso muy importante para su crecimiento en la región y también para su futuro en el mercado local. La automotriz, que ya tiene presencia en el país con vehículos importados, empezó a fabricar autos en Brasil , una novedad que puede cambiar su posicionamiento en Sudamérica y abrir la puerta a una oferta más competitiva en la Argentina. La producción se puso en marcha a partir de la alianza CAOA Changan en la planta de Anápolis, en Goiás , un polo industrial clave del sector automotor brasileño.

El inicio de esta nueva etapa industrial de Changan se apoya en una inversión de gran escala. El desembolso para poner en marcha esta fase superó los 950 millones de dólares , lo que muestra la magnitud de la apuesta de la compañía y de su socio brasileño para consolidarse en el mayor mercado automotor de la región.

En esta primera instancia, el modelo elegido para inaugurar la producción sudamericana de Changan es el Uni-T , un SUV mediano con diseño moderno y mucha tecnología. Es, por ahora, el único vehículo confirmado en fabricación efectiva en Brasil. A partir de este movimiento, la marca empieza a construir una base regional que podría beneficiar también a mercados vecinos, entre ellos la Argentina.

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Actualmente, Changan opera en Argentina mediante el Grupo Antelo, que comercializa modelos importados desde China. Si algunos de estos productos comienzan a llegar desde Brasil, la marca podría mejorar su competitividad comercial y ganar terreno en un segmento cada vez más disputado, como es el de los SUV.

Changan Uni-T En el acto del inicio de la producción del Changan Uni-T estuvo Lula Da Silva. Changan Motors

Changan en Brasil: qué modelos produce ahora y cuáles sumará después

Changan ya produce en Brasil el Uni-T, un SUV mediano que compite directamente contra el Toyota Corolla Cross y el Ford Territory, dos modelos que tiene muy buena aceptación en el mercado argentino, justamente por sus precios competitivos además del peso de Toyota y Ford.

La estrategia de Changan en Brasil contempla sumar en una segunda fase otros dos SUV: el CS75 y el CS55, este último disponible en Argentina dentro de la oferta de importados que tiene el Grupo Antelo.

Changan Uni-T Changan Uni-T. Changan Motors

La producción inicial del Changan Uni-T en Brasil se realiza bajo el sistema CKD (Completely Knock-Down). Esto significa que el vehículo se ensambla con piezas provenientes principalmente de China, combinadas con algunos componentes locales. A corto plazo, la intención de la automotriz es aumentar la integración regional y sumar más proveedores brasileños, un paso habitual cuando una marca busca afianzarse industrialmente en un nuevo mercado.

Changan Uni-T Changan Uni-T. Changan Motors

El Changan Uni-T se ubica en el segmento C de los SUV y propone una receta bien alineada con las nuevas tendencias del mercado. Mide 4,51 metros de largo, 1,87 metros de ancho, 1,56 metros de alto y tiene 2,71 metros de distancia entre ejes. Además, se ofrece con un motor naftero 1.5 turbo de 180 caballos y 300 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague y siete marchas, con tracción delantera.

Changan Uni-T Changan Uni-T. Changan Motors

Uno de los grandes argumentos de Changan para posicionar al Uni-T pasa por la tecnología. El SUV incorpora una configuración de doble pantalla, con un tablero digital y un display central para el sistema multimedia y otras funciones del vehículo. Esa combinación, sumada a un diseño exterior más jugado que el de otros modelos tradicionales del segmento, busca darle a la marca una identidad más moderna.

Para la Argentina, la producción de Changan en Brasil puede transformarse en una noticia de impacto comercial. Si la marca logra regionalizar parte de su oferta y aprovechar la estructura del Mercosur, tendría mejores chances de ofrecer sus SUV a precios más competitivos que los de un vehículo importado de extrazona.