Citroën C3 en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El hatchback del segmento B fue el modelo más patentado de Citroën el mes pasado en Argentina y mantiene una gama con opciones manuales y automáticas.

El Citroën C3 sigue ocupando un lugar clave dentro del mercado argentino de autos chicos. En un escenario donde cada vez más modelos apuntan a una estética tipo SUV, el hatchback de la marca francesa logró mantenerse vigente gracias a una fórmula concreta: dimensiones urbanas, equipamiento tecnológico desde las versiones de entrada y una gama que fue creciendo con opciones automáticas y turbo. ¿Cuál es su precio actualizado en mayo de 2026?

A diferencia de otros modelos del segmento B (chico) que quedaron limitados a configuraciones básicas, el C3 fue ampliando su propuesta en Argentina. Hoy conviven versiones manuales pensadas para quienes buscan un primer vehículo con alternativas más equipadas como el You! , que incorpora el motor turbo T200 y una puesta más moderna dentro de la oferta regional de Stellantis.

Además, el modelo mantiene un perfil muy ligado al uso cotidiano. Está desarrollado sobre la plataforma CMP regional -la misma que Peugeot 208- se produce en Brasil y apuesta a una configuración enfocada en ciudad: suspensión blanda, posición de manejo elevada y un equipamiento multimedia que se volvió uno de sus puntos fuertes frente a rivales históricos del segmento.

Citroën C3: cómo le fue en patentamientos y qué lugar ocupa en el mercado

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Citroën C3 patentó 456 unidades en abril de 2026 y se ubicó en el puesto 35° entre los vehículos livianos más vendidos del país. En el acumulado del primer cuatrimestre alcanzó 2.208 patentamientos, con una mejora interanual del 31% frente al mismo período del año anterior.

A nivel marca, Citroën registró 1.790 patentamientos durante abril y acumuló 7.689 unidades en el año. En paralelo, el mercado argentino totalizó 47.564 patentamientos en abril de 2026, una caída interanual del 13,6%, aunque el acumulado anual ya supera las 205.000 unidades entre autos, comerciales livianos y pesados.

Citroën C3: motores, equipamiento y propuesta urbana

El Citroën C3 que se vende en Argentina pertenece a la generación regional producida en Brasil y se posiciona como un hatchback del segmento B con enfoque urbano. Su propuesta apunta a ofrecer una conducción cómoda para ciudad, con una suspensión blanda y un manejo simple para el uso diario.

La oferta mecánica incluye dos alternativas. Por un lado aparece el conocido motor 1.6 VTi naftero de 115 CV y 150 Nm, disponible con caja manual de cinco marchas o automática de seis velocidades. Por otro, la versión más moderna suma el motor 1.0 turbo T200 de 120 CV y 200 Nm, asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas.

YOU Citroën C3 You!, la versión tope de gama. Stellantis

En seguridad, toda la gama incorpora control de estabilidad y tracción, frenos ABS, asistencia al arranque en pendiente, cámara de retroceso, doble airbag frontal y anclajes ISOFIX. En tecnología se destaca la pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Citroën C3 VTi Feel MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja manual de 5 marchas

Llantas de aleación

Aire acondicionado

Pantalla táctil de 10 pulgadas

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Citroën C3 VTi AT Feel Pack MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja automática de 6 marchas

Mayor nivel de confort

Mejoras en terminaciones interiores

Citroën C3 VTi AT XTR MY26

Motor 1.6 VTi con caja automática

Estética exterior diferenciada XTR

Detalles específicos de diseño

Perfil con impronta aventurera

Citroën C3 T200 Feel Pack You! MY26

Motor 1.0 turbo T200 de 120 CV y 200 Nm

Caja automática CVT de 7 marchas

Climatizador automático

Instrumental digital

Personalización exterior e interior

Versión tope de gama

Cuánto sale un Citroën C3 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

Estos son los precios de lista del Citroën C3 en Argentina en mayo de 2026: