¿Vuelve el Renault 4? Así es la nueva versión del 4L que presentaron en Roland Garros

En Roland Garros muestran una versión 4x4 de lo que la marca imagina como la nueva generación del 4L.

El histórico Renault 4 , uno de los autos más vendidos de Europa y uno de los modelos que más enamoró a los argentinos, vuelve a escena. Ahora la marca presentó -por segundo año consecutivo- una reinterpretación moderna del clásico modelo que mezcla nostalgia, innovación y espíritu aventurero. En el marco de la edición 2026 de Roland Garros, la marca francesa sorprendió con un concept que reedita al clásico y recordado 4L.

Lejos de ser un simple ejercicio de diseño, este prototipo confirma que el Renault 4 sigue siendo un ícono vigente dentro de la estrategia de la marca. De hecho, la marca del rombo ya había mostrado un primer Renault 4 todo terreno en la edición pasada del abierto de tenis. La idea no es solo homenajear al pasado, sino también proyectarlo hacia el futuro, adaptándolo a las nuevas tendencias de movilidad sustentable.

El modelo presentado, denominado JP4x4 Concept, toma como base el espíritu original del Renault 4: se trata de una versión pensada para el ocio, la playa y la aventura, que remite a los vehículos playeros de hace décadas. Toma com punto de partida el Plein Air de 1969 y el JP4 de 1981, que se destacaron por estar pensados para el ocio y las escapadas.

Este nuevo Renault 4 también forma parte de una estrategia más amplia de la marca, que busca revivir modelos históricos en formato eléctrico. Así como ya ocurrió con el Renault 5, todo indica que el 4L tendrá su propia nueva vida.

Renault 4 JP4x4 Concept Renault 4 JP4x4 Concept. Renault

Renault 4: cómo es la versión que anticipa su regreso

El concept presentado en Roland Garros muestra un Renault 4 completamente transformado, que mantiene algunos rasgos clásicos, pero en el que se destacan las puertas abiertas tipo buggy, la ausencia de techo convencional y una estructura reforzada que prioriza la diversión al aire libre. Este Renault 4 está claramente pensado para la playa, con detalles como neumáticos específicos para arena y una estética que combina lo retro con lo futurista.

Renault 4 JP4x4 Concept Renault 4 JP4x4 Concept. Renault

El JP4x4 incorpora un segundo motor eléctrico en el eje trasero, lo que le permite circular con tracción a las cuatro ruedas cuando sea necesario y, aunque se trata de un concept, todo indica que el próximo Renault 4 será 100% eléctrico, alineándose con la estrategia global de la marca.

El interior se percibe muy realista, muy cercano al de los modelos de producción, donde predominan los materiales resistentes, pensados para un uso intensivo en condiciones exigentes. Además, los asientos baquet recuerdan a los icónicos asientos tipo "momia" con reposacabezas integrado, que aparecieron en varios modelos Renault en la década de 1970.

Renault 4 JP4x4 Concept Renault 4 JP4x4 Concept. Renault

El Renault 4 no es uno de los modelos más emblemáticos de la historia de la marca, y de la industria automotriz mundial, con millones de unidades vendidas en todo el mundo. Su simpleza, confiabilidad y versatilidad lo convirtieron en un auto querido por varias generaciones. En Argentina, el Renault 4 se fabricó en la planta cordobesa de Santa Isabel entre 1963 y 1987 (fue el segundo modelo luego del Dauphine-Gordini) y se convirtió en sinónimo de robustez, economía y simpleza mecánica.

Renault 4 JP4x4 Concept Renault 4 JP4x4 Concept. Renault

Aunque Renault todavía no comunicó oficialmente la entrada en producción del modelo, se especula con que el nuevo Renault 4 podría convertirse en un modelo de producción hacia 2027. Así ocurrió con el Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, un vehículo urbano moderno que se lanzó en 2025 y reinventó el clásico de los años 70.

La idea de la marca es evidente: construir una gama que combine pasado y futuro, apelando tanto a la nostalgia como a la innovación.