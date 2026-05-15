Toyota Corolla Cross en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El SUV mediano de Toyota sigue entre los modelos más vendidos del mercado argentino y mantiene versiones nafteras, híbridas y GR-Sport.

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos de Argentina. Foto: Toyota

El mercado de los SUV sigue siendo uno de los más competitivos de Argentina y el Toyota Corolla Cross continúa como una de las referencias más fuertes del segmento C. Con motorizaciones nafteras e híbridas, una gama amplia y el respaldo comercial de la marca japonesa, el modelo mantiene una presencia fuerte entre los patentamientos de 2026.

Importado desde Brasil y desarrollado sobre la plataforma TNGA que comparte con el Corolla sedán , el Corolla Cross combina confort de marcha, consumo equilibrado y un nivel de seguridad que lo posiciona entre los SUV más buscados tanto para el uso urbano como para viajes largos.

Otro de los puntos fuertes del modelo es que toda la gama ofrece caja automática, además de incorporar diferentes configuraciones orientadas a perfiles distintos de usuarios: desde versiones más racionales hasta alternativas híbridas enfocadas en eficiencia y una variante GR-Sport con estética y puesta a punto deportiva.

Toyota Corolla Cross: así son sus patentamientos en 2026

El Toyota Corolla Cross se mantiene dentro del grupo de los SUV más patentados del país. Según los datos más recientes de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante abril de 2026 registró 968 unidades patentadas y alcanzó un acumulado anual de 4.078 unidades.

En el ranking de SUV y crossover más vendidos del mercado argentino, el Corolla Cross aparece entre los modelos con mayor participación, en una categoría donde la competencia se intensificó con la llegada de nuevos productos regionales y chinos.

Así quedó el Top 10 de SUV y crossover más vendidos de Argentina en abril de 2026:

Ford Territory: 1.570 unidades Volkswagen Tera: 1.292 Chevrolet Tracker: 1.209 Toyota Yaris Cross: 1.128 Toyota Corolla Cross: 968 Volkswagen Taos: 965 Renault Kardian: 814 Peugeot 2008: 721 BAIC BJ30: 716 Volkswagen Nivus: 585

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross, un SUV del Segmento C (compacto) Toyota

Durante abril se patentaron 47.564 autos 0 km en Argentina, una cifra que representó una caída del 13,6% interanual y una baja del 3,3% frente a marzo. En el acumulado de 2026, el mercado suma 205.114 unidades patentadas.

Toyota Corolla Cross: versiones y equipamiento en Argentina

La gama del Toyota Corolla Cross en Argentina está compuesta por seis versiones: variantes nafteras, híbridas y una GR-Sport desarrollada por Gazoo Racing.

Las opciones nafteras utilizan un motor 2.0 de 170 CV y 200 Nm con caja automática CVT de 10 marchas simuladas y tracción delantera, mientras que las híbridas combinan un motor 1.8 naftero con otro eléctrico para entregar 122 CV combinados y priorizar menor consumo urbano y funcionamiento silencioso.

En seguridad, toda la gama incorpora Toyota Safety Sense con frenado autónomo, control de crucero adaptativo y asistencias de mantenimiento de carril, además de múltiples airbags, control de estabilidad y cámara de retroceso.

toyota-gr-corolla-cross Toyota Corolla Cross GR, la variante deportiva de la gama. Toyota

La versión XLI ofrece el equipamiento base con pantalla multimedia de 10 pulgadas y llantas de 17”. La XEI suma climatizador automático y más confort interior, mientras que la SEG agrega llantas de 18”, tapizados de cuero y visión 360°.

Las híbridas HEV XEI y HEV SEG incorporan el sistema electrificado autorrecargable y más asistencias de conducción, mientras que la variante GR-Sport se diferencia por su estética específica y una puesta a punto más firme en suspensión y dirección.

Cuánto sale un Toyota Corolla Cross 0 kilómetro en mayo 2026

Estos son los precios oficiales del Toyota Corolla Cross con valor actualizado en mayo 2026 en Argentina: