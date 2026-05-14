Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en mayo 2026

El SUV compacto de producción nacional se fabrica en la planta bonaerense de El Palomar y se ofrece con motor turbo de 120 CV.

El Peugeot 2008 logró algo que no todos los SUV compactos consiguen en Argentina: sostener un nivel alto de patentamientos incluso en un mercado cada vez más competitivo. El modelo de la marca francesa se afianzó durante 2026 como uno de los referentes del segmento gracias a una combinación de diseño moderno , producción nacional y un equipamiento tecnológico destacado.

Fabricado en la planta de El Palomar sobre la plataforma CMP de Stellantis, la misma arquitectura que utiliza el Peugeot 208 , el 2008 representa uno de los proyectos industriales más importantes de la marca en el país. Además de su estética inspirada en los modelos europeos de Peugeot , el SUV sumó protagonismo por su buena disponibilidad en concesionarios y por mantener una gama simple y enfocada.

La identidad visual sigue siendo uno de sus puntos más fuertes. La firma lumínica LED de “tres garras”, el puesto de conducción i-Cockpit y el enfoque tecnológico del interior son parte de una propuesta que apunta a usuarios que buscan un SUV urbano con buena presencia y un nivel de confort superior al promedio del segmento.

Peugeot 2008: así son sus patentamientos en 2026

Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Peugeot 2008 patentó 721 unidades durante abril de 2026 y alcanzó un acumulado anual de 4.428 vehículos, lo que le permitió mantenerse dentro del Top 10 de SUV y crossover más vendidos del país.

Dentro del ranking general del segmento SUV, el Peugeot 2008 se ubicó octavo en abril, en un mercado que continúa mostrando una fuerte competencia entre modelos compactos y medianos. A pesar de la caída interanual del 31,7% frente a abril de 2025, el modelo sigue sosteniendo una participación importante dentro del acumulado anual.

Ranking: los 10 SUV más vendidos de Argentina en abril de 2026:

Ford Territory: 1.570 unidades Volkswagen Tera: 1.292 Chevrolet Tracker: 1.209 Toyota Yaris Cross: 1.128 Toyota Corolla Cross: 968 Volkswagen Taos: 965 Renault Kardian: 814 Peugeot 2008: 721 BAIC BJ30: 716 Volkswagen Nivus: 585

Peugeot 2008 Peugeot 2008, cuál es su valor en mayo 2026. Stellantis

El mercado automotor registro en abril 47.564 patentamientos de autos 0km, lo que representa una caída del 13,6% frente al mismo mes del ano anterior.

Peugeot 2008: ficha técnica y versiones

Desde el punto de vista técnico, el Peugeot 2008 apuesta por una configuración única enfocada en la eficiencia y el confort de marcha. Toda la gama utiliza el motor T200 1.0 turbonaftero de 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT con siete marchas preprogramadas y tracción delantera.

La suspensión delantera es tipo McPherson y atrás utiliza eje torsional. Además, ofrece un baúl de 419 litros y llantas diamantadas de 17 pulgadas en todas las versiones. El conjunto mecánico se destaca por una buena respuesta en ciudad y un funcionamiento suave pensado para el uso cotidiano.

Peugeot 2008 interior El Peugeot 2008 se destaca por contar con un buen espacio interior. Stellantis

En términos dinámicos, el 2008 ofrece una puesta a punto equilibrada, con buena insonorización, dirección firme y correcta absorción de irregularidades. El equipamiento cambia según la versión:

Active: la versión de entrada de gama incluye:

Faros ECO-LED con DRL en forma de “3 garras”

Llantas diamantadas de 17 pulgadas

Pantalla táctil central de 10”

Instrumental digital 2D

Cámara trasera de 180°

Sensores posteriores

Climatizador automático digital

Airbags frontales y laterales delanteros

Control de estabilidad y tracción

Allure: la variante intermedia suma un paquete más completo de tecnología y seguridad:

Airbags de cortina

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de punto ciego

Asistente de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales de tránsito

Cámara 360°

Acceso y arranque sin llave

Cargador inalámbrico de 15 W

GT: la versión tope de gama incorpora un perfil más aspiracional y tecnológico:

Faros Full LED

Parrilla color carrocería

Techo panorámico corredizo

i-Cockpit 3D holográfico

Volante deportivo con levas

Asientos de cuero con costuras “GT”

Opción de carrocería bitono

Cuánto sale un Peugeot 2008 en mayo 2026

Estos son los precios de lista vigentes del Peugeot 2008 en mayo de 2026 en Argentina: