Primeras imágenes de la Volkswagen Tukan: cómo es la pickup que se lanza durante el Mundial

La camioneta compacta de la marca alemana está cada vez más cerca. Es la gran novedad del año, y pegará fuerte durante la Copa del Mundo.

La Volkswagen Tukan empieza a mostrarse sin secretos y ya genera expectativa para los usuarios de pickups. Y es que aparecieron las primeras imágenes de la primera camioneta compacta de la marca alemana, pensada para competir con modelos como Fiat Toro y Chevrolet Montana.

En las últimas semanas, distintos medios brasileros lograron ver a la Volkswagen Tukan con muy poco camuflaje durante sus pruebas callejeras, lo que permitió confirmar varios aspectos de su diseño definitivo. La Tukan será producida en la en la planta de São José dos Pinhais, Brasil , donde la marca fabrica el T-Cross, con el que compartirá plataforma.

Esto le permitirá posicionarse con precios competitivos frente a sus rivales, a partir de una estrategia muy agresiva de la marca que prevé su lanzamiento durante el Mundial de Estados Unidos (aunque los concesionarios de Brasil la reciban recién en 2027). Volkswagen apuesta a un momento de alto impacto global para presentar oficialmente su nuevo modelo.

Volkswagen Tukan: diseño, motorización y todo lo que se sabe de la pickup

En términos de diseño, la Volkswagen Tukan muestra una clara influencia de los SUV de la marca. El frente se destaca por una parrilla amplia con líneas horizontales, ópticas modernas y una firma lumínica que sigue el estilo de los últimos modelos globales. Los pasarruedas marcados, las llantas de gran tamaño y la línea de cintura elevada refuerzan su carácter.

Volkswagen Tukan Volkswagen Tukan. Foto: Falando de Carros. Falando de Carros

La Tukan tendría un tamaño similar al de la Chevrolet Montana, que mide 4,71 metros de largo, 1,80 metros de ancho, 1,66 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,80 metros. Es algo más chica que la Toro, pero con mayor tamaño que la antigua Saveiro, por ejemplo. Y queda un escalón por debajo de otras compactas como Ford Maverick y RAM Rampage.

Uno de los puntos más interesantes de la Volkswagen Tukan tiene que ver con su plataforma: está construida sobre la MQB, lo que permitiría ofrecer un comportamiento más cercano al de un SUV que al de una camioneta tradicional.

Volkswagen Tukan Volkswagen Tukan. Foto: Falando de Carros. Falando de Carros

En mecánica, se especula que la Volkswagen Tukan incorpore, por un lado, el ya conocido 1.6 de 116 CV o el 1.4 turbo de 150 CV para las versiones de entrada de gama. Pero además, según las últimas filtraciones, la marca también estaría trabajando en una versión con motorización híbrida, algo que marcaría un diferencial importante dentro del segmento.

En cuanto al interior, aunque todavía no hay imágenes oficiales, se espera que la Volkswagen Tukan incluya un alto nivel de tecnología y conectividad. Pantalla multimedia de gran tamaño, tablero digital y asistencias a la conducción serían parte del equipamiento, en línea con lo que hoy exige el mercado.

Para Volkswagen, las pickups siguen siendo una pieza clave en el Mercosur, y la Volkswagen Tukan aparece como el modelo con el que buscará ampliar su oferta por debajo de la Amarok. En Argentina se sumará a modelos con trayectoria, como la Fiat Toro y Chevrolet Montana.