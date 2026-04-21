¿Se viene una súper Amarok? Esta es la pickup grande que Volkswagen quiere fabricar

La marca alemana quiere dar un paso fuerte en el mercado de los Estados Unidos. Planea una rival para la F-150 y la Tundra.

Volkswagen Atlas Tanoak. Habrá que recordar ese nombre porque pronto podría sumarse al universo de las pickups. Tras su desembarco en el rubro con la Amarok, hace ya 16 años, ahora la marca alemana proyecta un nuevo modelo, pero dentro de las full size. Aunque por ahora no hay confirmación oficial, distintos medios filtraron la información sobre la idea que maneja Volkswagen de fabricar una pickup más grande que la Amarok , pensada especialmente para el mercado de Estados Unidos, donde este tipo de vehículos mueve un volumen enorme de ventas.

Si el proyecto avanza, Volkswagen se metería de lleno en el terreno de las camionetas full size , un segmento dominado por nombres pesados como Ford F-150 y Toyota Tundra . Así lo hizo hace años con Amarok, en un terreno donde también reinaban Ford y Toyota, y así planea hacerlo a corto plazo, cuando este año vea la luz su modelo compacto Tukan .

El dato tomó fuerza después de que la automotriz confirmara cambios productivos en su planta de Chattanooga, en Tennessee, donde dejará de fabricar el eléctrico ID.4. En ese complejo industrial, la marca quiere enfocarse en “modelos de mayor volumen”, por lo que dejó abierta la puerta para el desarrollo de un producto alineado con las necesidades del consumidor estadounidense. Ahí es donde aparece con fuerza la chance de una pickup grande.

El nombre que circula es el de Volkswagen Atlas Tanoak, un concept que la firma mostró en 2018 y que en su momento generó una repercusión muy positiva. Aquel prototipo anticipaba justamente una pickup robusta, de impronta bien norteamericana, derivada del SUV Atlas/Teramont. El proyecto, hasta aquí, había quedado congelado.

Volkswagen Atlas Tanoak Concept Volkswagen Atlas Tanoak Concept. Volkswagen

El cambio de estrategia también coincide con una revisión de estrategia dentro de Volkswagen en Estados Unidos. La ofensiva eléctrica, que había sido una de las apuestas más fuertes de la compañía, perdió intensidad: hubo proyectos frenados y una reconfiguración de la oferta. Con ese panorama, volver a un producto tradicional, rentable y de alta demanda como una pickup grande suena lógico para una marca que quiere ganar volumen en un mercado clave.

Cómo sería la Volkswagen Atlas Tanoak

Si finalmente llega a producción, todo indica que la Volkswagen Atlas Tanoak tomaría como base al Atlas/Teramont. Esa plataforma le daría sustento a una camioneta pensada para combinar trabajo, remolque, uso recreativo y confort familiar, que es exactamente lo que hoy buscan muchos clientes en Norteamérica.

Volkswagen Atlas Tanoak Concept Volkswagen Atlas Tanoak Concept. Volkswagen

En cuanto a la mecánica, los reportes señalan que esta futura pickup podría usar un motor naftero 2.0 turbo de cuatro cilindros, con una potencia cercana a los 282 caballos y un torque de 258 lb-pie. Además, se habla de una caja automática de ocho velocidades, posibilidad de tracción integral y una capacidad de remolque en torno a los 2.268 kilos, cifras que la ubicarían como una propuesta seria dentro del segmento.

Volkswagen Atlas El SUV Volkswagen Atlas que acaba de ser lanzado en Estados Unidos. Volkswagen

Existe, además, un factor industrial que refuerza las posibilidades. Chattanooga ya aparece como la planta señalada para este posible proyecto, y eso le daría a Volkswagen una base concreta para competir en un terreno en el que hasta ahora nunca logró afirmarse del todo en Estados Unidos. La marca ya mostró que tiene el diseño de referencia, la plataforma posible y el espacio fabril para intentarlo.

La “súper Amarok” sería entonces una pickup de otra escala, otra lógica y otro mercado, pero con un objetivo claro: pelear en uno de los segmentos más codiciados de la industria automotriz.