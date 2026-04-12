Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Producida en General Pacheco, sigue siendo una de las pickups medianas más patentadas del país. Cuál es el valor actualizado de la Amarok este mes.

Volkswagen Amarok, la pickup con el motor más potente del mercado. Foto: Volkswagen

La Volkswagen Amarok es una de las pickups medianas líderes del mercado argentino. Producida en la planta de General Pacheco, mantiene un posicionamiento fuerte frente a rivales históricos como Toyota Hilux y Ford Ranger. ¿Cuál es su precio en abril 2026?

En el primer trimestre de este año, la pickup de Volkswagen sostuvo su presencia dentro del top 10 de patentamientos del mercado local, impulsada por una gama amplia de versiones y por el diferencial mecánico de su motor V6, que sigue siendo uno de los más potentes de un segmento muy competitivo .

Además, la actualización estética incorporada en su último rediseño reforzó su posicionamiento comercial con mejoras en el frente, equipamiento y terminaciones interiores, manteniendo su perfil orientado tanto al trabajo como al uso familiar.

Volkswagen Amarok: así son sus patentamientos en 2026

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Volkswagen Amarok mantuvo un desempeño sostenido en el arranque de 2026. Durante marzo registró 1.182 unidades patentadas, lo que le permitió ubicarse dentro del Top-10 del ranking general del mercado argentino.

En el acumulado del primer trimestre del año (enero-marzo), la pickup producida en General Pacheco alcanzó 4.490 unidades patentadas, consolidándose nuevamente entre los modelos más vendidos del país.

Ranking general de patentamientos – primer trimestre 2026 en Argentina :

Toyota Hilux: 7.819 unidades Peugeot 208: 7.077 Fiat Cronos: 7.042 Ford Territory: 5.808 Ford Ranger: 5.466 Volkswagen Tera: 4.784 Volkswagen Amarok: 4.490 Chevrolet Tracker: 4.233 Chevrolet Onix: 3.769 Peugeot 2008: 3.680

volkswagen amarok planta pacheco Volskwagen Amarok se produce en la planta de General Pacheco. Volskwagen

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Volkswagen Amarok: ficha técnica y versiones

La Amarok se ofrece en Argentina con una de las gamas más amplias del segmento, compuesta por 11 versiones, todas con motorizaciones turbodiésel y distintas configuraciones de tracción y transmisión.

En la base aparecen los motores 2.0 TDI, disponibles con 140 CV o 180 CV, combinados con cajas manuales o automáticas y opciones 4x2 o 4x4. Son las variantes más orientadas al trabajo, con foco en robustez, capacidad de carga y costos de uso contenidos.

VW Amarok Volkswagen Amarok, una chata ideal para hacer off-road. Volkswagen

En lo más alto del catálogo se mantienen las versiones V6, impulsadas por el 3.0 TDI de 258 CV, el más potente entre las pickups medianas que se venden en el país. Estas variantes incorporan caja automática de 8 marchas, tracción integral permanente y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, con un claro enfoque rutero y prestacional.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en abril 2026

Volkswagen no aplicó aumentos para la Amarok en este mes, por lo que estos siguen siendo los precios oficiales actualizados de la pickup en abril 2026: