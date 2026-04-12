Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026
Producida en General Pacheco, sigue siendo una de las pickups medianas más patentadas del país. Cuál es el valor actualizado de la Amarok este mes.
La Volkswagen Amarok es una de las pickups medianas líderes del mercado argentino. Producida en la planta de General Pacheco, mantiene un posicionamiento fuerte frente a rivales históricos como Toyota Hilux y Ford Ranger. ¿Cuál es su precio en abril 2026?
En el primer trimestre de este año, la pickup de Volkswagen sostuvo su presencia dentro del top 10 de patentamientos del mercado local, impulsada por una gama amplia de versiones y por el diferencial mecánico de su motor V6, que sigue siendo uno de los más potentes de un segmento muy competitivo.
Además, la actualización estética incorporada en su último rediseño reforzó su posicionamiento comercial con mejoras en el frente, equipamiento y terminaciones interiores, manteniendo su perfil orientado tanto al trabajo como al uso familiar.
Volkswagen Amarok: así son sus patentamientos en 2026
Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Volkswagen Amarok mantuvo un desempeño sostenido en el arranque de 2026. Durante marzo registró 1.182 unidades patentadas, lo que le permitió ubicarse dentro del Top-10 del ranking general del mercado argentino.
En el acumulado del primer trimestre del año (enero-marzo), la pickup producida en General Pacheco alcanzó 4.490 unidades patentadas, consolidándose nuevamente entre los modelos más vendidos del país.
Ranking general de patentamientos – primer trimestre 2026 en Argentina:
- Toyota Hilux: 7.819 unidades
- Peugeot 208: 7.077
- Fiat Cronos: 7.042
- Ford Territory: 5.808
- Ford Ranger: 5.466
- Volkswagen Tera: 4.784
- Volkswagen Amarok: 4.490
- Chevrolet Tracker: 4.233
- Chevrolet Onix: 3.769
- Peugeot 2008: 3.680
Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.
Volkswagen Amarok: ficha técnica y versiones
La Amarok se ofrece en Argentina con una de las gamas más amplias del segmento, compuesta por 11 versiones, todas con motorizaciones turbodiésel y distintas configuraciones de tracción y transmisión.
En la base aparecen los motores 2.0 TDI, disponibles con 140 CV o 180 CV, combinados con cajas manuales o automáticas y opciones 4x2 o 4x4. Son las variantes más orientadas al trabajo, con foco en robustez, capacidad de carga y costos de uso contenidos.
En lo más alto del catálogo se mantienen las versiones V6, impulsadas por el 3.0 TDI de 258 CV, el más potente entre las pickups medianas que se venden en el país. Estas variantes incorporan caja automática de 8 marchas, tracción integral permanente y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, con un claro enfoque rutero y prestacional.
Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en abril 2026
Volkswagen no aplicó aumentos para la Amarok en este mes, por lo que estos siguen siendo los precios oficiales actualizados de la pickup en abril 2026:
- Amarok Trendline TDI MT 4x2: $54.980.250
- Amarok Trendline TDI MT 4x4: $63.653.650
- Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $60.969.000
- Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $66.629.600
- Amarok Highline TDI MT 4x2: $67.471.000
- Amarok Highline TDI AT 4x2: $74.071.550
- Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $79.179.500
- Amarok Highline V6 AT 4x4: $92.857.600
- Amarok Extreme V6 AT 4x4: $99.096.300
- Amarok Hero V6 AT 4x4: $99.096.300
- Amarok Black Style V6 AT 4x4: $99.370.900
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