Bomba para Ford y Toyota: la nueva Volkswagen Amarok podría tener su versión SUV

La nueva generación de la pickup nacional podría abarcar un proyecto para fabricar un SUV de siete asientos.

Como hace 15 años, vuelve a asomar la posibilidad de que la Volkswagen Amarok tenga una variante SUV. El proyecto, que está en estudio en Pacheco, se llevaría a cabo una vez que salga a la luz la nueva generación de la pickup nacional, que entrará en producción a fines de año. La marca alemana analiza seriamente ampliar la familia de su modelo estrella con una versión cerrada, pensada para competir directamente con referentes como Toyota SW4 y Ford Everest.

El proyecto, internamente vinculado a la próxima Volkswagen Amarok , se apoyaría en una estrategia global que ya mostró resultados en otros mercados. Asomaría entonces un SUV de gran tamaño, con tres filas de asientos y la robustez de la pickup.

Según consigna el sitio arodarpost.com.ar, este posible SUV derivado de la Volkswagen Amarok se enmarca dentro del denominado Proyecto Atacama, que contempla nuevas inversiones en la región. Para la nueva línea de la pickup la automotriz llevó adelante una inversión de US$580 millones en su planta de General Pacheco.

Volkswagen Amarok SUV: el modelo que no fue

El posible SUV de la Volkswagen Amarok tendría una configuración de siete asientos, con una carrocería completamente cerrada pero manteniendo la base estructural de la pickup. Esto significa que conservaría el chasis de largueros, una característica clave para quienes buscan resistencia y capacidad fuera del asfalto.

Volkswagen Amarok SUV 2011 Así era la Volkswagen Amarok SUV que se proyectó en 2011.

Aunque hoy la idea parece novedosa, lo cierto es que Volkswagen ya exploró este camino hace más de una década. En 2011, la marca desarrolló un prototipo carrozado de la Volkswagen Amarok que incluso llegó a mostrarse en pruebas internas. Aquella Amarok SUV había sido desarrollada en Alemania con el propósito de competir contra la Toyota SW4, y durante algún momento también se contempló su fabricación en Argentina; sin embargo, la iniciativa nunca llegó a concretarse.

Cuándo llega la nueva Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok de nueva generación está prevista para comenzar su producción hacia fines de año. El proyecto toma como punto de partida una arquitectura desarrollada en China, bajo la órbita del grupo SAIC, que tiene como base a la pickup Maxus, para luego sumar la adaptación de Volkswagen en diseño, puesta a punto y estándares de la marca alemana.

Volkswagen Amarok 2027 La Volkswagen Amarok 2027 captada con camuflaje en Brasil. Foto: Falando de Carro. Falando de Carro

Es decir: este año es la gran bisagra en la fabricación de la pickup en General Pacheco, con el modelo actual cerrando su etapa y la planta terminando de prepararse para el salto de 2027.

Con el final de la Amarok actual, también saldría de escena la motorización V6. La electrificación también aparece en el horizonte cercano y dentro de las versiones posibles suena fuerte el de una motorización híbrida enchufable, con más de 470 caballos de fuerza y 800 Nm de torque.

El proyecto regional apunta a una pickup con mayor tecnología, con opciones de suspensión y motorizaciones que podrían acercarla, en comportamiento, a esquemas más modernos, sin perder la esencia de herramienta de trabajo que la mantuvo como referencia en el segmento por dos décadas.