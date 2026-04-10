El dato que asombra de la nueva Volkswagen Amarok: será la más potente de todas

La nueva Volkswagen Amarok está cada vez más cerca y ya genera ruido en el universo de las pickups. Es que la próxima generación de la camioneta mediana, que seguirá siendo de fabricación nacional, llega con un dato impactante: superaría los 470 caballos de fuerza y se convertiría así en la Amarok más potente de toda la historia .

Durante años, la Volkswagen Amarok construyó su prestigio en la Argentina y en la región a partir de una receta muy clara: motor V6 , buen desempeño dinámico, tracción integral y una imagen asociada al confort de marcha. Esa identidad le permitió diferenciarse de varios rivales, tanto entre quienes la usan para trabajar como quienes la eligen por confort y equipamiento.

La próxima generación que saldrá de la planta de General Pacheco no solo abarca una renovación de plataforma, diseño y equipamiento, sino también una profunda transformación mecánica. El gran salto estaría en la adopción de una mecánica electrificada , que llevaría a la Volkswagen Amarok a un nivel superior dentro de las pickups convencionales.

Nueva Volkswagen Amarok 2027 La nueva Volkswagen Amarok, vista desde atrás. Foto: Placa Verde.

Pero el dato que más llama la atención no es solamente la potencia, sino que también se habla de 800 Nm de torque, una cifra que por sí sola ya marca el nivel de ambición del proyecto. Si estos números se confirman, la nueva camioneta no solo superará con amplitud a la Amarok actual, sino que además se ubicará entre las pickups medianas más extremas del mercado.

Volkswagen Amarok: más de 470 CV y un salto inédito

La gran novedad de la próxima Volkswagen Amarok estaría en su configuración mecánica. Según trascendió en Brasil, la futura pickup adoptaría la denominación Amarok 800 TSI, en una referencia directa a sus 800 Nm de torque. A eso se sumaría una potencia de más de 470 CV, un registro que rompe con todo lo conocido hasta ahora dentro de la gama Amarok y dentro del segmento mediano.

Nueva Volkswagen Amarok 2027 (1) El frente de la nueva Volkswagen Amarok que se vio en Brasil, muy parecido a la Maxus Interstellar X. Foto: @bfmsoficial.

Ese combo técnico, además, hace pensar en una solución híbrida enchufable. Alcanzar semejante nivel de potencia y torque en una pickup de este tamaño requiere una arquitectura moderna, con apoyo eléctrico, y eso sería justamente lo que Volkswagen estaría preparando para su modelo. De esta manera, la histórica era del V6 turbodiésel empezaría a quedar atrás.

Volkswagen Amarok: nueva plataforma y desarrollo regional

La próxima Volkswagen Amarok utilizará una base china multienergía (para lo cual ya se está readaptando la planta de Pacheco), desarrollada junto con SAIC, lo que representa un cambio importante frente a modelos anteriores. Esa decisión muestra una estrategia industrial diferente y también más alineada a los tiempos que corren, donde las plataformas flexibles y electrificadas ganan cada vez más protagonismo.

El nuevo punto de partida de la Amarok 2027 es la Maxus Interstellar X, una pickup que sirve como anticipo de lo que está trabajando Volkswagen. Eso también abre la puerta a una camioneta de mayores dimensiones, con más espacio interior y una caja de carga potencialmente más amplia. De hecho, ya fueron vistas unidades de prueba en Brasil y Argentina, cada vez con menos camuflaje.

Maxus Interstellar X La Maxus Interstellar X fue lanzada en diciembre pasado en China. Foto: SAIC.

Volkswagen Amarok: tecnología y un interior más sofisticado

La nueva Volkswagen Amarok también buscará dar un paso fuerte en tecnología y calidad. En el interior, una de las principales novedades sería una configuración con tres pantallas, incluyendo una para el acompañante. Esa solución, que hoy aparece más asociada a los SUV de gama alta (lo tiene, por ejemplo, el Renault Koleos), marcaría una evolución importante respecto de la camioneta actual.

Con ese cambio, la Amarok apunta a presentarse como un producto más refinado. El objetivo: ampliar su atractivo entre quienes valoran la conectividad, el confort y una experiencia de manejo más moderna. En lo estético, también se espera una trompa con rasgos más marcados y una presencia más robusta.

Todo indica que la nueva Volkswagen Amarok podría presentarse a comienzos de 2027. Hasta entonces, la marca seguiría ajustando cuestiones industriales, técnicas y estratégicas para terminar de definir una de las renovaciones más profundas de su historia.

Con más de 470 CV, 800 Nm de torque, electrificación, nueva plataforma y un interior mucho más tecnológico, Volkswagen prepara una pickup que apunta a cambiar las reglas del juego.