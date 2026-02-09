Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Producida en General Pacheco, es una de las tres pickups más patentadas en Argentina. Cuál fue el ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Volkswagen Amarok volvió a mostrar en enero que sigue siendo una de las grandes referencias del mercado argentino de pickups medianas. Fabricada en la planta de General Pacheco, es un emblema de la industria local y combina volumen de ventas, robustez estructural y una de las ofertas mecánicas más potentes del segmento, con su conocido motor V6. ¿Cuál es el valor actualizado de la Amarok en febrero 2026?

Con una gama amplia y un posicionamiento bien definido entre el uso laboral y el recreativo, Volkswagen Amarok mantiene un público fiel que valora su desempeño en ruta, capacidad de carga y nivel de confort que la hace competir directamente contra rivales como Toyota Hilux . A eso se suma que en Pacheco ya se trabaja en la nueva generación , prevista para 2027, que incorporará por primera vez una versión híbrida .

Mientras transita esta etapa de transición industrial , la pickup sigue mostrando números sólidos en ventas y una presencia constante en los rankings, confirmando su peso específico dentro de la industria automotriz argentina .

Volkswagen Amarok: así son sus patentamientos en 2026

Según los datos oficiales de patentamientos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Volkswagen Amarok volvió a mostrar un desempeño sólido en el arranque de 2026. Tras cerrar 2025 como la tercera pickup más patentada del país, el modelo fabricado en General Pacheco inició el nuevo año con buen volumen y se mantuvo dentro del Top-10 del ranking general de autos 0 km.

Ranking general de patentamientos – enero 2026 (ACARA):

Toyota Hilux: 3.403 unidades Fiat Cronos: 3.215 Peugeot 208: 2.887 Ford Territory: 2.864 Ford Ranger: 2.482 Volkswagen Tera: 2.187 Volkswagen Amarok: 2.145 Chevrolet Tracker: 1.905 Toyota Yaris: 1.902 Volkswagen Polo: 1.875

volkswagen amarok planta pacheco Volkswagen Amarok, una pickup producida en General Pacheco, Buenos Aires. VW Argentina

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Volkswagen Amarok: ficha técnica y versiones

La Amarok se ofrece en Argentina con una de las gamas más amplias del segmento, compuesta por 11 versiones, todas con motorizaciones turbodiésel y distintas configuraciones de tracción y transmisión.

En la base aparecen los motores 2.0 TDI, disponibles con 140 CV o 180 CV, combinados con cajas manuales o automáticas y opciones 4x2 o 4x4. Son las variantes más orientadas al trabajo, con foco en robustez, capacidad de carga y costos de uso contenidos.

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok, una pickup ideal para hacer off-road. VW Argentina

En lo más alto del catálogo se mantienen las versiones V6, impulsadas por el 3.0 TDI de 258 CV, el más potente entre las pickups medianas que se venden en el país. Estas variantes incorporan caja automática de 8 marchas, tracción integral permanente y una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, con un claro enfoque rutero y prestacional.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en febrero 2026

Volkswagen no aplicó aumentos para la Amarok en este mes, por lo que estos siguen siendo los precios oficiales actualizados de la pickup en febrero 2026: