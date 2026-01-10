Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Producida en General Pacheco, fue una de las tres pickups más patentadas de 2025 en Argentina. Cuál fue el ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Fabricada en la planta bonaerense de General Pacheco, la Volkswagen Amarok cerró 2025 como una de las pickups más vendidas del mercado y, además, logró meterse entre los 10 vehículos más vendidos del mercado general , un dato que reafirma su peso específico más allá del segmento de las chatas medianas. Robustez, potencia y una gama amplia explican por qué sigue siendo una de las favoritas del público argentino. ¿Cuánto cuesta una Amarok 0 km en enero de 2026?

El buen desempeño comercial de la pickup de Volkswagen se apoya en varios factores, pero hay uno que sigue marcando diferencia: el motor V6 turbodiésel , el más potente del segmento, que le permitió construir una identidad propia frente a rivales históricos como Toyota Hilux y Ford Ranger. A eso se suma una propuesta que combina uso laboral, confort rutero y buen nivel tecnológico, algo clave en un mercado donde las pickups dejaron de ser solo herramientas de trabajo.

Además del presente, la Amarok ya proyecta su futuro. En la misma planta de Pacheco donde hoy se produce la generación actual, Volkswagen avanza con el desarrollo de la nueva Amarok , que debutaría en 2027 y marcaría un hito para la industria local: será la primera pickup nacional con una versión híbrida , anticipando una nueva etapa para el modelo sin resignar potencia ni capacidades.

Volkswagen Amarok: así le fue en los patentamientos en 205

Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Volkswagen Amarok fue una de las grandes protagonistas del mercado durante 2025. En el acumulado anual enero–noviembre, la pickup se ubicó sexta a nivel general, en un ranking dominado por autos compactos y pickups de alto volumen.

Los 10 vehículos más patentados de Argentina en 2025 (acumulado enero-diciembre):

Toyota Yaris – 30.539 unidades Fiat Cronos – 29.710 Toyota Hilux – 29.635 Peugeot 208 – 28.959 Ford Ranger – 24.775 Volkswagen Amarok – 22.959 Volkswagen Polo – 20.984 Toyota Corolla Cross – 18.542 Chevrolet Tracker – 17.647 Peugeot 2008 – 15.214

Interior Amarok Así es el interior de Volkswagen Amarok. Volkswagen

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Volkswagen Amarok: ficha técnica y versiones

La Volkswagen Amarok ofrece una de las gamas más completas del segmento de pickups medianas, con 11 versiones orientadas a distintos perfiles de uso, desde el trabajo intensivo hasta un enfoque más premium y rutero. Toda la oferta se apoya en motorizaciones turbodiésel, con tres configuraciones mecánicas bien definidas.

Amarok Header Volkswagen Amarok: cuál es su precio actualizado en enero 2026. Volkswagen

En la base de la gama aparecen las versiones equipadas con el motor 2.0 TDI, disponible con 140 o 180 CV, asociado a cajas manuales o automáticas y opciones de tracción simple o integral según versión. Son variantes pensadas para quienes priorizan capacidad de carga, robustez estructural y costos de mantenimiento contenidos.

En lo más alto se ubican las versiones V6, impulsadas por el conocido 3.0 TDI de 258 CV, que sigue siendo el motor más potente entre las pickups medianas que se venden en Argentina. Estas versiones incorporan caja automática de 8 marchas, tracción integral permanente y un enfoque claramente más prestacional, sin resignar aptitudes off-road ni capacidad de remolque, que alcanza hasta 3.500 kg.

V6 Amarok Volkswagen Amarok ofrecer el motor V6 más poderoso del segmento. Volkswagen

En materia de equipamiento, toda la gama Amarok incluye de serie pantalla multimedia de 9 pulgadas con App-Connect, volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero y múltiples puertos USB. Las versiones más completas suman tapizados de cuero, asistencias a la conducción, llantas de mayor tamaño y detalles estéticos exclusivos que refuerzan su perfil premium.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en enero 2026

Volkswagen aplicó un aumento del 2% para toda la gama de Amarok en noviembre. Con ese ajuste, estos son los precios oficiales actualizados de la pickup en enero 2026: