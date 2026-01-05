Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Pisa fuerte en el segmento de las pickups: cerró 2025 como la segunda más patentada del país. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal en su precio este mes.

En el arranque de 2026, la Ford Ranger mantiene un desempeño sólido dentro del mercado argentino y confirma su lugar como una de las pickups más elegidas del país. A lo largo de 2025 se sostuvo entre los modelos líderes del segmento y finalizó el año como la segunda chata más patentada , solo por detrás de la Toyota Hilux. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Fabricada en la planta bonaerense de General Pacheco desde la década del 90, la Ford Ranger ya superó el millón de unidades producidas en la Argentina. La actual generación, que lleva dos años en línea de montaje, acumula más de 130 mil camionetas producidas y confirma el rol central del modelo dentro de la estrategia industrial de Ford en la región.

Este modelo, insignia del mercado nacional de pickups , se destaca por su chasis reforzado , su robustez general y una gama de motorizaciones que contempla desde el eficiente 2.0 turbodiésel hasta el poderoso 3.0 V6 biturbo de 250 CV. Además, la actualización presentada en 2023 sumó más tecnología, mejores asistencias a la conducción y un salto en seguridad con siete airbags de serie y ADAS avanzados.

En el cierre del año, Ford también amplió la gama de la Ranger con la incorporación de una nueva variante XLT con motor V6 3.0, que se produce en Pacheco y combina el propulsor turbodiésel de 250 CV y 600 Nm con caja automática de 10 velocidades y tracción 4WD con reductora, acercando el motor más potente de la línea a un nivel de equipamiento intermedio.

Ford Ranger: así fueron sus patentamientos en 2025

Según los datos finales de patentamientos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Ford Ranger cerró todo 2025 como la segunda pickup más patentada del país, ratificando su peso dentro del mercado argentino.

En el acumulado enero–diciembre 2025, la Ranger alcanzó 24.976 unidades patentadas, quedando solo por detrás de la Toyota Hilux y por delante de la Volkswagen Amarok dentro del segmento de pickups medianas.

Acumulado 2025 pickups: modelos líderes en Argentina:

Toyota Hilux: 30.768 Ford Ranger: 24.976 Volkswagen Amarok: 23.612

Ford Ranger La Ford Ranger, un emblema productivo en la planta de General Pacheco. Ford Argentina

A nivel general, el mercado de los autos 0 km en Argentina cerró 2025 con 612.178 vehículos patentados, lo que representó un crecimiento interanual cercano al 48%, según cifras oficiales.

Ford Ranger: Ficha técnica y versiones en Argentina

A continuación se destacan todas las versiones de la pickup Ford Ranger que se comercializan en la Argentina:

Ranger XL 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 / 4x4 (MT6): es la puerta de entrada a la gama, pensada para flotas y uso laboral. Monta el motor 2.0 Turbo de 170 CV y 405 Nm, con caja manual de 6 marchas y tracción 4x2 o 4x4 según la configuración. De serie incluye siete airbags, pantalla táctil de 10" con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos y control de estabilidad.

Ranger XLS 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 (MT6): mantiene el motor 2.0 Turbo de 170 CV, caja manual y tracción 4x2, pero suma más confort respecto de la XL, con llantas de aleación de 17", cámara y sensores traseros de estacionamiento y un enfoque de uso mixto trabajo–ciudad.

Ford Ranger XLT V6 Así luce el interior de la Ford Ranger XLT V6. Ford

Ranger XLS 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática: es la puerta de entrada al motor grande. Incorpora el 3.0 V6 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm, caja automática de 10 marchas y tracción 4WD con reductora. Se destaca por los frenos a disco en las cuatro ruedas y el sistema de gestión de terrenos.

Ranger Black 2.0 Turbo Diesel Cabina Doble 4x4 (MT6): edición especial con foco en la estética, motor 2.0 de 170 CV, tracción 4x4 y detalles exteriores en negro, llantas de 18", barra San Antonio y estribos.

Ranger XLT 2.0 Bi-Turbo Diesel Cabina Doble 4x2 / 4x4 Automática: utiliza el motor 2.0 Bi-Turbo de 210 CV y 500 Nm, siempre con caja automática de 10 marchas. Suma un salto claro en confort y tecnología, con tapizados de cuero ecológico y mayor dotación de equipamiento.

Ranger XLT 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática: nueva incorporación a la gama, combina el V6 de 250 CV con un nivel de equipamiento equilibrado, tapizados de cuero ecológico, butaca del conductor eléctrica, tablero digital de 8", pantalla multimedia de 10" y asistencias Ford Co-Pilot 360.

RANGER.jpg Ford Ranger, una chata que cuenta con chasis reforzado. Ford Argentina

Ranger Limited (LTD) 2.0 Bi-Turbo Diesel Cabina Doble 4x4 Automática: versión con perfil más premium, motor 2.0 Bi-Turbo, mayor nivel tecnológico y paquete ampliado de asistencias a la conducción.

Ranger Limited+ (LTD+) 3.0 V6 Diesel Cabina Doble 4WD Automática: es el techo de la gama, con motor V6, pantallas de mayor tamaño, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go y el paquete ADAS más completo de la línea.

Cuánto sale una Ford Ranger en enero 2026

Luego del último ajuste aplicado por la terminal del 0.91%, estos son los precios de lista de la Ford Ranger vigentes en enero de 2026: