Cuánto sale una Ford Maverick kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

El una de las pickups que marca tendencia en Argentina, reconocida por haber lanzado la primera versión híbrida del segmento. El ajuste en su precio este mes.

La Ford Maverick arrancó 2026 manteniendo su presencia dentro del segmento de las pickups compactas en Argentina. Con una propuesta que combina buenas dimensiones para el uso urbano, un equipamiento completo y la posibilidad de optar por una versión híbrida, el modelo de la marca del óvalo sigue posicionándose como una alternativa diferente frente a las chatas medianas tradicionales. ¿Cuál es su precio actualizado en febrero de 2026?

A diferencia de las pickups medianas con chasis de largueros, como Toyota Hilux , la Maverick utiliza una plataforma monocasco , lo que le otorga un comportamiento más cercano al de un SUV en ciudad, con mejor maniobrabilidad y confort de marcha, sin resignar capacidad de carga ni tracción integral en todas sus variantes . Esa fórmula le permitió captar tanto usuarios urbanos como clientes que buscan una chata para hacer escapadas off-road y darle un uso recreativo.

Dentro de la estrategia de Ford en Argentina, la Maverick se ubica por debajo de la Ranger en tamaño y precio, pero ofrece una propuesta tecnológica y mecánica muy completa . Además, fue la primera pickup híbrida comercializada en el país, un diferencial que todavía conserva dentro del segmento.

Ford Maverick: así arrancó en los patentamientos 2026

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), en enero de 2026 se patentaron 521 unidades de Ford Maverick, lo que la ubicó entre las pickups más vendidas del mes.

El ránking de las pickups más patentadas en enero 2026 en Argentina:

Toyota Hilux: 3.403 unidades Ford Ranger: 2.482 Volkswagen Amarok: 2.145 Fiat Toro: 801 Chevrolet Montana: 650 Nissan Frontier: 603 Chevrolet S10: 561 Ford Maverick: 521 Ram Rampage: 456

MAVERICK Ford Maverick tiene tres versiones en Argentina. Ford

A nivel general, en enero de 2026 se patentaron 66.080 autos 0km en Argentina. Si bien el total mostró una leve baja interanual frente al mismo mes de 2025, el segmento de pickups mantuvo un desempeño sólido y volvió a concentrar una porción importante de las ventas.

Ford Maverick: versiones nafteras e híbrida en Argentina

La Ford Maverick se comercializa en Argentina importada de México y actualmente está compuesta por tres versiones: XLT 2.0L EcoBoost AWD, Lariat Híbrida 2.5L AWD y Tremor 2.0L EcoBoost 4WD. Todas cuentan con transmisión automática y tracción integral.

Ford Maverick XLT 2.0L EcoBoost AWD

Es la versión de entrada de gama. Utiliza el motor naftero 2.0 EcoBoost turbo de 253 CV y 375 Nm, asociado a una caja automática de 8 velocidades y tracción AWD. Incluye pantalla multimedia de 13,2 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero digital de 8”, sistema FordPass Connect, llantas de 17 pulgadas y un completo paquete de seguridad con siete airbags y asistencias a la conducción.

Ford Maverick Lariat Híbrida 2.5L FHEV AWD

Es la variante más enfocada en la eficiencia. Combina un motor naftero 2.5L con uno eléctrico para entregar una potencia conjunta de 196 CV, con transmisión eCVT y tracción integral. Suma audio Bang & Olufsen, cargador inalámbrico, climatizador bi-zona, cámaras 360°, sensores delanteros y traseros y control de velocidad crucero adaptativo. Se destaca por su consumo urbano reducido.

Ford Maverick Ford Maverick.

Ford Maverick Tremor 2.0L EcoBoost 4WD

Es la versión con mayor orientación off-road. Mantiene el motor 2.0 turbo de 253 CV, pero incorpora tracción 4WD con bloqueo de diferencial trasero, suspensión reforzada, mayor despeje y modos de manejo específicos. También suma sistema One-Pedal Trail Control y equipamiento premium en el interior.

Cuánto sale una Ford Maverick en enero 2026

Tras la última actualización aplicada por la terminal, estos son los precios de lista de la Ford Maverick vigentes en febrero de 2026: