La marca de autos más segura del mundo acelera su regreso a la Argentina

Como en los 80 y los 90, Mazda planea volver a meterse en la conversación del mercado argentino , esta vez con una evolución que llama la atención: por un lado, la marca japonesa le está dando prioridad a la Argentina dentro de su plan de expansión regional y, por otro, llega con un respaldo potente en imagen de producto, después de haber sido reconocida por distintos reportes y coberturas como una de las referencias globales en seguridad en 2026.

La señal más concreta llega desde México. Según publicaron medios especializados, Miguel Barbeyto, CEO de Mazda México y director de Nuevos Mercados de América Latina, confirmó que la automotriz estudia su regreso a la Argentina y que el país aparece como el primer frente de expansión en la región. La definición no es menor, porque muestra que Mazda ya no mira al mercado argentino como una plaza secundaria, sino como una oportunidad real de crecimiento.

En ese marco, una de las frases que más repercusión generó fue la del propio ejecutivo, quien remarcó: “El año pasado, el mercado (argentino) terminó bastante fuerte, creciendo a doble dígito. Este mercado tiene un potencial bastante grande. Se está abriendo más, no sólo para lo que produce localmente. El argentino es el tercer mercado automotor más importante de toda América Latina, entonces, por eso le estamos dando prioridad”.

También hay un dato estratégico detrás de lo que viene: las operaciones para nuevos mercados en la región estarían apalancadas en México, donde la marca tiene base industrial desde 2014. Desde allí se producen modelos como Mazda2, Mazda3, CX-3 y CX-30, que podrían ser una puerta de entrada natural para un eventual regreso al país. Incluso, el acuerdo comercial con México podría jugar a favor en materia de aranceles para esos vehículos.

Mazda 3 Mazda 3. Mazda

Mazda y su regreso a la Argentina: qué modelos podrían llegar

Si el regreso se concreta, en la primera etapa aparecen nombres con buen potencial para el mercado local: el Mazda CX-30, CX-5 (dos SUV) y Mazda3 (sedán mediano) serían algunos de los modelos candidatos a desembarcar por su posicionamiento y por el tipo de demanda que hoy existe en Argentina (aunque hoy no hay confirmación oficial).

Mazda CX 30 Mazda CX 30. Mazda

En paralelo, Mazda gana visibilidad internacional por su seguridad. Consumer Reports lanzó su evaluación “Safety Verdict” y la propia automotriz informó que fue reconocida como la marca con mejor desempeño en la nueva medición integral de seguridad. El comunicado de Mazda detalla que el análisis contempla crashworthiness (resistencia de la estructura a los impactos), frenado, manejo de emergencia, usabilidad de controles y tecnologías de prevención de choques.

En esa misma línea, la marca explicó que la categoría más alta exige buen desempeño en pruebas de impacto, frenado autónomo con detección de peatones, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y un comportamiento dinámico predecible en situaciones normales y de emergencia. En resumen, la marca de Hiroshima logró que el 100% de su portafolio evaluado obtenga la máxima distinción de seguridad.

En un mercado donde el consumidor mira cada vez más el equipamiento de seguridad, los ADAS y la reputación de marca, Mazda podría volver con un diferencial claro. Si además acompaña con una estrategia comercial sólida, su regreso podría transformarse en una de las novedades más importantes del año.