Cuáles son los 10 SUV chinos más baratos de Argentina y qué traen

Se ubican por debajo de los US$27.500. Hay de marcas menos conocidas, pero todos con apuesta por la tecnología.

Luego de un restyling, la segunda generación del Chery Tiggo 2 Pro Max ofrece buenos elementos de seguridad y confort de serie desde su versión base.

El mercado automotor local sigue sumando opciones y, en ese escenario, los SUV chinos más baratos de Argentina se convirtieron en una puerta de entrada para quienes buscan un 0km con estética moderna, equipamiento interesante y un precio que, al menos en la vidriera, suele ubicarse por debajo de varios rivales tradicionales.

En los últimos meses se aceleró la llegada de marcas y modelos de origen chino, empujadas por un esquema de importaciones más flexible y por una oferta cada vez más amplia, que va desde SUV urbanos hasta propuestas familiares con siete plazas.

Ahora bien, “barato” no siempre significa “básico”. En esta lista aparecen modelos con pantallas grandes , conectividad con Android Auto y Apple CarPlay , cajas automáticas (CVT o doble embrague) y, en algunos casos, dotaciones de seguridad que ya son un piso en el mercado, como control de estabilidad y múltiples airbags (según versión).

SUV chinos más baratos de Argentina: los 10 modelos y sus precios

1) JAC S2

jac s2

Entre los más accesibles del “universo SUV chino”, el JAC S2 aparece como una alternativa urbana, de tamaño compacto. En precio, se ubica en el escalón de entrada de la lista, con una versión de referencia en US$19.900.

En equipamiento, apunta a lo que pide el usuario de ciudad: pantalla táctil de 9”, conectividad y confort básico bien resuelto. En la dotación destacada, incluye:

Motor: naftero 1.5 105 CV, con caja MT o CVT (según versión).

Seguridad destada: ESP + asistencias (HBA/HAC), doble airbag frontal e ISOFIX.

Confort: cámara de retroceso y sensores traseros, más DRL y equipamiento urbano.

JAC S2 JAC S2. JAC Motors

2) Kaiyi X3

kaiyi-x3

El Kaiyi X3 es uno de los SUV que más llama la atención por su posicionamiento de precio y por presentarse como una opción familiar compacta. En valores de lista, figura a $31.400.000 (y en algunas referencias también aparece expresado en dólares: US$21.655).

En “qué trae”, se apoya en una receta clásica: motor naftero, caja automática y un interior que busca verse moderno con una pantalla central protagonista. Entre lo más relevante:

Motor: naftero 1.5 de 116 CV, con caja automática CVT.

Seguridad destacada: ESP y asistentes de conducción (incluye ayudas en pendientes, según ficha).

Confort destacado: pantallas (incluye LCD 10,25” en la ficha), conectividad y equipamiento de uso familiar.

Kaiyi X3 Kaiyi X3. Kaiyi

3) Forthing T5

Forthing T5 EVO Forthing T5 EVO. Forthing

En esta lista, el Forthing T5 aparece como uno de los SUV más accesibles dentro de una marca que se está haciendo conocida a fuerza de producto y equipamiento. La variante de entrada referenciada figura a US$21.950.

Donde se diferencia es en el “look & feel” interior y en su tecnológico: se promociona con una pantalla grande y conectividad completa, además de un habitáculo amplio. En puntos destacados:

Motor: naftero 1.6 aspirado de 120 CV, con caja manual de 5.

Seguridad destacada: ABS + EBD, control de tracción y ESP, además de airbags frontales.

Confort destacado: pantalla de 13” y compatibilidad con Android Auto / Apple CarPlay.

Forthing T5 Forthing T5. Forthing

4) Chery Tiggo 2

chery-tiggo2-pro-max-2025

El Chery Tiggo 2 (en su actualización “Pro Max”, según la oferta vigente) es una de las apuestas conocidas dentro de los SUV chinos por presencia histórica de marca y una propuesta muy urbana. La referencia de lista para versiones de entrada figura desde US$23.000 (según configuración).

Combina conectividad, ayudas de estacionamiento y un paquete pensado para el día a día, sin salirse de un esquema tradicional:

Motor: naftero 1.5 de 116 CV.

Seguridad destacada: 4 airbags (según info del modelo) y paquete de controles electrónicos en la ficha técnica (según versión).

Confort destacado: pantalla táctil 9” y climatizador automático.

5) DFSK Glory 500

dfsk-glory-500

El DFSK Glory 500 se mete en la conversación por su relación precio/tamaño y por ofrecer una propuesta de SUV “lógico”, sin prometer deportividad, pero sí practicidad. En valores de referencia aparece listado en torno a $34.500.000 o US$23.793 (según versión).

En equipamiento, ofrece lo esencial de seguridad, más algunas asistencias para conducción cotidiana.

Motor: naftero 1.5 (1.498 cc), asociado a caja automática CVT.

Seguridad destacada: 2 airbags, ABS/EBD, ISOFIX y TPMS (monitoreo de presión).

Confort destacado: aire acondicionado, pantalla táctil 7”, control crucero y cámara de retroceso.

6) BAIC X35

BAIC X35 BAIC X35. BAIC

El BAIC X35 aparece como un SUV con un salto en prestaciones frente a opciones más básicas, con motor turbo y caja CVT. En precio de referencia figura desde US$25.500 para una versión “Fashion”.

En el equipo, se destaca por motor y tecnología a bordo, buscando un equilibrio entre desempeño y confort:

Motor: naftero 1.5 turbo de 150 CV, con caja automática CVT.

Seguridad destacada: ESP, TCS, HHC, TPMS, ISOFIX y airbags frontales (según especificaciones publicadas).

Confort destacado: cabina orientada a familia con pantalla central de 8” y buen aprovechamiento de espacio.

7) Jetour X50

Jetour X50 Jetour X50. Jetour

El Jetour X50 se posiciona como SUV de entrada de gama de la marca, con una receta moderna y un salto claro en seguridad respecto de otros modelos del listado. Su precio de referencia: US$26.600.

En “qué trae”, hay un combo que suele pesar en la decisión:

Motor: naftero 1.5 turbo (con 156 CV y 230 Nm), con caja automática doble embrague de 6.

Seguridad destacada: 6 airbags, EBD, cámara 360° y asistentes.

Confort destacado: pantalla 10,25”, Android Auto/CarPlay, cargador inalámbrico y techo solar.

8) DFSK Glory 580

DFSK Glory 580 DFSK Glory 580. DFSK

Para el que prioriza espacio, el DFSK Glory 580 juega otra liga: es el más accesible con tres filas y capacidad para 7 pasajeros, algo poco habitual en los más baratos. En precio de referencia figura alrededor de $39.200.000 / US$27.034 (versión Confort 7 asientos).

En equipamiento, la propuesta se apoya en practicidad familiar y un paquete de seguridad más completo que el Glory 500:

Motor: naftero 1.8 (con 132 CV), con caja automática tipo CVT.

Seguridad destacada: 4 airbags (frontales y laterales delanteros).

Confort destacado: gran diferencial por 3 filas de asientos y capacidad para 7 pasajeros.

9) MG ZS

MG ZS MG ZS. MG

El MG ZS en Argentina aparece como híbrido (HEV), con una estrategia clara: eficiencia y equipamiento moderno en un formato de SUV chico/compacto. La versión Confort figura a US$27.500.

Motor: sistema full hybrid con naftero 1.5 + eléctrico; potencia total publicada en Argentina de 191 CV.

Seguridad destacada: ADAS (MG Pilot) y “hasta” 6 airbags.

Confort destacado: pantalla 12,3”, panel digital, y CarPlay/Android Auto.

10)

JAC JS4 JAC JS4.

Cierra el top 10 el JAC JS4, que ya se mueve en el terreno de los SUV compactos con estética más “global” y una dotación fuerte en seguridad según la versión. En listas de precios figura desde US$27.500 (versión LV/Luxury).

En equipamiento, se destaca por ofrecer un paquete completo para el segmento.

Motor: naftero 1.5 turbo (con 147 CV) y caja automática CVT.

Seguridad destacada: 6 airbags + ESP y asistencias (HBA/HAC/BOS), además de ISOFIX y sistemas de alerta según configuración.

Confort destacado: pantalla táctil 10,25” y equipamiento de conectividad/tecnología en el paquete del modelo.