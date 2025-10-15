Cuanto salen los autos chinos más baratos y contra qué modelos compiten

Bien equipados y con precios atractivos, los importados del gigante asiático fueron noticia todo el año y le ponen presión a las marcas con más historia.

Luego de un restyling, la segunda generación del Chery Tiggo 2 Pro Max ofrece buenos elementos de seguridad y confort de serie desde su versión base.

En un mercado donde los precios de los autos 0km nacionales no dejan de subir , las marcas chinas ganan terreno al ofrecer SUV y citycars con valores expresados en dólares y equipamiento competitivo . Y entre ellos, cinco modelos destacan hoy por ser los más accesibles .

Aunque los importados del gigante asiático todavía representan una porción reducida del parque automotor argentino, su presencia crece al ritmo de una estrategia que combina diseño actualizado , garantía extendida y tecnología de confort y seguridad cada vez más completa. Con precios que van desde los US$19.900 hasta los US$25.000 , estos modelos se posicionan frente a referentes de marcas con un fuerte arraigo en el mercado automotor nuestro país, como el Chevrolet Tracker , el Renault Duster o el Fiat Pulse .

A continuación, un repaso por cada uno de los autos chinos más económicos que hoy se ofrecen en el país y los rivales que enfrentan en los segmentos más competitivos del mercado.

JAC S2: el SUV más barato de Argentina

Con un valor de US$19.900, el JAC S2 se mantiene como el SUV más económico disponible en el país. El modelo se destaca por su interior con tapizados de ecocuero, pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, control de velocidad crucero y cámara trasera.

jac s2 En su versión 1.5 MT Intelligent FL, incluye interior con tapizados de ecocuero, control de velocidad crucero y cámara trasera.

Su motor naftero 1.5 litros de 105 caballos, asociado a una caja manual de cinco velocidades, apunta a un uso urbano y económico. En seguridad, incluye asistencia al arranque en pendiente y distribución electrónica del frenado.

Por tamaño y prestaciones, compite con el Fiat Pulse o el Chevrolet Tracker, aunque con un precio sensiblemente menor: el SUV de la marca italiana empieza en $31.015.000 (US$22.900) y el de General Motors arranca en $36.544.000 (US$27.000).

Kaiyi X3: nuevo jugador con respaldo de Chery

El Kaiyi X3 es el primer modelo de esta marca china en Argentina, subsidiaria de Chery respaldada por el Grupo Famly, el mismo que comercializa Jetour y KYC. Su precio se ubica en US$22.000.

Equipa un motor naftero 1.5 de 116 caballos con caja automática CVT y tracción delantera. De serie incluye asistencia en pendientes, sensores de estacionamiento y control crucero, aunque solo ofrece dos airbags.

kaiyi-x3 El Kaiyi X3, un SUV compacto y asequible que entre su equipamiento de serie incluye caja automática, asistencia en pendientes y sensores de estacionamiento.

Dentro del segmento de los SUV compactos, se mide con el Nissan Kicks (desde $32.347.300 o US$23.800) o el Volkswagen T-Cross (desde $44.671.350, o US$33.000), pero busca diferenciarse por su combinación de tamaño, equipamiento y red de concesionarios compartida con otras marcas chinas en expansión.

BYD Dolphin Mini: el eléctrico más barato del país

Flamante incorporación a nuestro mercado, el BYD Dolphin Mini llegó para posicionarse como el citycar eléctrico más económico de todos: está listado en US$22.900. Con garantía de seis años para el vehículo y ocho para las baterías, representa la puerta de entrada al universo eléctrico de la marca.

BYD Dolphin Mini 1 Con motor 100% eléctrico, el BYD Dolphin Mini promete una autonomía de hasta 280 km.

En su versión base, la GL, ofrece un motor de 87 CV de potencia y 175 Nm de torque, superando en rendimiento al Renault Kwid E-Tech, su rival directo, cuyo bloque arroja 65 CV y 113 Nm. En autonomía, sin embargo, la cosa cambia: el compacto chino promete hasta 280 kilómetros y el francés 298 km. El precio es equivalente: desde $31.030.000, o US$22.900.

De todos modos, el Dolphin Mini también saca diferencia por su completo paquete de asistencias a la conducción, que incluye frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tránsito.

DFSK Glory 500: espacio y confort a bajo costo

Con un precio de US$24.000, el DFSK Glory 500 ofrece dimensiones cercanas a los 4,40 metros y un interior amplio para cinco pasajeros. Su motor 1.5 de 115 CV con caja automática CVT apunta a un uso familiar, aunque solo incluye dos airbags y no cuenta con asistencias a la conducción.

dfsk-glory-500 El DFSK Glory 500 apela a un precio muy competitivo (US$ 24.000) para luchar en un segmento con mucha competencia.

Por espacio y planteo, este SUV B compite con el Chevrolet Tracker (desde $36.544.000 o US$27.000), el Renault Kardian (desde $33.940.000, o US$25.000) o el Citroën C3 Aircross ($34.120.000 o US$25.000), ofreciendo un equilibrio entre tamaño, confort y valor.

Chery Tiggo 2 Pro Max: renovación y garantía extendida

El Chery Tiggo 2 Pro Max marca el regreso de uno de los SUV más vendidos de la marca en Argentina. Con un valor de US$25.000, la versión base (1.5 MT Confort) suma mejoras en diseño, materiales y equipamiento tecnológico.

Dispone de motor 1.5 de 116 CV asociado a una caja manual de cinco marchas y bondades como pantalla de 9 pulgadas, control de velocidad crucero y cámara de retroceso. En materia de seguridad, un apartado siempre sensible entre los autos económicos, de serie incluye cuatro airbags, distribución electrónica de fuerza de frenado, control de tracción y asistente de arranque en pendiente.

chery-tiggo2-pro-max-2025 Con muchos cambios y una política agresiva de precios, el exitoso Chery Tiggo 2 Pro Max volvió a ofrecerse en la Argentina.

Eso, sumado a los apliques cromados, el volante multifunción tapizado en ecocuero y otros elementos de confort lo llevan a competir directamente con el Renault Kardian (desde $33.940.000, o US$25.000) o el Fiat Pulse ($31.015.000 o US$22.900), aunque se posiciona como la opción con garantía más extensa del grupo: 7 años o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero.