Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Figura entre los 5 SUV más patentados de Argentina y viene creciendo en popularidad. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal para este mes.

Con diseño moderno, reconocido confort de marcha y un equipamiento completo, el Peugeot 2008 se posiciona entre los SUV más patentados del país. Desde su llegada al mercado local, este modelo no para de ganar terreno y se metió para dar pelea en su segmento ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

El Peugeot 2008 comenzó a fabricarse en Argentina en agosto de 2024, luego de una inversión de 270 millones de dólares en la planta de El Palomar . Al compartir la plataforma CMP y la línea de montaje con el Peugeot 208 , este SUV combina la experiencia de un modelo consolidado con el estilo y la versatilidad propia de un vehículo moderno.

En cuanto a su funcionamiento, todas las versiones del 2008 montan un motor turbonaftero que se asocia únicamente a una caja automática CVT, garantizando un manejo suave y eficiente. Las llantas diamantadas de 17 pulgadas y la suspensión, diseñada para equilibrar confort y estabilidad, permiten una conducción cómoda tanto en la ciudad como en tramos de ruta más exigentes.

Peugeot 2008: así son sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), se patentaron 1.451 Peugeot 2008 en septiembre 2025, una cifra que lo mantiene dentro del top 5 del segmento SUV y lo consolida como una de las opciones más buscadas del mercado.

En lo que respecta a los SUV más patentados en los primeros nueve meses de 2025, el ránking es el siguiente:

Toyota Corolla Cross - 15.861 unidades Chevrolet Tracker - 14.574 Volkswagen Taos - 14.419 Peugeot 2008 - 12.801 Ford Territory - 10.441

Peugeot 2008: versiones y ficha técnica

El nuevo Peugeot 2008 se ofrece en el país con tres versiones -Active, Allure y GT- que comparten la misma motorización y dimensiones generales, pero se diferencian en equipamiento, seguridad y diseño.

Todas las variantes están impulsadas por el motor turbonaftero T200 de 1.0 litros con 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT de siete marchas. La capacidad del baúl es de 419 litros y las medidas rondan los 4,30 m de largo, 1,99 m de ancho (con espejos) y 1,54 m de alto. A nivel dinámico, su tracción delantera y el esquema de suspensión (McPherson adelante y eje torsional atrás) están pensados para ofrecer un manejo cómodo y seguro en entornos urbanos.

Peugeot 2008 El Peugeot 2008 se lanzó al mercado el año pasado. Foto: Peugeot

El Peugeot 2008 ofrece un equipamiento multimedia moderno con pantalla táctil central de 10,3 pulgadas de alta definición en todas las versiones, acompañada por un tablero digital que es 2D en las versiones Active y Allure, y 3D holográfico en la GT. Incorpora conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, múltiples puertos USB y USB-C, sistema de sonido con seis parlantes, volante multifunción compacto con comandos para audio y teléfono, y una botonera tipo “teclas piano” para accesos rápidos.

Versión Active: la entrada de gama del Peugeot 2008 ofrece el siguiente equipamiento: Faros ECO-LED y luces diurnas LED con diseño de “3 garras”, llantas diamantadas de 17 pulgadas, pantalla multimedia de 10” con instrumental digital 2D, freno de mano eléctrico y climatizador automático digital, cámara trasera de 180°, sensores traseros y alerta de presión de neumáticos, tapizado mixto tela/cuero, seguridad con airbags frontales y laterales delanteros, control de estabilidad y control de tracción.

Peugeot 2008 interior Así es el interior del Peugeot 2008. Foto: Peugeot

Versión Allure: en el nivel intermedio, el 2008 Allure suma más seguridad, tecnología y confort: airbags de cortina que refuerzan la protección lateral, asistencias avanzadas a la conducción: frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y luces altas automáticas, cámara 360° y sensores de estacionamiento delanteros, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico de 15 W para smartphones.

Versión GT: el tope de gama eleva la propuesta con una estética más deportiva y terminaciones premium: faros Full LED y parrilla del color de la carrocería, techo panorámico corredizo y opción bitono con techo en negro, peugeot i-Cockpit 3D con efecto tridimensional, volante deportivo con levas de cambio, asientos de cuero con costuras exclusivas “GT”.

Cuánto sale un Peugeot 2008 en octubre 2025

Luego del ajuste aplicado por la terminal para este mes, estos son los precios del Peugeot 2008 en octubre 2025: