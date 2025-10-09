Atención Ford y Toyota: cómo es y qué trae el SUV que vuelve a la Argentina

Ya empezó la preventa. Será el primer híbrido enchufable que traerá a nuestro país una marca generalista con historia. Llega desde China. Motor y equipamiento.

El nuevo Chevrolet Captiva PHEV 2026 llega desde China con una propuesta completamente diferente a la que se vendió hasta 2018: motor híbrido, diseño moderno y equipamiento de última generación.

Así, la nueva Captiva PHEV 2026 marca el debut de General Motors en el terreno de los híbridos enchufables en Argentina . A diferencia de la versión anterior que se comercializó entre 2006 y 2018, este SUV llega desde China con una propuesta completamente diferente: electrificación, diseño moderno y equipamiento de última generación.

El modelo se posiciona en el segmento C , donde también pelean otros rivales como el Volkswagen Taos y el Jeep Compass . Sin embargo, el Captiva trae un as bajo la manga que sus competidores no tienen: una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros , gracias a su sistema dual de propulsión.

GM promete que tendrá una autonomía de más de 1.000 kilómetros combinando el motor naftero y el sistema eléctrico.

Argentina será el primer país de Latinoamérica en recibir este vehículo, que aprovecha el cupo de modelos electrificados que ingresan sin arancel al país. La preventa ya está abierta y los interesados pueden reservar una de las 250 unidades disponibles con un depósito de US$ 500.

El precio final se informará recién a fin de año, cuando lleguen las primeras unidades a los concesionarios. Mientras tanto, quienes reserven durante esta etapa recibirán beneficios especiales, como los primeros tres servicios de mantenimiento bonificados.

Nuevo Chevrolet Captiva: un SUV espacioso con tecnología china

La nueva Captiva PHEV se fabrica en China mediante la alianza entre General Motors y SAIC, utilizando la plataforma del Wuling Starlight S. Así, con 4,75 metros de largo, 1,89 de ancho y una distancia entre ejes de 2,80 metros, ofrece dimensiones generosas para cinco pasajeros.

chevrolet captiva 3 Faros LED y parrilla en tono negro High Gloss son algunas de las señas particulares del diseño exterior del nuevo Chevrolet Captiva.

El diseño exterior combina rasgos de otros SUV globales de Chevrolet con una impronta más genérica en los laterales. Equipa llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED delanteros y traseros, parrilla en tono negro High Gloss y portón con apertura eléctrica. La parte trasera destaca por sus luces full LED que fusionan la firma lumínica de la marca.

chevrolet captiva 5 Por dentro, el Captiva no innova y se suma al minimalismo que se impuso con otros modelos importados de China.

En el interior, el minimalismo al estilo de la industria china se hace presente. Los materiales incluyen recubrimientos blandos en la parte superior del tablero y los paneles de puerta. Y el baúl ofrece una capacidad de 532 litros, según datos oficiales.

El equipamiento de serie incluye tapizados de cuero ecológico, techo panorámico, cámara de 360 grados, asiento del conductor con regulación eléctrica, tablero digital de 8,8 pulgadas y sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 15,6 pulgadas. La conectividad contempla Android Auto y Apple CarPlay cableados, sistema de audio con seis parlantes y cuatro puertos USB tipo A y C.

Potencia híbrida y autonomía extendida

El corazón de el Captiva PHEV combina un motor naftero de tres cilindros en línea de 1.5 litros con un sistema eléctrico alimentado por una batería de fosfato de hierro y litio de 20,5 kWh. Juntos, y asociados a una transmisión automática DHT de una sola marcha con función autohold, entregan 204 CV de potencia al tren delantero y 310 Nm de torque.

La autonomía en modo eléctrico puro alcanza los 80 kilómetros, ideal para el uso urbano diario. La batería puede cargarse mediante un cargador rápido tipo CCS2 de corriente continua o bien conectándose a la red domiciliaria con una potencia de hasta 6,6 kW. El vehículo incluye un cargador de emergencia de serie, y estará disponible como accesorio un wallbox para carga doméstica.

chevrolet captiva 2 El motor híbrido eroga 204 CV de potencia y ofrece 310 Nm de torque.

En materia de seguridad, el Captiva PHEV equipa seis airbags de serie, frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad ESC, asistente de salida en pendiente, control de descenso, monitoreo de presión de neumáticos y el paquete de asistencias a la conducción Chevrolet Intelligent Driving. Este sistema incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y alerta de salida de carril con corrección activa.