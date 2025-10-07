Las ocho pickups que se pueden comprar en cuotas a tasa 0% en octubre 2025

Hay modelos para el trabajo y también para uso familiar. Hasta qué monto financia cada marca.
El mercado local vuelve a poner a las pickups en el centro de la escena: este mes, varias marcas activaron planes de financiación con tasa 0% para facilitar la compra. La combinación de cuotas sin interés, plazos cortos y montos financiables elevados vuelve competitiva la compra financiada, tanto para trabajo como para uso familiar.
En un contexto donde la demanda de chatas se sostiene por su doble rol —herramienta productiva y vehículo polivalente—, las automotrices reactivaron líneas promocionales para octubre. La novedad es que, además de los clásicos planes a 12 ó 18 meses, algunas marcas ofrecen alternativas UVA a tasa 0% que actualizan el capital por inflación, lo que puede bajar la cuota inicial frente a un plan fijo.
Entre las propuestas, se destacan montos que parten de los $10 millones y llegan a los $30 millones según marca y modelo, suficientes para cubrir una parte relevante del precio total de lista o, incluso, armar combinaciones con entrega y bonificaciones de concesionario. A continuación, el detalle de las cinco pickups que hoy pueden comprarse en cuotas a tasa 0% en octubre 2025.
Pickups con tasa 0%: modelos, montos y plazos
Volkswagen Amarok (tasa 0% fija)
Para la Amarok Volkswagen ofrece $20.000.000 financiables a tasa 0% fija con plazo de hasta 18 meses. En el caso de la Trendline 4x2 (versión más orientada al trabajo), hay una alternativa a 12 meses con monto máximo de $16.000.000. Además, quienes financien Polo, Tera y Amarok acceden a 9 meses de seguro Todo Riesgo (franquicia 6%) al costo de Terceros Completo Premium, dentro del programa Volkswagen | Zurich.
Ford Ranger (tasa 0% y 0% UVA)
La Ranger —en versiones XLS V6 y LTD+— tiene tasa 0% a 12 meses con financiación hasta $30.000.000. Para el resto de la gama (excepto Raptor) se suma tasa 0% UVA a 24 meses, útil para quien prioriza cuota más baja al inicio y un plazo mayor.
La renovada S10 también entra en la promoción con tasa 0% a 12 meses, financiando hasta $20.000.000. Es una alternativa agresiva en cuotas sin interés, pensada para clientes que busquen herramientas de trabajo. Para la Chevrolet Montana la marca ofrece tasa 0% a 12 meses financiando hasta $12.000.000.
Fiat Titano (tasa 0% fija y UVA)
La Titano ofrece tasa fija 0% a 12 meses por hasta $30.000.000; además, en la marca conviven otras líneas para Toro y Strada con opciones 0% UVA a 24 meses o 0% a 12 meses (montos distintos), pero la apuesta más fuerte hoy en 0% está en Titano, por monto y plazo.
RAM Rampage (tasa 0% y 0% UVA)
La Rampage propone dos caminos: tasa 0% a 12 meses con hasta $10.000.000 o tasa 0% UVA a 12 meses por hasta $30.000.000. Es una opción atractiva para quien prefiere una pickup intermedia moderna y con buen nivel de equipamiento.
Claves para elegir bien (y no pagar de más)
- Tasa 0% fija vs. tasa 0% UVA: en fija, el capital no se actualiza y se divide en cuotas iguales; en UVA, la cuota arranca más baja pero se ajusta mensualmente por el índice, manteniendo 0% de interés sobre capital actualizado. Conviene simular ambos escenarios según el flujo de caja del comprador.
- Montos financiables: van de $10 millones a $30 millones según la marca. Verificar si el bono de concesionario y la entrega cubren el resto del valor para evitar costos ocultos.
- Plazos: predominan los 12 meses; 18 meses aparece en Amarok con tasa 0% fija (ventaja para cuotas más cómodas sin ajuste).
