Bomba: dos marcas planean aliarse para fabricar pickups en la Argentina

Un gigante automotor chino estudia producir camionetas en el país, y podría hacerlo asociado con una marca tradicional.

La Fábrica Santa Isabel de Renault en la provincia de Córdoba.

El posible acuerdo entre Renault y Chery movilizan al sector: ambas compañías analizan una alianza industrial para fabricar una pickup en el país. Según trascendió, el esquema pondría a Córdoba en el centro de la escena y abriría la puerta a una camioneta híbrida enchufable , con Renault como socio productivo y Chery aportando capital y producto. La movida, de confirmarse, reforzaría el peso de Argentina como hub regional de pickups , un segmento que el mercado local conoce, valora y en el que tiene tradición.

En paralelo, los contactos incluirían un intercambio mayor: Chery evaluaría usar instalaciones de Renault en la región y, a cambio, ofrecería su portfolio y tecnología . Para el público argentino, la novedad relevante es la chance concreta de armado local de una pickup plug-in con sello chino y soporte de la red de producción y distribución del Rombo . Es una fórmula clásica en la industria: cooperación para bajar costos y acelerar tiempos.

Según publica la agencia Bloomberg, por ahora se habla de conversaciones avanzadas pero no cerradas . Eso implica prudencia: plataformas, plazos, proveedores y volúmenes siguen bajo estudio. Sin embargo, el hecho de que se mencione a la Fábrica Santa Isabel y la posibilidad de una línea específica de pickups marca que el tema ya está sobre la mesa y no es una simple declaración de intenciones.

Alianza Renault–Chery: por qué Argentina

De prosperar, Chery invertiría en una línea de camionetas híbridas enchufables en Córdoba, mientras Renault actuaría como socio industrial y distribuidor. La elección de Santa Isabel responde a capacidad instalada, equipo con experiencia en plataformas globales y un tejido de proveedores capaz de adaptarse a una arquitectura electrificada.

Las conversaciones también abarcan a la planta de Renault en Envigado, Colombia, donde el fabricante chino buscaría fabricar automóviles con motor de combustión, la mayoría de los cuales serían rebautizados como Renault y el resto se venderían como vehículos Chery, según trascendió.

Un sistema PHEV (híbrido enchufable) permite combinar motor térmico con motores eléctricos, ofreciendo consumos más bajos en ciudad y prestaciones en ruta o trabajo. Fabricarla en Argentina implicaría transferencia tecnológica y una curva de aprendizaje para la cadena local.

Chery Himla Chery Himla., una de las pickups de la marca china que ya se vende en la región. Chery

Desde 2003, Chery es la principal marca exportadora de autos de China, donde además ensambla modelos de las inglesas Jaguar y Land Rover. Ahora avanza con los planes de expandirse en el extranjero ante la fuerte competencia local.

Por su parte, Renault también lleva adelante conversaciones con la china Geely para desarrollar una nueva línea de vehículos de nueva energía (NEV), incluyendo eléctricos e híbridos enchufables con el objetivo de conquistar mercados emergentes como el Sudeste Asiático y América Latina.