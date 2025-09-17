Todo lo que trae el nuevo SUV de Renault que ya se vende en Argentina

Ya está disponible en todo el país y se ofrece en dos versiones, una con motor híbrido que se recarga solo. Precios, plan de financiación y más.

El nuevo Renault Koleos es uno de los primeros pasos de la marca en su plan global “Renaulution”, que contempla una transformación profunda de la gama y nuevas propuestas para la región.

Luego de muchos meses de expectativa , finalmente Renault presentó en el país el nuevo Koleos , un SUV del segmento D que llega con dos versiones y que marca la introducción de la primera motorización híbrida autorrecargable de la marca en nuestro mercado.

El lanzamiento tuvo lugar en el Faena Art Center de Buenos Aires , donde la marca mostró la nueva generación de un vehículo con 16 años de historia y presencia en el país pero que sigue vigente: de hecho, la marca lanzó una preventa de 100 unidades y se agotó en pocos días .

Se trata de un modelo que se inserta en un segmento revitalizado, con competencia recientemente presentada en el mercado local, entre los que figuran el Ford Everest, el Peugeot 5008 y el Chevrolet Trail Blazer . Entre las marcas chinas también hay representantes, como el GWM Haval H6 HEV, entre otros.

renault koleos 2025 3 El nuevo Renault Koleos se vende en Argentina en dos versiones: Techno y Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech. Foto: Renault

En el evento se dieron a conocer las dos alternativas disponibles: la versión Techno, equipada con motor turbo 2.0 litros de 235 CV, caja automática de ocho marchas y tracción integral, y la Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech, que debuta con un sistema híbrido autorrecargable (un turbo 1.5 y dos bloques eléctricos para combinar 245 CV) capaz de ofrecer conducción eléctrica en hasta el 75% del tránsito urbano.

Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina, afirmó que el desembarco del Koleos "se suma al exitoso lanzamiento del Renault Kardian y anticipa lo que vendrá con Renault Boreal en 2026 y la futura pickup de media tonelada" que ser producirá en Fábrica Santa Isabel, la derivada del concept Niagara. Se trata de un SUV "con más de 16 años de trayectoria en el país y más de 8.000 unidades comercializadas", que "además es el primer modelo de Renault en incorporar una versión full hybrid en Argentina".

Un SUV que se destaca por diseño, espacio y confort

Con diseño renovado, el nuevo Renault Koleos presenta una carrocería de 4,78 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,82 metros, lo que garantiza amplitud interior: por caso, en la segunda fila ofrece 320 mm de espacio para las rodillas, mientras que el baúl alcanza 574 litros que pueden ampliarse hasta 1.990 con los asientos rebatidos.

renault-koleos-2025-4 Los tres paneles de alta resolución de 12,3 pulgadas ofrecen una experiencia inmersiva tanto para el conductor como para los pasajeros. Foto: Renault

El habitáculo fue concebido con el confort como premisa: climatización trizona, asientos delanteros ventilados y calefaccionados, techo panorámico, cuatro puertos USB y materiales de alta calidad en toda la cabina son ejemplos de ello. La insonorización es otro punto destacado, especialmente en la variante esprit Alpine, que suma vidrios acústicos y un sistema de Cancelación Activa de Ruido desarrollado en conjunto con Bose.

En materia estética, entretanto, la versión híbrida adopta detalles propios de Alpine: por ejemplo, el techo bitono, las llantas diamantadas de 20 pulgadas y las terminaciones en azul tanto en el exterior como en el interior, con tapizados exclusivos e insignias que refuerzan su carácter distintivo.

Nuevo Renault Koleos: tecnología y seguridad de última generación

El Koleos llega equipado con el sistema Open’R, compuesto por tres pantallas de 12,3 pulgadas que concentran información del vehículo, entretenimiento y conectividad disponible para Apple CarPlay y Android Auto. Además, incorpora actualizaciones remotas de software y control por gestos para funciones básicas.

renault-koleos-2025-5 Las llantas de 20 pulgadas con diseño diamantado, una de las marcas distintivas de la versión Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech del nuevo Koleos. Foto: Renault

La seguridad también es un eje central para este nuevo lanzamiento: el modelo incluye hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor, entre ellos estacionamiento autónomo, conducción semiautónoma de nivel 2 en autopistas, frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, asistente de maniobra evasiva y alerta de punto ciego. A esto se suma la cámara de visión 540° con chasis transparente, que permite ver el terreno debajo del vehículo en maniobras complejas.

El equipamiento se completa con siete airbags de serie y un chasis de alta resistencia, elementos que colocan al Koleos entre los SUV más seguros de su segmento.

Nuevo Renault Koleos. Nuevo Renault Koleos. Prensa Renault

El modelo ofrece una experiencia digital más completa con la App My Koleos, que les permite a los usuarios acceder a la información de su vehículo y disfrutar de funciones avanzadas como llave digital, encendido remoto, acceso a la ubicación del vehículo, control del climatizador, así como apertura y cierre remoto de ventanas y puertas.

renault-koleos-2025-2 Cómodo y funcional: el nuevo Koleos cuenta con un baúl amplio que puede extenderse hasta casi 2 mil litros con asientos rebatidos. Foto: Renault

"El lanzamiento del nuevo Renault Koleos es un hito en la historia de nuestra marca, nos acerca al legado de innovación y diseño que tenemos en Argentina hace más de siete décadas. El nuevo Koleos representa exactamente eso: la unión entre diseño, tecnología y confort al servicio de las personas", sintetizó Valentina Solari, directora Comercial de Renault Argentina.

Precios y financiación

El nuevo Renault Koleos ya está disponible en la red de concesionarios de la marca en todo el país. La versión Techno se comercializa desde $77.900.000, mientras que la Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech parte de los $85.900.000.

renault-koleos-2025-7 El nuevo Koleos ya está disponible en los concesionarios de todo el país. Foto: Renault

Para acceder al nuevo Koleos, no obstante, Renault lanzó una propuesta especial de crédito para septiembre: a través de Mobilize Financial Services ofrece la posibilidad de financiar hasta $15 millones en 18 meses con una tasa del 19,9% (TNA).

Con este lanzamiento, Renault refuerza su presencia en el valorado segmento D-SUV, y suma un modelo clave dentro del plan global “Renaulution”, que contempla una transformación profunda de la gama y nuevas propuestas para la región, entre ellas la futura pickup nacional que se fabricará en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, a partir de 2026.