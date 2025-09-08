Qué modelos 0 kilómetro se pueden comprar con financiación a tasa cero en septiembre
En un mercado en plena reactivación, las terminales acercan grandes oportunidades de financiación para acceder a unidades nuevas con condiciones más accesibles.
Las automotrices volvieron a apostar fuerte por los planes de financiación durante septiembre. Entre las principales propuestas figuran las de Renault, Chevrolet y Stellantis, que presentan alternativas con tasa 0% en distintos plazos y montos. La estrategia comercial busca sostener la recuperación del sector en un contexto donde casi la mitad de las operaciones se concretan con créditos.
En efecto, el impulso a las ventas mediante cuotas sin interés se explica por la baja de tasas en el mercado y una mayor estabilidad macroeconómica. De acuerdo con datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), en julio un 48% de los patentamientos se realizó a través de financiamiento, una tendencia que alienta nuevas promociones en septiembre.
Con estas condiciones, los clientes pueden acceder a autos, SUV y pickups de diferentes segmentos, incluyendo opciones térmicas, híbridas y eléctricas. Los planes están disponibles en concesionarios de todo el país y, en algunos casos, también en plataformas de e-commerce oficiales.
Renault: oportunidades en concesionarios y en la web
La quinta edición de los Renault Days se mantiene vigente en septiembre con financiación a tasa 0% para modelos eléctricos y térmicos. Entre las alternativas se destacan: Megane E-Tech (hasta $20 millones en 18 cuotas), Kangoo E-Tech (hasta $20 millones en 24 cuotas), Kwid (hasta $10 millones en 12 meses), Logan (hasta $13 millones en 18 meses), Kardian (hasta $13 millones en 12 meses) y Kangoo Express (hasta $12 millones en 18 meses).
A su vez, la marca ofrece líneas especiales con tasas reducidas: Kangoo de pasajeros, Sandero y Stepway (hasta $13 millones en 12 meses al 4,9%), Alaskan (hasta $22 millones en 12 meses al 4,9%), Duster (hasta $16 millones en 12 meses al 4,9%), Oroch (hasta $13 millones en 12 meses al 4,9%), Arkana (hasta $15 millones en 12 meses al 9,9%) y el utilitario Master (hasta $13 millones en 12 meses al 19,9%).
En su tienda online, Renault Store, se mantienen cupos limitados para adquirir vehículos con financiación 100% digital. Por ejemplo, el Kwid se ofrece con hasta $12 millones en 12 cuotas a tasa 0%, o bien planes de 18 y 24 meses con interés. En el caso del Kardian, el monto asciende a $15 millones bajo condiciones similares, mientras que el Duster también puede financiarse hasta $15 millones pero en plazos de 12, 18 o 24 cuotas.
Como novedad, Plan Rombo lanzó el Plan Kardian Iconic, que cubre el 75% del valor en 84 cuotas, sumándose a otras alternativas como el Arkana E-Tech (60% en 84 pagos) y los programas ya vigentes con cuotas fijas para Kwid, Oroch y Kangoo (2 y 5 asientos). La contratación es digital, a través de la web oficial.
Financiación de Chevrolet: toda la gama con tasa 0%
General Motors decidió extender su estrategia de cuotas sin interés a toda la gama de productos de la marca del moño. Los planes más relevantes incluyen Onix y Onix Plus, Tracker, Spin, Montana, el flamante Spark EUV eléctrico, S10 y Trailblazer, con la posibilidad de financiar hasta $12 millones en 12 meses a tasa 0%. Además, se suman opciones más extensas: hasta $16 millones en 18 meses al 9,9% y hasta $20 millones en 30 meses al 24,9% para los modelos más compactos.
En el caso de la S10 y la Trailblazer, el financiamiento se amplía y parte de los $20 millones sin interés a 12 meses, tasa del 14,9% para una financiación del mismo monto a 18 meses y a su vez una tercera posibilidad que contempla un crédito de $25 millones a 30 meses al 34,9%.
En paralelo, la automotriz mantiene vigente el Plan Chevrolet, un esquema de ahorro que permite financiar hasta 80% del valor del Onix y la Tracker en 120 cuotas, hasta el 70% de la Spin y la Montana en 84 cuotas y hasta el 60% de la S10 también en 84 pagos, con beneficios adicionales como seguro bonificado durante los primeros meses.
Stellantis: opciones para todos los gustos
El grupo Stellantis reforzó su estrategia de financiamiento en septiembre con alternativas que abarcan a todas sus marcas en Argentina, cubriendo un amplio espectro del mercado, desde el Fiat Cronos, que sigue siendo líder en ventas, hasta vehículos de mayor valor y porte, como la RAM Rampage o los SUV de Jeep.
Fiat lanzó una campaña con financiación a tasa 0% en base UVA hasta $12 millones en 24 meses, y otra línea UVA que cubre hasta el 80% (máximo de $20 millones) en 12 meses. También ofrece préstamos a tasa fija de $10 millones a tasa 0% o $15 millones al 9,9% en 12 meses. Para acceder a la nueva pickup Titano se pueden financiar o $20 millones a tasa 0% en 12 meses, o hasta $40 millones en créditos UVA al 6,9% en 18 meses.
Peugeot ofrece una financiación en toda su gama de hasta $12 millones a tasa 0% en 12 meses. Para los modelos 208 y 2008 presenta una propuesta de préstamo de hasta $16 millones al 12,9% en 18 meses, y otra de hasta $20 millones al 25,9% en el mismo plazo. Además, los vehículos comerciales Boxer y Expert permiten financiar hasta $32 millones. Y los créditos UVA incluyen hasta $22 millones al 5,9% en 24 meses o $26 millones al 14,9% en 48 meses para 208, 2008, y Partner.
Con Citroën, Stellantis repite la propuesta de ofrecer financiación sin interés para toda su gama en 12 pagos mensuales de $12 millones, tope que se eleva en el caso de la Berlingo, que llega a $16 millones. También dispone de una línea de hasta $20 millones al 14,9% en 18 meses, y otra de $16 millones al 12,9% en el mismo plazo. Para los utilitarios, Jumper y Jumpy, entretanto, la financiación alcanza los $32 millones. Y los créditos UVA permiten financiar hasta $22 millones al 5,9% en 24 meses o $26 millones al 13,9% en 48 meses para toda la gama.
Toda la gama de DS se consigue en septiembre con tasa 16,9% para hasta hasta $22 millones de crédito a pagar en 12 meses, o hasta $30 millones al 29,9% en el mismo plazo. Y para el DS7, a su vez, se destaca una opción de créditos UVA que permite financiar hasta $40 millones al 5,9% en 12 meses.
Jeep propone una tasa fija 0% hasta $10 millones en 12 meses para Renegade, Compass, y Commander en todas sus versiones, junto con créditos UVA a tasa 0% hasta $30 millones en el mismo plazo. Además se puede financiar hasta el 80% del precio del vehículo en otros planes, y modelos específicos como Renegade Willys, Renegade Sport AT y Commander 1.3 Limited AT cuentan con una línea de $20 millones al 9,9% en 12 meses.
Finalmente, Ram aplica la misma política a todas las versiones de la Rampage, que están disponibles con $10 millones de financiación en 12 meses a tasa 0%, o mediante líneas UVA que elevan el monto hasta $30 millones en dos años. Y repite también una oferta ampliada para cubrir hasta el 80% del precio del vehículo a adquirir.
