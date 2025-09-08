Qué modelos 0 kilómetro se pueden comprar con financiación a tasa cero en septiembre

En un mercado en plena reactivación, las terminales acercan grandes oportunidades de financiación para acceder a unidades nuevas con condiciones más accesibles.

En el noveno mes del año se pueden financiar hasta $12 millones del valor del muy comentado Chevrolet Spark EUV en 12 meses y sin interés.

Las automotrices volvieron a apostar fuerte por los planes de financiación durante septiembre. Entre las principales propuestas figuran las de Renault , Chevrolet y Stellantis , que presentan alternativas con tasa 0% en distintos plazos y montos. La estrategia comercial busca sostener la recuperación del sector en un contexto donde casi la mitad de las operaciones se concretan con créditos.

En efecto, el impulso a las ventas mediante cuotas sin interés se explica por la baja de tasas en el mercado y una mayor estabilidad macroeconómica . De acuerdo con datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), en julio un 48% de los patentamientos se realizó a través de financiamiento , una tendencia que alienta nuevas promociones en septiembre.

Con estas condiciones, los clientes pueden acceder a autos, SUV y pickups de diferentes segmentos, incluyendo opciones térmicas, híbridas y eléctricas . Los planes están disponibles en concesionarios de todo el país y, en algunos casos, también en plataformas de e-commerce oficiales .

Renault: oportunidades en concesionarios y en la web

La quinta edición de los Renault Days se mantiene vigente en septiembre con financiación a tasa 0% para modelos eléctricos y térmicos. Entre las alternativas se destacan: Megane E-Tech (hasta $20 millones en 18 cuotas), Kangoo E-Tech (hasta $20 millones en 24 cuotas), Kwid (hasta $10 millones en 12 meses), Logan (hasta $13 millones en 18 meses), Kardian (hasta $13 millones en 12 meses) y Kangoo Express (hasta $12 millones en 18 meses).

RENAULT_1200X678.jpg El Kwid, uno de los protagonistas de los Renault Days de septiembre. Foto: Renault

A su vez, la marca ofrece líneas especiales con tasas reducidas: Kangoo de pasajeros, Sandero y Stepway (hasta $13 millones en 12 meses al 4,9%), Alaskan (hasta $22 millones en 12 meses al 4,9%), Duster (hasta $16 millones en 12 meses al 4,9%), Oroch (hasta $13 millones en 12 meses al 4,9%), Arkana (hasta $15 millones en 12 meses al 9,9%) y el utilitario Master (hasta $13 millones en 12 meses al 19,9%).

En su tienda online, Renault Store, se mantienen cupos limitados para adquirir vehículos con financiación 100% digital. Por ejemplo, el Kwid se ofrece con hasta $12 millones en 12 cuotas a tasa 0%, o bien planes de 18 y 24 meses con interés. En el caso del Kardian, el monto asciende a $15 millones bajo condiciones similares, mientras que el Duster también puede financiarse hasta $15 millones pero en plazos de 12, 18 o 24 cuotas.

Renault Alaskan Además de propuestas a tasa cero, Renault ofrece financiación atractiva para modelos como la Alaskan, con interés del 4,9% para financiar hasta $22 millones en 12 meses.

Como novedad, Plan Rombo lanzó el Plan Kardian Iconic, que cubre el 75% del valor en 84 cuotas, sumándose a otras alternativas como el Arkana E-Tech (60% en 84 pagos) y los programas ya vigentes con cuotas fijas para Kwid, Oroch y Kangoo (2 y 5 asientos). La contratación es digital, a través de la web oficial.

Financiación de Chevrolet: toda la gama con tasa 0%

General Motors decidió extender su estrategia de cuotas sin interés a toda la gama de productos de la marca del moño. Los planes más relevantes incluyen Onix y Onix Plus, Tracker, Spin, Montana, el flamante Spark EUV eléctrico, S10 y Trailblazer, con la posibilidad de financiar hasta $12 millones en 12 meses a tasa 0%. Además, se suman opciones más extensas: hasta $16 millones en 18 meses al 9,9% y hasta $20 millones en 30 meses al 24,9% para los modelos más compactos.

chevrolet s10 1 La pickup Chevrolet S10, entre los modelos que General Motors ofrece con financiación especial en septiembre.

En el caso de la S10 y la Trailblazer, el financiamiento se amplía y parte de los $20 millones sin interés a 12 meses, tasa del 14,9% para una financiación del mismo monto a 18 meses y a su vez una tercera posibilidad que contempla un crédito de $25 millones a 30 meses al 34,9%.

En paralelo, la automotriz mantiene vigente el Plan Chevrolet, un esquema de ahorro que permite financiar hasta 80% del valor del Onix y la Tracker en 120 cuotas, hasta el 70% de la Spin y la Montana en 84 cuotas y hasta el 60% de la S10 también en 84 pagos, con beneficios adicionales como seguro bonificado durante los primeros meses.

Stellantis: opciones para todos los gustos

El grupo Stellantis reforzó su estrategia de financiamiento en septiembre con alternativas que abarcan a todas sus marcas en Argentina, cubriendo un amplio espectro del mercado, desde el Fiat Cronos, que sigue siendo líder en ventas, hasta vehículos de mayor valor y porte, como la RAM Rampage o los SUV de Jeep.

Fiat Cronos El Cronos y toda la gama de Fiat se puede conseguir con tasa 0% para hasta $12 millones a pagar en 24 meses. Foto: Stellantis.

Fiat lanzó una campaña con financiación a tasa 0% en base UVA hasta $12 millones en 24 meses, y otra línea UVA que cubre hasta el 80% (máximo de $20 millones) en 12 meses. También ofrece préstamos a tasa fija de $10 millones a tasa 0% o $15 millones al 9,9% en 12 meses. Para acceder a la nueva pickup Titano se pueden financiar o $20 millones a tasa 0% en 12 meses, o hasta $40 millones en créditos UVA al 6,9% en 18 meses.

Peugeot ofrece una financiación en toda su gama de hasta $12 millones a tasa 0% en 12 meses. Para los modelos 208 y 2008 presenta una propuesta de préstamo de hasta $16 millones al 12,9% en 18 meses, y otra de hasta $20 millones al 25,9% en el mismo plazo. Además, los vehículos comerciales Boxer y Expert permiten financiar hasta $32 millones. Y los créditos UVA incluyen hasta $22 millones al 5,9% en 24 meses o $26 millones al 14,9% en 48 meses para 208, 2008, y Partner.

citroen C3.jpeg Todos los modelos de Citröen, como el C3, pueden conseguirse con financiación sin interés.

Con Citroën, Stellantis repite la propuesta de ofrecer financiación sin interés para toda su gama en 12 pagos mensuales de $12 millones, tope que se eleva en el caso de la Berlingo, que llega a $16 millones. También dispone de una línea de hasta $20 millones al 14,9% en 18 meses, y otra de $16 millones al 12,9% en el mismo plazo. Para los utilitarios, Jumper y Jumpy, entretanto, la financiación alcanza los $32 millones. Y los créditos UVA permiten financiar hasta $22 millones al 5,9% en 24 meses o $26 millones al 13,9% en 48 meses para toda la gama.

Toda la gama de DS se consigue en septiembre con tasa 16,9% para hasta hasta $22 millones de crédito a pagar en 12 meses, o hasta $30 millones al 29,9% en el mismo plazo. Y para el DS7, a su vez, se destaca una opción de créditos UVA que permite financiar hasta $40 millones al 5,9% en 12 meses.

Jeep Renegade Willys Jeep lanzó una oferta especial para su modelo Renegade Willys.

Jeep propone una tasa fija 0% hasta $10 millones en 12 meses para Renegade, Compass, y Commander en todas sus versiones, junto con créditos UVA a tasa 0% hasta $30 millones en el mismo plazo. Además se puede financiar hasta el 80% del precio del vehículo en otros planes, y modelos específicos como Renegade Willys, Renegade Sport AT y Commander 1.3 Limited AT cuentan con una línea de $20 millones al 9,9% en 12 meses.

Finalmente, Ram aplica la misma política a todas las versiones de la Rampage, que están disponibles con $10 millones de financiación en 12 meses a tasa 0%, o mediante líneas UVA que elevan el monto hasta $30 millones en dos años. Y repite también una oferta ampliada para cubrir hasta el 80% del precio del vehículo a adquirir.