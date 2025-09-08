Cuánto sale un Toyota Corolla Cross con precio actualizado en septiembre 2025

Es líder de patentamientos entre los SUV en Argentina. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal este mes para este modelo.

El Toyota Corolla Cross cada vez se afianza más como el SUV preferido de los argentinos: su mecánica probada, la buena relación precio calidad que tiene y un eficiente sistema de financiamiento hacen que este vehículo hoy sea el más popular de su segmento ¿Cuál es el ajuste que la terminal realizó en su precio en septiembre 2025?

Fabricada en la planta de Sorocaba, San Pablo, este SUV para el Segmento C (Compacto) está presente en el mercado argentino desde 2021 y ya lleva dos actualizaciones en su ciclo de vida.

La última de ellas llegó en enero de este año, sin cambios en la motorización, pero sí a nivel tecnológico: recibió una pantalla táctil multimedia de 10 pulgadas en todas su versiones, mientras que en los niveles de equipamiento SEG y GR-S se incorporó un sistema de visión de 360 grados.

Toyota Corolla Cross: la SUV más patentada de Argentina

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Toyota Corolla Cross fue el SUV más patentado del mes de agosto, con 2.011 unidades, seguida de Chevrolet Tracker (1.487) y Peugeot 2008 (1.451).

Y en lo que respecta a la foto anual -el acumulado de los primeros ocho meses de 2025- la Corolla Cross también domina el segmento, el detalle se reproduce a continuación.

Las SUVs más patentadas de Argentina en 2025:

Toyota Corolla Cross - 14.165 unidades Volkswagen Taos - 11.383 Chevrolet Tracker - 12.806 Peugeot 2008 - 11.341 Ford Territory - 8.430 Volkswagen T-Cross - 8.100 Jeep Renegade - 7.355 Jeep Compass - 7.749 Toyota SW 4 - 4.512 Nissan Kicks - 3.790

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Foto: Toyota,

En lo que respecta al mercado general, en agosto se patentaron 54.664 vehículos, lo que representa una caída del 13% con respecto a julio, cuando se habían totalizado 62.821. A nivel anual, el saldo es positivo: un 31.7% más, debido a que en agosto 2024 se habían patentado 41.507 unidades.

Toyota Corolla Cross: ficha técnica y características

En total, Toyota Corolla Cross tiene seis versiones en Argentina si se cuentan sus modelos nafteros, híbridos y uno deportivo desarrollado por Toyota Gazoo Racing y denominado Corolla Cross GR Motorsport.

A fines de 2024, toda la gama de Corolla Cross incorporó el paquete Toyota Safety Sense, con ADAS como frenado automático pre-colisión, control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, luces altas automáticas, alerta de punto ciego, alerta de tráfico trasero y frenado asistido en maniobras a baja velocidad.

En su oferta de versiones nafteras, el Toyota Corolla Cross equipa un motor 2.0 litros de 170 caballos y 200 Nm de torque, con inyección mixta. Se combina con una caja automática CVT que simula 10 marchas preprogramadas, con tracción delantera.

Dentro de esta configuración se encuentran dos alternativas:

XLI 2.0 CVT : es la puerta de entrada a la gama. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, pantalla táctil de 8”, seis airbags, control de estabilidad y de tracción, asistencia al arranque en pendiente y cámara trasera.

: es la puerta de entrada a la gama. Incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, pantalla táctil de 8”, seis airbags, control de estabilidad y de tracción, asistencia al arranque en pendiente y cámara trasera. XEI 2.0 CVT: suma climatizador automático, espejos rebatibles eléctricamente, tapizados de mayor calidad y más detalles de confort. A nivel seguridad, incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de cambio de carril, entre otros asistentes.

GR SPort Toyota Corolla GR Sport, la versión deportiva de este SUV. Foto: Toyota

La alternativa híbrida combina un motor naftero 1.8 con una unidad eléctrica, que trabajan de forma conjunta. El sistema entrega 122 caballos y prioriza la eficiencia, con autonomía mejorada gracias a la auto recarga.

Por último, la versión GR-Sport le da un perfil más deportivo a la SUV. Desarrollada por Gazoo Racing, la división de competición de Toyota, se diferencia por un diseño exclusivo y una puesta a punto específica de la suspensión y dirección. Mantiene la misma mecánica, pero ofrece una experiencia de manejo más firme y estética distintiva.

Toyota Corolla Cross 0 kilómetro: valor actualizado en septiembre 2025

Luego de haber retocado sus precios el mes pasado un 3.5%, Toyota volvió a aumentar en septiembre el precio de este SUV en un 3.9% para toda la gama. En consecuencia, y luego del retoque realizado, estos son los precios de Toyota Corolla Cross con valor actualizado en septiembre 2025: