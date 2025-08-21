Cuánto sale una Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en agosto 2025

Es el SUV más grande y lujoso de la marca japonesa, que se vende en tres versiones, una deportiva con el sello GR.

En un mercado que mira cada reajuste con lupa, la Toyota SW4 sigue siendo el SUV mediano-grande de referencia para familias y usuarios que priorizan confiabilidad y robustez . En agosto de 2025, la marca japonesa volvió a mover su lista oficial y actualizó el valor del SUV que sirve como faro para todo el segmento.

Según el nuevo listado, la Toyota SW4 tiene en agosto 2025 un precio oficial de $77.032.000 en la Argentina (SRX 4x4 2.8 AT, la versión más barata). Es el número “de vidriera” que publica Toyota y que utilizan los concesionarios como base para cerrar operaciones. No incluye flete, patentamiento ni seguro.

Más allá del precio, la Toyota SW4 sostiene los argumentos de siempre: chasis robusto, tracción 4x4 con reductora y un motor turbodiésel 2.8 de 204 CV que privilegia la durabilidad y el torque para uso mixto ruta–tierra. Esa configuración, sumada a las siete plazas , mantiene a la SW4 como una opción clásica para quienes buscan un SUV verdadero, con aptitudes fuera del asfalto.

Toyota SW4 (1) Toyota SW4. Foto: Toyota.

Por dentro, este SUV de tres filas apuesta por el confort tradicional: butacas delanteras con regulación eléctrica y ventilación, pantalla de 9" con Android Auto/Apple CarPlay, cargador inalámbrico y una dotación de seguridad activa (Toyota Safety Sense) que incluye control de estabilidad y múltiples airbags, un combo que la convierte en una compra previsible y segura.

Otra carta fuerte es la política comercial: Toyota publica precios sugeridos al público (con IVA e impuestos internos), y además ofrece garantía extendida hasta 10 años bajo el programa “Toyota 10”, una ventaja que cuida el valor de reventa. En paralelo, desde mediados de año la marca sumó financiación en dólares (tasa y plazos prefijados), un esquema pensado para quienes facturan en esa moneda y buscan previsibilidad.

Toyota SW4 Toyota SW4. Foto: Toyota.

Precio de Toyota SW4 en agosto 2025: qué mirar y cómo queda la gama

El precio oficial de $77.032.000 informado para agosto 2025 es el de la versión SRX 4x4 2.8 AT, que en julio estaba a$74.427.000. La Diamond 4x4 2.8 AT cuesta $77.695.000 y la GR-Sport 4x4 2.8 AT vale $81.665.000. Es habitual que el tope de gama GR-Sport quede por encima del promedio, mientras que SRX y Diamond se ubiquen en la franja media-alta.

La Toyota SW4 mantiene el 2.8 turbodiésel (204 CV, 500 Nm), caja automática de 6 marchas con levas y selector electrónico 4x4 con reductora. Este esquema, probado durante años en nuestro país, es clave para su capacidad off-road y para el uso familiar de larga data. Siete plazas reales y 3.000 kg de remolque con frenos completan un perfil orientado al usuario que prioriza solidez por sobre modas.

Toyota SW4 Cuál es el precio de la Toyota SW4 en julio de 2025. Foto: Toyota.

Equipamiento destacado

En confort y tecnología, la Toyota SW4 ofrece tapizados de cuero, climatizador bizona, cargador inalámbrico, conectividad inalámbrica, y en seguridad, Toyota Safety Sense, con asistencias como BSM (punto ciego) y RCTA (tráfico trasero), además de control de estabilidad y hasta 7 airbags. Es un combo clásico y completo para su categoría.

Producida en Zárate (Buenos Aires) desde 2005, la Toyota SW4 se posiciona como uno de los SUV nacionales de mayor trayectoria, con reputación de fiabilidad y red de postventa extensa. Esa continuidad industrial y de piezas ayuda a explicar su demanda sostenida y la firmeza de sus precios de reventa.