Cuánto sale un Toyota Corolla 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es uno de los autos 0km más emblemáticos de Argentina. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

El Toyota Corolla no necesita carta de presentación: es el sedán más elegante que se vende en Argentina y uno de los autos 0km más reconocidos del mundo por su durabilidad y calidad de materiales. Con más de 50 millones de unidades vendidas a nivel global, su principal activo sigue siendo el mismo desde hace décadas: confiabilidad mecánica y un bajo costo de mantenimiento. ¿Cuál es su valor actualizado en febrero 2026?

En el mercado automotor argentino esa reputación pesa y, en un contexto donde los SUV ganan terreno , el Corolla mantiene su lugar como el sedán más valorado del segmento C (compacto) gracias a su equilibrio entre confort eficiencia y tecnología.

Además, la gama combina versiones nafteras y variantes híbridas autorrecargables , lo que le permite ofrecer consumos muy competitivos en ciudad —con registros que pueden superar los 20 km/l en las opciones electrificadas— sin resignar prestaciones en ruta .

Toyota Corolla: su lugar en los patentamientos

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automtoores de la República Argentina (ACARA,) el Toyota Corolla cerró 2025 con 8.692 unidades patentadas en el acumulado enero–diciembre, ubicándose dentro del top 25 general del mercado argentino. En un año dominado por pickups, SUV y hatchbacks, logró sostener un volumen estable dentro de su segmento.

En enero de 2026, el Corolla registró 765 unidades patentadas, manteniéndose como uno de los sedanes medianos más elegidos del país, aunque lejos de los volúmenes de los líderes generales como Hilux, Cronos o Peugeot 208.

toyota corolla 1200x678 Toyota Corolla, cuál es su valor en febrero 2026. Toyota

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Toyota Corolla: versiones y características

El Toyota Corolla se comercializa en Argentina con seis configuraciones, que incluyen variantes nafteras, híbridas y una opción deportiva desarrollada por Gazoo Racing. Igualmente, ya se sabe que la marca japonesa está trabajando en una nueva versión de este vehículo, que aún no tiene fecha de presentación.

Toyoya Corolla Gr Sport Toyota Corolla GR-Sport, la variante deportiva de la gama. Toyota

Todas la veresiones del Toyota Corolla que se pueden conseguir en Argentina, se detallan a continuación con su motorización y nivel de equipamiento:

Corolla XLI 2.0 CVT : motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero, freno de estacionamiento eléctrico y paquete Toyota Safety Sense con ADAS.

: motor naftero 2.0 Dynamic Force de 171 CV, caja automática CVT, llantas de 16″, climatizador automático, pantalla de 9″ con Android Auto / Apple CarPlay inalámbricos, control de crucero, freno de estacionamiento eléctrico y paquete Toyota Safety Sense con ADAS. Corolla XEI 2.0 CVT : mantiene el motor 2.0 L de 171 CV, añade llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, tapizados de mejor calidad, sensor de lluvia y encendido automático de luces.

: mantiene el motor 2.0 L de 171 CV, añade llantas de 17″, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, tapizados de mejor calidad, sensor de lluvia y encendido automático de luces. Corolla SEG 2.0 CVT : tope de gama naftero. Agrega tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED.

: tope de gama naftero. Agrega tablero digital de 12,3″, techo solar eléctrico, tapizados en cuero ecológico, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y faros full LED. Corolla GR-SPORT 2.0 CVT : variante deportiva con puesta a punto específica por Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0, suma suspensión calibrada, detalles exteriores GR, interior deportivo y pedalera de aluminio.

: variante deportiva con puesta a punto específica por Gazoo Racing. Mantiene el motor 2.0, suma suspensión calibrada, detalles exteriores GR, interior deportivo y pedalera de aluminio. Corolla XEI Hybrid 1.8 e-CVT : conjunto híbrido de 122 CV totales, consumo urbano muy bajo, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y paquete Toyota Safety Sense.

: conjunto híbrido de 122 CV totales, consumo urbano muy bajo, climatizador bi-zona, multimedia inalámbrica y paquete Toyota Safety Sense. Corolla SEG Hybrid 1.8 e-CVT: tope de gama híbrido. Agrega techo solar, tapizados en cuero ecológico, tablero digital, sensores de estacionamiento y cargador inalámbrico. Garantía de 8 años o 160.000 km para componentes híbridos.

Precio del Toyota Corolla en febrero 2026

Tras el último ajuste aplicado por la terminal japonesa del 3.2%, estos son los valores oficiales del Toyota Corolla en febrero 2026: