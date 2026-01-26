Cuánto sale un Renault Kwid 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es el modelo más barato entre los autos 0km en el país. Y para el inicio de 2026, Renault definió una bajad en su precio de lista.

En un mercado donde casi todos los autos 0km se vienen acomodando hacia arriba, el Renault Kwid volvió a ser noticia por un motivo poco habitual: su precio actualizado en enero 2026 mostró una baja y lo dejó, otra vez, como la puerta de entrada para quienes buscan estrenar con el menor presupuesto posible.

El dato no es menor porque el Renault Kwid no solo compite por ser el “más accesible”, sino que también juega fuerte en el uso urbano: es un citycar pensado para la ciudad, con mecánica simple, mantenimiento relativamente contenido y un planteo bien práctico para el día a día.

Además, enero trajo un condimento que en Argentina siempre suma: la discusión de “cuánto cuesta realmente” un Renault Kwid 0 km , con la diferencia entre precio de lista y lo que termina pagando el comprador cuando aparecen gastos típicos como flete, patentamiento y formularios.

Renault Kwid: por qué se mantiene como el 0 km más barato del mercado

Renault Kwid sostiene su atractivo por una receta conocida y efectiva: tamaño chico para moverse fácil, consumos bajos y un equipamiento que, dentro del segmento de entrada, busca no quedar “pelado”.

Bajo el capot, el Renault Kwid tiene un motor 1.0 de tres cilindros asociado a una caja manual de cinco marchas, con cifras pensadas para ciudad. En el uso cotidiano, su fuerte es la eficiencia y la facilidad de manejo, especialmente por su enfoque urbano y su radio de giro, algo clave para estacionar y moverse entre el tránsito.

En seguridad, el Renault Kwid se destaca dentro de los modelos de entrada por ofrecer un paquete más completo de lo que solía verse en los “base”: aparece mencionado con cuatro airbags, control de estabilidad (ESP), frenos ABS, asistencia de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX, además del monitoreo de presión de neumáticos, un plus que muchos rivales directos no siempre priorizan.

En confort y tecnología, el Renault Kwid suma elementos que hoy el usuario da por sentado: pantalla multimedia, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, y cámara de retroceso en el combo de equipamiento, además de detalles como puertos USB y dirección asistida, apuntando a un uso 100% citadino.

Qué tener en cuenta antes de comprar un Renault Kwid 0 km

Aunque el número de lista sirve para comparaciones, el valor final de un Renault Kwid 0 km puede cambiar por los gastos de entrega, patentamiento y la disponibilidad real de unidades. En términos simples: el precio publicado es el punto de partida, pero el monto de “llave en mano” depende de cada caso.

Renault Kwid Interior

También conviene revisar opciones de financiación. En planes de suscripción, por ejemplo, se publican cuotas “desde” un monto determinado y se detallan conceptos como gastos de entrega y valores “sin impuestos nacionales”. Para no llevarse sorpresas, lo más prudente es pedir siempre el desglose completo, con todos los ítems que se suman al Renault Kwid al momento de retirar.

Renault Kwid: cuánto sale el 0 km en enero 2026

El Renault Kwid se ofrece en dos versiones a nafta (con el mismo valor de lista) y, aparte, existe una alternativa eléctrica para quien busca dar el salto a la electromovilidad.

En la gama naftera, el Renault Kwid 0 kilómetro figura con estos valores definidos por Renault:

Renault Kwid Iconic Bitono 1.0: $25.540.000

Renault Kwid Iconic Outsider 1.0: $25.540.000

Y para quienes miran la opción electrificada, el Renault Kwid también tiene variante E-Tech 100% eléctrica: