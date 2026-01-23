Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Fue uno de los 10 SUV más patentados de Argentina en 2025. Cuál es el ajuste que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Pese a la fuerte competencia que atraviesa la categoría de los SUV compactos -con la llegada de nuevos modelos y el avance sostenido de marcas chinas- el Volkswagen T-Cross logra sostener buenos registros de patentamientos y se mantiene como una de las opciones más elegidas por los argentinos. Su propuesta equilibrada, ubicada estratégicamente entre el Nivus y el Taos, le permite captar públicos muy diversos. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Con seis años de presencia en el mercado local y una actualización clave durante 2025 -que sumó la versión Extreme - el T-Cross reafirma su lugar dentro del competitivo segmento B-SUV . Su combinación de diseño, nivel de seguridad y gama bien escalonada explica por qué sigue siendo un producto fiel para muchos usuarios, tanto para uso urbano como familiar.

Importado desde Brasil, el Volkswagen T-Cross se ofrece con c inco configuraciones , todas impulsadas por motores turbo y con un estándar de seguridad que lo distingue dentro de su categoría, debido a que cuenta con cinco estrellas de calificación, la nota máxima en las pruebas de LatinNCAP . Desde la versión de entrada, el modelo incorpora seis airbags y control de estabilidad ( ESP ), un diferencial importante frente a varios de sus rivales directos.

Volkswagen T-Cross: así le fue en los patentamientos en 2025

Según datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen T-Cross cerró 2025 dentro del Top 10 de los SUV más patentados del país, consolidándose como uno de los referentes del segmento.

Los 10 SUV más vendidas de Argentina en 2025 (enero-diciembre) :

Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades Chevrolet Tracker – 17.647 Volkswagen Taos – 16.523 Peugeot 2008 – 15.347 Ford Territory – 14.063 Jeep Compass – 12.482 Nissan Kicks – 11.906 Volkswagen T-Cross – 11.314 Renault Duster – 9.885 Toyota SW4 – 8.742

Volkswagen T-Cross Volkswagen T-Cross, un B-SUV que se destaca. VW Argentina

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Volkswagen T-Cross: cuáles son sus versiones en Argentina

El Volkswagen T-Cross se comercializa en Argentina con cinco versiones, todas con motores turbo y un paquete de seguridad de base muy completo. De serie, toda la gama incorpora seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC), asistencia al arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.

A esto se suma una estructura con muy buen desempeño en impactos y la presencia del frenado autónomo de emergencia (AEB) incluso desde versiones de entrada, algo poco habitual en el segmento B-SUV. Este conjunto le permitió alcanzar la calificación de cinco estrellas en Latin NCAP, consolidando su perfil como uno de los SUV compactos más seguros del mercado. Las versiones disponibles se destacan a continuación.

Volkswagen T-Cross Volkswagen T-Cross. Prensa Volkswagen

T-Cross Trendline 170 TSI MT

Motor 1.0 turbo de 101 CV con caja manual de cinco marchas. Incluye llantas de 16”, tablero digital de 8”, pantalla VW Play, control de velocidad crucero, sensores traseros, volante en cuero, control de presión de neumáticos y AEB con detección de peatones.

T-Cross Trendline 200 TSI AT

Suma el motor 1.0 TSI de 116 CV con caja automática CVT. Agrega levas al volante, seis parlantes, puertos USB-C traseros, apoyabrazos central y mejoras estéticas con faros LED y ópticas traseras renovadas.

T-Cross Comfortline 200 TSI AT

Apunta a un mayor confort: llantas de 17”, acceso y arranque sin llave, cámara de retroceso, cargador inalámbrico, climatizador automático, tapizados ecológicos y frenos a disco en las cuatro ruedas.

T-Cross Highline 200 TSI AT

Eleva el nivel tecnológico con tablero digital de 10”, techo panorámico, Park Assist, sensores delanteros y traseros, detector de punto ciego, asistente de carril, rejilla LED iluminada y luz ambiental interior.

T-Cross Extreme 200 TSI AT (MY26)

La versión tope de gama suma estética exclusiva, tapizados “Extreme”, neumáticos Seal Inside, techo bitono, detalles en negro/naranja, VW Connect, control de crucero adaptativo (ACC) y AEB de serie.

Cuánto sale un Volkswagen T-Cross en enero 2026

Tras el último ajuste del 2% aplicado por la marca, estos son los precios oficiales actualizados del Volkswagen T-Cross en enero 2026 en Argentina: