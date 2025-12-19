Cuánto sale un Volkswagen T-Cross 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Es uno de los SUV más patentados de Argentina. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal en su precio para este mes.

Pese a la fuerte competencia que atraviesa el segmento de los SUV compactos , con el ingreso de nuevos modelos y el avance de marcas chinas en el mercado argentino, el Volkswagen T-Cross logra sostener buenos registros de patentamientos y se mantiene como una de las opciones más elegidas por los usuarios. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

Con seis años de presencia en el país y una actualización clave durante 2025 -que sumó la versión Extreme-, el modelo reafirma su lugar entre los B-SUV con mejor equilibrio entre precio, seguridad y equipamiento.

Importado desde Brasil, el Volkswagen T-Cross ofrece una gama variada con cinco configuraciones , todas impulsadas por motores turbo y con un estándar de seguridad que lo distingue dentro del segmento. Desde la versión de entrada, el SUV incluye seis airbags y control de estabilidad , un diferencial claro frente a varios de sus rivales directos.

Volkswagen T-Cross: así son sus patentamientos en 2025

Según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), el Volkswagen T-Cross patentó 358 unidades en noviembre de 2025, ubicándose dentro del Top 35 del ranking general mensual y manteniendo una presencia constante entre los SUV compactos más vendidos. En el acumulado enero–noviembre 2025, el desempeño del modelo lo posiciona dentro del grupo de SUV con mayor volumen del mercado argentino.

Vokkswagen T-Cross interior Así es el interior de Volkswagen T-Cross. VW Argentina

Ranking de SUV más patentados – acumulado enero/noviembre 2025 (ACARA)

Toyota Corolla Cross – 17.756 unidades Chevrolet Tracker – 17.026 Volkswagen Taos – 16.203 Peugeot 2008 – 14.895 Ford Territory – 13.241 Jeep Compass – 10.430 Volkswagen T-Cross – 9.587 Jeep Renegade – 9.500 Fiat Pulse – 5.911 Nissan Kicks – 5.329

En términos generales, el mercado automotor argentino acumula 587.666 autos 0 km patentados entre enero y noviembre, lo que representa un crecimiento interanual del 49,7%, según cifras oficiales.

Volkswagen T-Cross: cuáles son sus versiones en Argentina

El Volkswagen T-Cross se comercializa en Argentina con cinco versiones, todas con motores turbo y un paquete de seguridad de base muy completo. De serie, toda la gama incorpora seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC), asistencia al arranque en pendiente y anclajes ISOFIX.

Volkswagen T-Cross (1) Volkswagen T-Cross, un producto destacado del segmento B-SUV VW Argentina

A esto se suma una estructura con muy buen desempeño en impactos y el frenado autónomo de emergencia (AEB), presente incluso desde las versiones de entrada, algo poco habitual en el segmento B-SUV. Este conjunto le permitió alcanzar la calificación de cinco estrellas en Latin NCAP. Las Versiones disponibles son las siguientes:

T-Cross Trendline 170 TSI MT

Motor 1.0 turbo de 101 CV con caja manual de 5 marchas. Incluye llantas de 16”, tablero digital de 8”, pantalla VW Play, control de velocidad crucero, sensores traseros, volante en cuero, control de presión de neumáticos y AEB con detección de peatones.

T-Cross Trendline 200 TSI AT

Suma el motor 1.0 TSI de 116 CV con caja automática CVT. Agrega levas al volante, seis parlantes, USB-C traseros, apoyabrazos central y mejoras estéticas con faros LED y ópticas traseras renovadas.

Volkswagen T-Cross panoramica Volksagen T-Cross. VW Argentina

T-Cross Comfortline 200 TSI AT

Apunta a un mayor confort: llantas de 17”, acceso y arranque sin llave, cámara de retroceso, cargador inalámbrico, climatizador automático, tapizados ecológicos y frenos a disco en las cuatro ruedas.

T-Cross Highline 200 TSI AT

Eleva el nivel tecnológico con tablero digital de 10”, techo panorámico, Park Assist, sensores delanteros y traseros, detector de punto ciego, asistente de carril, rejilla LED iluminada y luz ambiental interior.

T-Cross Extreme 200 TSI AT (MY26)

La versión tope de gama suma estética exclusiva, tapizados “Extreme”, neumáticos Seal Inside, techo bitono, detalles en negro/naranja, VW Connect, control de crucero adaptativo (ACC) y AEB de serie.

Cuánto sale un Volkswagen T-Cross en diciembre 2025

Tras el aumento aplicado por la marca en diciembre del 3% estos son los precios oficiales actualizados del Volkswagen T-Cross en Argentina: