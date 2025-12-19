Alerta por viento en Neuquén: en qué momentos y las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por viento para este viernes y sábado, que afectará en diversas zonas del territorio provincial. El área de la Confluencia no está incluida en la advertencia, sin embargo, también se sentirán las ráfagas con intensidad.

Para Neuquén capital, la síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) desde este viernes y hasta el próximo miércoles, indica: "Cálido y soleado. Hacia la noche períodos de viento que se mantienen durante el fin de semana por el ingreso de aire frío y húmedo en cordillera. Lluvias y neviscas en montaña. Se mantiene el viento en el comienzo de la semana en cordillera, valles, meseta y la costa. Días cálidos el 24 y 25 y a fines de diciembre".

El organismo regional indica que este viernes durante el día el cielo estará inestable, con una máxima de 34 grados y viento de 27 km/h. con ráfagas de 51 km/h. Por la noche, el cielo estará mayormente despejado con una máxima de 12 grados y viento que soplará a 46 km/h. con ráfagas de 53 km/h.

En tanto, el sábado durante el día se prevé cielo inestable con una temperatura máxima de 32 grados. Se espera viento de 34 km/h. con ráfagas de 66 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará inestable con una máxima de 11 grados, con viento de 39 km/h. y ráfagas de 48 km/h.

Temporal de viento en Neuquén (1).jpg

Alerta por viento: las zonas afectadas

El SMN emitió alerta por viento para diversas zonas del territorio de Neuquén. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h", indica el organismo.

El alerta estará vigente durante este viernes a la tarde y noche, y el sábado a la tarde, en las zonas Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas; y Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín.