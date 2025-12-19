Christian Petersen sigue grave: qué es una falla multiorgánica

El reconocido chef está internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo. Estaba participando en una excursión en el volcán Lanín.

Christian Petersen está internado en grave estado en San Martín de los Andes

Christian Petersen sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y pelea por su vida. El parte médico oficial emitido por el Ministerio de Salud de Neuquén informó que presenta una falla multiorgánica.

De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. una falla multiorgánica es una emergencia médica grave donde dos o más sistemas de órganos vitales. Estos dejan de funcionar adecuadamente debido a una lesión o enfermedad inicial, como una infección severa, traumatismo o quemaduras, activando una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada que causa daño en cascada.

Debido a su gravedad, un paciente que sufra una falla multiorgánica corre riesgo de vida y es “potencialmente mortal”.

El parte oficial agrega que un cuadro así “requiere atención médica especializada continua” y desde los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. divulgan que se requiere tratamiento inmediato en cuidados intensivos para apoyar a los órganos afectados y tratar la causa subyacente.

Qué le pasó a Christian Petersen

Christian Petersen está internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. El reconocido chef participaba, la semana pasada, junto a otras personas, de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín.

Según publicó el portal Realidad Sanmartinense, la actividad de la que participaba el gastronómico contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín.

Petersen fue rescatado en medio de la montaña, sedado y trasladado de urgencia al hospital de Junín de los Andes. De acuerdo al medio citado, en ese momento se detectó una fibrilación auricular y tras ser estabilizado lo derivaron a San Martín de los Andes, donde se encuentra internado con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable.

El cuadro de salud del chef es delicado y trascendió, según el portal, que las pruebas toxicológicas habrían dado positivo. Por el momento, no se puede realizar el traslado a Buenos Aires y se encuentra acompañado de su esposa Sofía Zelaschi con quien se casó en abril de 2025.