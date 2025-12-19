Quién es la mujer que enamoró a Chano Charpentier y le salvó la vida

Chano Charpentier abrió su corazón como nunca antes en una entrevista íntima con el conductor televisivo Mario Pergolini durante un nuevo capítulo del programa Otro Día Perdido (ODP) que se emite por El Trece. Entre distintas revelaciones de su vida privada, confirmó sorpresivamente que está de novio.

“ Estoy en pareja, sí y muy feliz. La verdad que estoy hace como tres o cuatro años ”, contó exponiéndose con total sinceridad al romance que mantiene con Tamy . Sin embargo más allá de los años de relación negó que en los planes exista el casamiento: “No sé. No, no creo que casarnos... No somos muy de ese estilo”.

En su relato contó cómo mutó su forma de cómo vivir el amor: “Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente ”, dijo y sumó: “A veces la gente me reta por hablar así, pero eso de las mariposas creo que es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otros momentos”.

Embed

“Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida. En una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”, dijo sobre la importancia de su pareja.

Para cerrar el cantante expresó su admiración por su novia: “Yo siento que Dios me la puso ahí, y que es ella. Desde el principio lo sentí, me enamoré perdidamente y supe que es la mujer de mi vida. Empecé a conocerla, a quererla y a darme cuenta...”.