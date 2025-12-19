El Boleto Estudiantil Gratuito de Neuquén se podrá sacar solo con el calendario completo de vacunas

La medida alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y se integró como parte de una estrategia de cuidado comunitario. El beneficio es para más de cuatro mil alumnos.

El Boleto Estudiantil Gratuito de la ciudad de Neuquén incorporó como condición sanitaria contar con el calendario nacional de vacunación completo para su obtención o renovación. “Es cuidarte a vos y es cuidar a los demás”, afirmó el intendente Mariano Gaido al realizar el anuncio.

La medida alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos y se integró como parte de una estrategia de cuidado comunitario vinculada a una de las políticas públicas de mayor alcance social del municipio, que cada año beneficia a más de 40.000 alumnas y alumnos.

La decisión se formalizó a partir de la firma de un convenio entre la Municipalidad de Neuquén y el Ministerio de Salud de la provincia. El acuerdo fue suscripto por Gaido y el ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, y contó con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini; y la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres.

Gaido explicó que la incorporación del requisito sanitario surgió del trabajo articulado con el sistema de Salud. “Entendimos que es una prioridad vacunarse, que es necesario y que es indiscutible que todos estemos vacunados y con el plan de vacunación completo”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el boleto estudiantil permitió transmitir un mensaje directo a un sector clave de la comunidad. “Más de 40.000 estudiantes utilizan este beneficio y el mensaje es claro: te tenés que vacunar, es condición necesaria y fundamental para poder revalidar el boleto estudiantil gratuito del año que viene”, indicó.

El intendente precisó que la acreditación del calendario completo se realizará mediante los canales digitales del municipio. “Van a tener que presentar el plan de vacunación completo a través de Muni Express, que es una manera simple de hacer los trámites”, explicó.

También aclaró que el plazo para cumplir con el requisito estará vinculado al proceso habitual de renovación del beneficio. “La renovación se realiza en febrero y marzo, por lo que quienes tengan vacunas pendientes deben completarlas antes de esa fecha”, señaló.

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, valoró el impacto sanitario del convenio y advirtió sobre la necesidad de reforzar las coberturas de vacunación. “Es un gran paso por el impacto que tiene completar un calendario de vacunación, sobre todo porque hay grupos de población donde tenemos que trabajar más activamente”, expresó. Advirtió que se registraron reapariciones de enfermedades inmunoprevenibles como el coqueluche o el sarampión, vinculadas a esquemas incompletos.

Regueiro remarcó el beneficio colectivo: “La vacunación no protege solamente a la persona que se vacuna, sino a todo el núcleo familiar y a la comunidad”. Como ejemplo, mencionó estrategias sanitarias que buscan proteger a los recién nacidos mediante la inmunización del entorno familiar. “Cuando hay calendarios incompletos empieza a circular la enfermedad, y eso es lo que estamos viendo”, describió.

“Después de la pandemia se tendió a no valorar tanto la vacunación. El éxito de las vacunas hace que, al disminuir las enfermedades, muchas personas crean que ya no existen”, detalló.

En ese sentido, aclaró que el convenio no incorporó exigencias fuera del marco legal. “No se pide nada fuera de la ley nacional, solo completar el calendario como corresponde, porque la salud de cada persona impacta en la salud de quienes comparten el transporte público”, sostuvo.

A su turno, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó el enfoque integral de la iniciativa y su impacto directo en las juventudes. Señaló que se trató de una política pública que combinó Educación, Salud y Transporte, y que el trabajo conjunto entre Municipalidad y Provincia permitió fortalecer el cuidado de las y los estudiantes que accedan al boleto estudiantil gratuito.

Desde la Municipalidad se recordó que el sistema de Salud provincial dispuso puntos de vacunación y horarios extendidos para facilitar la actualización de los calendarios, y se reiteró que contar con el esquema completo será una condición sanitaria necesaria para gestionar el boleto estudiantil gratuito correspondiente al próximo período.