Cómo calcular las frigorías en un ambiente: los tips para comprar el aire acondicionado correcto

Una frigoría es una unidad de energía que habitualmente se usa para medir la absorción de energía térmica en un recinto o en un ambiente. Por lo general, se emplea en sistemas de refrigeración, tales como aires acondicionados o frigoríficos, entre otros. Pero, ¿cómo calcular correctamente las frigorías que precisa un aire acondicionado para determinado ambiente?

La compañía Hitachi -una de las más importantes en la fabricación de aires acondicionados- remarca que si estamos pensando en comprar un equipo de aire acondicionado doméstico, probablemente nos preguntemos la potencia que necesitamos o cuántas frigorías o vatios sean los adecuados para nuestro hogar o negocio. Y subrayan que escoger un equipo con la potencia correcta es fundamental para asegurar un buen rendimiento y un consumo energético eficiente.

Para calcular las frigorías necesarias en un ambiente, debemos ceñirnos a una fórmula general que indica que 100 frigorías son las que debemos contemplar para un metro cuadrado. Así, si disponemos de una habitación de 27m2, precisaremos de un equipo de aire acondicionado que disponga de 2.700 frigorías de potencia.

Así, de acuerdo a lo señalado en el portal oficial de la compañía mencionada más arriba, para calcular la potencia que la instalación de nuestro aire acondicionado necesita, además de la superficie en cuestión, el instalador también tendrá en consideración:

Las condiciones ambientales de humedad y temperatura.

El aislamiento térmico de la vivienda. Cuanto mejor sea el aislamiento, menor será la potencia requerida por nuestro equipo.

El tamaño de las ventanas o balcones y la calidad del vidrio.

La orientación de la vivienda. Cuanto más sol directo reciba, mayor será la potencia en frío y menor la potencia en calefacción necesaria.

El número de equipos electrónicos conectados en la habitación, ya que estos pueden aportar calor al ambiente.

Por otra parte, la tabla de aire acondicionado por metro cuadrado indica la potencia media -frigorías- que necesita nuestro equipo de aire acondicionado según el tamaño de la habitación en m²:

Habitación (m2) Frigorías 5 m2 500 10 m2 1.000 15 m2 1.500 20 m2 2.000 25 m2 2.500 30 m2 3.000 35 m2 3.500 40 m2 4.000 45 m2 4.500 50 m2 5.000 55 m2 5.500 60 m2 6.000



Cabe subrayar que estos cálculos se basan en recomendaciones orientativas, puesto que para obtener una mayor precisión deberemos consultar a un profesional -o instalador- que analice el espacio que precisemos refrigerar y efectúe así un cálculo utilizando fórmulas y programas de cálculo específicos para determinar las frigorías necesarias con las que debe contar nuestro aire acondicionado.

Por otra parte, se recomienda que si el ambiente posee una gran carga térmica por disponer de una gran superficie acristalada o por el color oscuro de la pared exterior que absorbe más radiación, o si el recinto se ubica en una zona calurosa, es recomendable incrementar la base del cálculo de 100 a 130 frigorías por metro cuadrado.