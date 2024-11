¿Aire acondicionado fijo o portátil? Los precios y qué conviene para pasar el calor en Neuquén

Desde antes del Día de la Madre y con el aumento de las temperaturas, los locales de electrodomésticos comenzaron a vender aires acondicionados y algunos ventiladores. ¿La sorpresa? El aire acondicionado portátil es el más elegido por su menor costo y porque no requiere de instalación.

Si bien aún no se convirtió en un boom de ventas, varios vendedores consultados coincidieron en que muchas personas los eligen porque pueden usarlos en la cocina de día y en la habitación de noche y porque, además, no requiere de romper ninguna pared.

aire acondicionado portatil

A diferencia de esta nueva estrella que parece ser el aire acondicionado portátil para las casas de electrodomésticos, lo que no se vendió mucho -por lo menos hasta octubre- fueron los ventiladores. "La gente prefiere invertir un poco más y no llevarse un ventilador que es solo para ayudar", comentó.

Precios de los aires acondicionados en Neuquén

En esta casa del centro de Neuquén los aires acondicionadores portátiles con una potencia de 3000 frigorías tienen un valor de 759.999 pesos, en la marca Surrey. "El aire acondicionado portátil tomó mucho auge porque no necesita la instalación y entonces te ahorrás mucha plata. Vos mientras le ubiques una salida, por ejemplo que la manguera salga por la ventana, listo. En cambio, el split sí requiere de una estructura y de alguien idóneo que lo instale", explicó la vendedora.

Emiliano, un instalador de aires de Neuquén indicó que el promedio de costo para instalar un aire acondicionado ronda entre los 120.000 y 150.000 pesos, solo de mano de obra. Además hay que sumarle los materiales que en general se incluyen en los kits de instalación y que tienen un valor promedio de 110.000 pesos.

La encargada de Pardo indicó además los precios de los aires acondicionados split, en sus diferentes opciones.

Precio aire acondicionado y ventiladores (6).jpg Anahi Cárdena

En este local venden uno de 2650 frigorías, que sería para un dormitorio, sale 689.999, luego uno que sí se podría poner en un comedor ya que es de 3200 calorías y sube a 842.105 pesos y uno que cubre una superficie mucho más amplia de 6000 calorías sale 129.999 pesos.

"Cuando vienen a comprar un aire acondicionado nosotros siempre les pedimos las medidas de la superficie que van a cubrir porque si ponés uno más chico de lo necesario se sobrecarga y pierde mucha vida útil. Más con las altas temperaturas que hay acá. Y así le podemos dar un dato más específico de lo que necesita", explicó la mujer quien contó, además, que muchas veces la gente llega buscando el precio, pero que no es lo aconsejable porque por pagar más barato después no rinde si no es el necesario para la superficie a cubrir.

En cuanto a los ventiladores, las ventas aún no arrancaron, los vendedores consultados coincidieron que más para diciembre cuando empiezan las juntadas las familias salen a comprar para poder pasar una reunión con más aire.

Precio aire acondicionado y ventiladores (7).jpg Anahi Cárdena

Los precios de los ventiladores arrancan en los 60 mil pesos los de pie, y también se venden mucho los turbos. "La venta de ventiladores de techo es muy limitada", aclararon.

Financiación

Poder pagar en cuotas es lo más buscado por todos los clientes en todos los rubros, pero más aún en los electrodomésticos. En general la cantidad de cuotas sin interés en estos comercios varía según el banco que brinda la tarjeta de crédito. Van desde las 3, 6 y 12, en algunos casos y ofertas.

En Pardo además ofrecen créditos personales que se adquieren solo con DNI y recibo de sueldo y ofrecen 4 cuotas sin interés.

También en el Bajo capitalino, el local Megatone ofrece aires acondicionados portátil. "Hoy si hay gente que alquila, tiene que romper la pared, no quiere instalar un aire acondicionado, prefiere comprar un aire acondicionado portátil y llevárselo cuando se va a otra casa", contó un vendedor.

En este comercio el aire acondicionado portátil arrancan en los 719000 pesos, hasta 825000. En tanto que, los split arrancan en los 679 mil pesos, de 2800 frigorías, y 1.399990 el de 4200.

Precio aire acondicionado y ventiladores (2).jpg Anahi Cárdena

En On City, el local que antes era Musimundo, Florencia confirmó que ya desde el mes pasado aumentó la venta de los aires acondicionados y también coincidió en que cada vez los clientes eligen más los aires portátiles.

En cuanto a los precios, en este comercio los aires acondicionados portátiles salen alrededor de 800000 pesos, al igual que los split más pequeños. "Lo que te ahorrás en los portátiles es la instalación", repitió.

Allí un split de 6000 frigorías sale 1800000 pesos. En cuanto a la financiación las tarjetas de crédito bancarizadas tienen hasta 12 cuotas sin interés. Acá los ventiladores salen 80 mil pesos, pero "no están saliendo".