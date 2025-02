Escandalosa trama de la estafa de la Cooperativa 127 Hectáreas: "Nos exigían pagar la cuota bajo la amenaza de perder todo"

Denuncia cooperativa 127 Hectáreas.jpg La primera denuncia que hicieron los estafados de la Cooperativa 127 Hectáreas el año pasado.

El lote está en un sitio muy difícil de acceder, en la meseta, en las inmediaciones de la Autovía Norte, en tierras fiscales cerca de Plottier y Centenario. Está identificado en el Plano de la DGC 319/69 como parte del Lote 26, bajo la matrícula 28388-NC-09-046-8129-0000 del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estafa y promesas de escrituras

La promesa fue la entrega de los terrenos antes del 15 de octubre de 2023 y el inicio del trámite de escrituración. Hoy, a meses de ese plazo, lo único que recibieron fueron excusas y silencio.

Sergio recordó cómo cada mes realizaba el pago mientras alquilaba, con la esperanza de que la entrega del lote fuera inminente. "Yo hice un esfuerzo enorme para no atrasarme y nunca me dieron una respuesta clara. Nos decían que todo estaba en marcha, pero era mentira. Nos dejaron sin nada", se lamentó.

La situación llevó a los damnificados a organizarse y exigir explicaciones, pero nunca encontraron respuestas satisfactorias. "Nos amenazaban con sacarnos todo si nos atrasábamos, pero cuando les preguntábamos por los terrenos, se hacían los desentendidos. Pagamos por algo que nunca nos dieron", denunció otro de los afectados.

La reunión entre los vecinos de la cooperativa 127 Hectáreas y el exdiputado y abogado Mariano Mansilla. La estafa superó los 300 millones de pesos.

El caso explotó con la denuncia encabezada por el exdiputado Mariano Mansilla, quien en una primera instancia solicitó la inhibición de las cuentas de la cooperativa por un monto cercano a los 300 millones de pesos. Luego, avanzará con una acción penal contra Jorge Salas, titular de la entidad.

El problema que se perfila como una mega causa judicial comprende casas y terrenos en distintos lugares: La Meseta, Sirena Unificada, Centenario I y II y China Muerta. En Centenario, por ejemplo, esas tierras fueron entregadas entre 2013 y 2015 (como otras cooperativas que fracasaron y no pudieron hacer los servicios) y hoy hay apenas un puñado de casas.

"Esto no es un error administrativo, es una estafa a gran escala. Gente de trabajo perdió sus ahorros confiando en un engaño", señaló Mansilla.

Las víctimas no se resignan y no darán el brazo a torcer hasta que recuperen algo del dinero. "Nosotros peleamos por nuestros derechos, porque pagamos por un terreno con servicios y nos entregaron solo mentiras", sentenció Sergio.

Y acotó: "Queremos que la Justicia actúe rápido y que se haga justicia por todas las familias que confiamos en esta gente".

Pagaban los lotes y nada

En su momento, a los damnificados les dijeron que en un año les iban a construir las casas. Algunos comenzaron abonando las cuotas por el Banco Credicoop, después les hicieron salir de ese banco, para pagar con una boleta vía mail en un Pago Fácil. Muchos pagaron durante 15 años, y no vieron un solo terreno, no solo en La meseta, sino también en China Muerta y Centenario, dijeron.

Ante la falta de respuestas, los denunciantes intentaron averiguar por su cuenta el estado de los trámites en el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Pero la respuesta sorprendió a los denunciantes: el loteo no está reconocido, y no hay avances ni solicitudes vinculadas a la regularización del terreno.

En el devenir de estos años, hay situaciones que son por lo menos insólitas, como el caso de vecinos que pagaron los paradores y les cobraron también los cordones cuneta. La gente vendía su auto o sacaba un crédito para cumplir, con la expectativa de recibir su vivienda. Pero eso no pasó, la ilusión se truncó.

La investigación avanza, en principio, en el fuero civil, aunque no tiene juez. Los estafados siguen buscando respuestas y luchando para recuperar lo que les pertenece. El tiempo dirá si la Justicia actúa con la celeridad que los damnificados necesitan o si el caso quedará, como tantos otros, en el olvido.