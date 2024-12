Cansados de esperar las tierras, vecinos denunciaron por estafa a la cooperativa 127 hectáreas

El sueño de acceder a un terreno propio terminó en una amarga desilusión para decenas de familias neuquinas. Un grupo de damnificados presentó una denuncia penal contra la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena Ltda., a la que acusan de estafa e incumplimiento de contrato. Son alrededor de 300 personas, pero no todos llevaron el caso a la Justicia de Neuquén.

“Hasta el momento hemos agotado los recursos de comunicación, nos hemos comunicado con todas las autoridades de la cooperativa y políticas y no recibimos ningún tipo de respuesta; también funcionarios municipales, como en el contrato se menciona al IMUH”, dijo a LMNeuquén Jorge Guerrero , quien ingresó a la cooperativa por un lote en 2022.

El damnificado sostuvo que se cumplió el plazo de dos años para hacer la entrega de las escrituras del terreno y que el loteo cambio de lugar de manera imprevista.

Denuncia: espera, cuotas y plazos

“En estos planes está hace 5 años o 10 años, yo soy uno de los más nuevos, de los contratos que vencieron en 2023. La gente no solo paga por lote, sino por lote y casa. En su momento la totalidad del terreno hace dos años estaba 600 mil pesos; se pagaba la cuota social y seguridad, como dicen, que son más o menos 10 mil pesos por mes", dijo el denunciante.

Denuncia cooperativa 127 Hectáreas.jpg La denuncia penal en Fiscalía a la Cooperativa 127 Hectáreas debido al reclamo de un grupo de asociados.

De acuerdo a la denuncia, entre 2021 y 2022, los denunciantes firmaron contratos de cesión onerosa con la Cooperativa para adquirir lotes de 200 metros cuadrados en un terreno de 50 hectáreas ubicado en Neuquén, identificado en el Plano de la DGC 319/69 como parte del Lote 26, bajo la matrícula 28388-NC-09-046-8129-0000 del Registro de la Propiedad Inmueble.

El acuerdo establecía que los lotes debían ser entregados antes del 15 de octubre de 2023, junto con el inicio del trámite de escrituración. Sin embargo, a dos meses del vencimiento del plazo, no hay señales de cumplimiento.

“Nos sentimos estafados. Si no nos decían que en un año no construíamos, nos iban a sacar los terrenos. Venimos pagando hace rato, en su momento estábamos por el Banco Credicoop, después nos hicieron salir de ese banco, y ahora nos hacen pagar con una boleta vía mail en un Pago Fácil", sostuvo el damnificado, quien aseguró que algunos compradores cancelaron el precio completo, mientras que otros mantienen las cuotas al día.

Ante la falta de respuestas, los denunciantes intentaron averiguar por su cuenta el estado de los trámites en el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Pero la respuesta sorprendió a los denunciantes: el loteo no está reconocido, y no hay avances ni solicitudes vinculadas a la regularización del terreno.

“Antes el terreno estaba en el Distrito III y ahora nos llevaron a un lugar por fuera del ejido de Neuquén, donde tardamos una hora en llegar, el terreno no estaba loteado. Yo quise ir de nuevo para encontrarlo y nos perdimos”, sostuvo Guerrero.

Según la denuncia, la Cooperativa 127 Hectáreas habría actuado con dolo al prometer terrenos en condiciones que no estaban habilitadas, captando así dinero de los interesados sin tener la capacidad de cumplir.

Máquinas cooperativa 127 Hectáreas.jpg Las máquinas durante una recorrida de tierras en la Cooperativa 127 Hectáreas. Los damnificados dijeron que los cambiaron de lugar desde el Distrito III a otro sitio fuera del ejido.

Además, los damnificados señalan que la Cooperativa no inició los trámites de urbanización ni escrituración, que no hay infraestructura básica en el terreno prometido, como agua, gas o electricidad, además de señalar que no existe información clara sobre el destino de los fondos recaudados.

En su denuncia, los afectados exigieron al Ministerio Público Fiscal que inicie una investigación penal contra los representantes legales de la Cooperativa por los delitos de estafa e incumplimiento de contrato. Además, adjuntaron pruebas como las copias de los contratos de cesión onerosa firmados, las comunicaciones mantenidas con el IMUH, en la que se muestra la falta de avances en la regularización del loteo.

Piden la intervención del IMUH

También adjuntaron recibos de pago y documentación bancaria que acreditan los montos abonados. Los denunciantes solicitaron la intervención judicial para que los responsables respondan por los daños ocasionados, incluyendo el reintegro de los fondos y una indemnización por perjuicios.

Sergio Domingo es otro de los denunciantes que sostuvo que tuvo que acudir a la justicia para poder tener su terreno. “Realmente nos cansamos que nos mientan, nos cambiaron de lugar, después nos prometen que nos iban a poner en un plan de vivienda y lamentablemente tuvimos que llegar a esto; la mayoría alquilamos y la mayoría no puede porque estamos en una situación re complicada. La plata no alcanza para nada, solamente para alquilar”, dijo.

Y acotó: “Somos alrededor de 300 socios los que estamos en este problema. Creo que ni las lagartijas andan en el lugar que nos dieron, así que estamos cansados de este manoseo, pagamos al día la cuota social del terreno”.

Por ahora, el tema está en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo estafa o solo incumplimiento contractual. Pero para las familias afectadas, cada día que pasa sin respuestas, la espera se volvió un calvario.