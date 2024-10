Tierras del Ejército y viviendas: ¿Nación puede vender las 127 hectáreas?

Pese a la cesión de 2016 y las gestiones de la cooperativa, todavía no hay documentación que respalde la propiedad de las tierras.

Tras la polémica que generó el decreto del presidente Javier Milei que dispone la venta de terrenos ociosos del Estado Nacional , la Municipalidad se plantó en contra de la subasta del Parque Jaime de Nevares, en la ex U9. En ese escenario, también surgieron dudas con respecto a la venta de otros grandes terrenos que son propiedad de Nación y que, pese a estar habitados, podrían ser considerados ociosos y subastados, como las 127 hectáreas.

Jorge Salas, actual director provincial de Hábitat y Urbanismo y presidente de la cooperativa 127 hectáreas , explicó que, pese a que en 2016 se oficializó la cesión de tierras de Nación a la Provincia, la cooperativa no cuenta con toda la documentación que respalde su propiedad sobre los terrenos.

"En las 127 hectáreas se hicieron algunos traspasos. No tenemos los papeles que acrediten la propiedad de las tierras, si él quisiera lo podría vender porque la documentación no la tenemos" , dijo el funcionario en diálogo con LU5 . Así, explicó que están trabajando en una "rápida intervención" a través del Poder Legislativo.

No obstante, la cesión de estas tierras entre Nación y Provincia se dio bajo otras administraciones y de manera independiente al acuerdo de la ex U9, que implicó un convenio de permuta y por el que sí hay otra documentación de respaldo.

posta policial de las 127 Hectáreas.jpg

"Es muy importante empezar a intervenir rápidamente aunque hay muchos antecedentes de muchos años que venimos proyectando ese lugar sabiendo que eso iba a suceder", dijo Salas y agregó que, pese a una sinfín de reuniones que tuvo con los entonces presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández, todavía no cuentan con la documentación que respalde la propiedad de la tierra y que, por lo tanto, los blinde de una posible venta.

"Primero hay que hacer un pronunciamiento rápido de lo que la ciudad necesita. Está muy bien que las tierras sean nacionales pero están dentro de la ciudad de Neuquén", dijo Salas y agregó que buscan dialogar con los diputados para presentar un proyecto ley que proteja los terrenos ya ocupados o destinados a distintos usos en Neuquén capital.

"Estamos hablando con algunos diputados y demás para empezar a trabajar en alguna ley que nos deje seguir avanzando. Para nosotros es muy importante que la Provincia se quede con esas tierras para seguir nuestra planificación", dijo Salas en la entrevista radial. "Está presentada la documentación en la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), hace poco lo presentamos al ministro Etcheverry", afirmó sobre la importancia de planificar la urbanización de la ciudad a través de estos grandes terrenos.

127 hectareas

"Podemos tener un gravísimo problema si dentro de esas ventas están las 99 hectáreas, si está el Regimiento", dijo y agregó: "Hay muchas tierras que la documentación no la tenemos pero se ha trabajado mucho para que la ciudad crezca para esos lugares".

A pesar de que la documentación que respalde la propiedad de la tierra cedida de Nación a Provincia sea incompleta, Salas consideró que el desarrollo urbanístico con el predio ya edificado y habitado, es la actual estrategia de blindaje contra la subasta. "Está protegido porque hay habitantes en el lugar, hay más de 600 viviendas, hay parte de la mensura, dentro de esas tierras están los 32 departamentos para las personas de la tercera edad", afirmó.

En ese contexto, el funcionario aclaró que hace falta avanzar con velocidad para "emprolijar y regularizar la documentación", con el fin de llevar tranquilidad a los vecinos que consideran estos predios como su propio hogar, y que hoy están sujetos a una posible subasta de Nación.

La cesión de las 127 hectáreas

Tal como publicó LMNeuquén, en junio de 2016 el gobernador Omar Gutiérrez suscribió una adenda al acuerdo que había firmado en 2003 su antecesor, Jorge Sobisch, por el traspaso de 127 hectáreas que tenía el Ejército a pocos minutos del centro de la ciudad. Se trata de un predio ubicado entre las calles Lanín, Río Senguer, Saavedra y Anaya, que había sido cedido pero recién ahora se formalizaron las escrituras.

En ese lugar, desde hace años, funcionan la nueva Jefatura de Policía, la Escuela de Bellas Artes y la Ciudad Deportiva. Además, la franja sur del predio está destinada por decreto provincial para viviendas, bajo la “custodia y vigilancia” de la cooperativa 127 Hectáreas, según se indica en la normativa.

La posible venta del Jaime de Nevares

A través de un decreto, el gobierno nacional anunció la semana pasada la venta y futura subasta de terrenos ociosos en todo el país, con el objetivo de ahorrar gastos de mantenimiento. Aunque en principio se había anunciado la posibilidad de vender 57 predios, esta semana se publicó un listado de 158 inmuebles, que incluyen el Parque Jaime de Nevares, ubicado en la ex U9 de Neuquén Capital.

Tras los anuncios de Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, la Municipalidad consideró la decisión como un atropello que no respeta los acuerdos de cesión pactados durante administraciones anteriores. "Ahí no se va a poner un solo ladrillo, hay una decisión absolutamente tomada desde la Municipalidad de Neuquén, por supuesto de manera conjunta con la provincia. Recordemos que ese predio fue un intercambio por la cárcel de Senillosa y que en el 2019 también hubo un intento de venta que no se llevó adelante", dijo María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad.

terrenos nacion en venta.jpg

Tras el anuncio de Adorni, que indicó que en el sitio web oficial del gobierno nacional iban a publicarse todos los bienes dispuestos a la venta o futuras subastas, unos 158 inmuebles aparecieron en el listado. En la provincia de Neuquén se cuentan un total de cinco: tres en Neuquén capital y dos en Villa La Angostura.

"En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión", indican los fundamentos del decreto firmado por Milei y por el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, que fue publicado en el Boletín Oficial este 25 de octubre.

En la ciudad de Neuquén, se anunció la futura subasta de otros dos inmuebles además de la ex U9, ubicada en Santa Genoveva. Se publicó otro predio de 100 mil metros cuadrados en barrio Confluencia, entre las calles Luis Beltrán, Saavedra, Chaco y Lanín, y otra esquina ubicada en Islas Malvinas y Buenos Aires, de 3,500 metros cuadrados, donde hoy funciona un estacionamiento y lavadero de autos.

La publicación de este tercer inmueble sembró rumores de una intención de venta del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, ya que en el listado figura como dirección Avenida Argentina 642. Sin embargo, esa nomenclatura se debe a que el terreno donde funciona el estacionamiento tiene la misma dirección legal que el Comando, aunque está ubicada unos metros más lejos.